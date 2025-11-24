Pennsylvania High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (PIAA) - November 24, 2025
The 2025 Pennsylvania high school football playoffs continue on Friday, November 28, and Saturday, November 29, with 10 games in the Semi-Finals.
High School On SI has brackets for every classification and division in the Pennsylvania high school playoffs.
The championship games will begin on December 4.
CLASS 1A BRACKET (select to view bracket)
Semi-Finals
Clairton vs. Greenville - 11/28 at 7 p.m.
Belmont Charter vs. Bishop Guilfoyle - 11/28 at 4 p.m.
CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)
Semi-Finals
Seton LaSalle vs. Farrell - 11/29 at 1 p.m.
Southern Columbia Area vs. Lansdale Catholic - 11/28 at 7 p.m.
CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)
Semi-Finals
Avonworth vs. Penn Cambria - 11/28 at 7 p.m.
Trinity vs. Northwestern Lehigh - 11/28 at 7 p.m.
CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)
Semi-Finals
Twin Valley vs. Aliquippa - 11/28 at 7 p.m.
Cardinal O'Hara vs. Southern Lehigh - 11/28 at 7 p.m.
CLASS 5A BRACKET (select to view bracket)
Semi-Finals
Peters Township vs. Bishop McDevitt - 11/29 at 7 p.m.
Roman Catholic vs. Springfield - 11/29 at 7 p.m.
CLASS 6A BRACKET (select to view bracket)
Semi-Finals
Harrisburg vs. Central Catholic - 11/29 at 7 p.m.
La Salle College vs. North Penn - 11/29 at 7 p.m.