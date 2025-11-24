High School

Pennsylvania High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (PIAA) - November 24, 2025

Get every bracket and matchup in the 2025 Pennsylvania high school football playoffs

Ben Dagg

Pennsylvania playoffs continue
Pennsylvania playoffs continue / Paul Weaver

The 2025 Pennsylvania high school football playoffs continue on Friday, November 28, and Saturday, November 29, with 10 games in the Semi-Finals.

High School On SI has brackets for every classification and division in the Pennsylvania high school playoffs.

The championship games will begin on December 4. 

Pennsylvania High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule (PIAA) - November 24, 2025

CLASS 1A BRACKET (select to view bracket)

Semi-Finals

Clairton vs. Greenville - 11/28 at 7 p.m.

Belmont Charter vs. Bishop Guilfoyle - 11/28 at 4 p.m.

CLASS 2A BRACKET (select to view bracket)

Semi-Finals

Seton LaSalle vs. Farrell - 11/29 at 1 p.m.

Southern Columbia Area vs. Lansdale Catholic - 11/28 at 7 p.m.

CLASS 3A BRACKET (select to view bracket)

Semi-Finals

Avonworth vs. Penn Cambria - 11/28 at 7 p.m.

Trinity vs. Northwestern Lehigh - 11/28 at 7 p.m.

CLASS 4A BRACKET (select to view bracket)

Semi-Finals

Twin Valley vs. Aliquippa - 11/28 at 7 p.m.

Cardinal O'Hara vs. Southern Lehigh - 11/28 at 7 p.m.

CLASS 5A BRACKET (select to view bracket)

Semi-Finals

Peters Township vs. Bishop McDevitt - 11/29 at 7 p.m.

Roman Catholic vs. Springfield - 11/29 at 7 p.m.

CLASS 6A BRACKET (select to view bracket)

Semi-Finals

Harrisburg vs. Central Catholic - 11/29 at 7 p.m.

La Salle College vs. North Penn - 11/29 at 7 p.m.

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
Ben Dagg
BEN DAGG

Ben Dagg began his career in the sports world in 2020 as a sports statistician at his alma mater, Carroll College. Following his undergraduate studies, while taking a masters in sports management and coaching, he assisted in the tournament coordination of Surf Cup International, an elite youth soccer tournament in Rome, Italy. In 2023, he returned to the Pacific Northwest where he became a data operations account manager for SBLive.

Home/Pennsylvania