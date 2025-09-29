Tennessee High School Football Computer Rankings: September 29, 2025
Another week of the 2025 Tennessee high school football season has come and gone, and High School On SI has all of the latest rankings for each classification as of September 29, 2025.
High School On SI's formula was created using its own linear algebra-based ranking algorithm inspired by the Colley Bias-Free Ranking Method. Colley’s Method was created by Wes Colley, Ph.D., an astrophysicist at the University of Alabama at Huntsville. He devised his algorithm in order to help address the subjectivity and controversy regarding BCS college football selections in the 1990s and early 2000s, using a method that used no subjective variables.
Which teams took the top spot in each division? Here are High School On SI's latest Tennessee high school football computer rankings, as of September 29, 2025:
Tennessee High School Football Class 8 Man Rankings
1. South Haven Christian (5-1)
2. Christian Community (5-2)
3. Tennessee Heat (2-6)
4. Lancaster Christian Academy (1-3)
5. Riverside Christian Academy (0-5)
View full Class 8 Man rankings
Tennessee High School Football Class 1A Rankings
1. South Fulton (5-0)
2. McKenzie (5-1)
3. Oliver Springs (5-1)
4. Sale Creek (5-0)
5. Clay County (5-1)
6. South Pittsburg (4-1)
7. McEwen (3-1)
8. Coalfield (4-2)
9. Huntland (5-1)
10. Hampton (5-1)
11. Richland (4-2)
12. Dresden (4-2)
13. Memphis Academy of Science and Engineering (3-3)
14. Wayne County (3-3)
15. Westwood (3-1)
16. Rockwood (3-3)
17. Lake County (3-2)
18. Jo Byrns (3-3)
19. Perry County (3-3)
20. Midway (3-3)
21. Whitwell (2-4)
22. Hollow Rock-Bruceton Central (4-2)
23. Eagleville (3-3)
24. North Greene (3-3)
25. Oakdale (3-3)
Tennessee High School Football Class 2-A Rankings
1. Nashville Christian (6-0)
2. Jackson Christian (6-0)
3. University School of Jackson (6-0)
4. Donelson Christian Academy (4-2)
5. Middle Tennessee Christian (4-1)
6. Friendship Christian (4-1)
7. Trinity Christian Academy (4-2)
8. Providence Christian Academy (4-2)
9. Franklin Christian Academy (3-3)
10. King's Academy (1-1)
11. Clarksville Academy (3-3)
12. Zion Christian Academy (2-4)
13. Tipton-Rosemark Academy (3-3)
14. Ezell-Harding Christian (3-3)
15. Providence Academy (2-3)
16. Concord Christian (1-2)
17. Fayette Academy (1-5)
18. Harding Academy (2-4)
19. First Assembly Christian (1-5)
20. Grace Baptist Academy (1-5)
21. Mount Juliet Christian Academy (0-6)
Tennessee High School Football Class 2-AA Rankings
1. Franklin Road Academy (5-0)
2. Grace Christian Academy (6-0)
3. Boyd-Buchanan (5-0)
4. Battle Ground Academy (4-1)
5. St. George's (5-1)
6. Northpoint Christian (4-2)
7. Grace Christian Academy (4-1)
8. Davidson Academy (3-3)
9. Goodpasture Christian (5-1)
10. Christian Academy of Knoxville (3-2)
11. Silverdale Academy (3-3)
12. Pope John Paul II (3-3)
13. Notre Dame (3-3)
14. Lausanne Collegiate (1-3)
15. Chattanooga Christian (1-4)
16. St. Benedict at Auburndale (3-3)
17. Lakeway Christian (2-4)
18. Evangelical Christian (1-5)
19. Columbia Academy (1-6)
20. Webb (0-6)
Tennessee High School Football Class 2-AAA Rankings
1. Baylor (5-0)
2. McCallie (5-1)
3. Brentwood Academy (5-0)
4. Knoxville Catholic (4-1)
5. Ensworth (4-2)
6. Montgomery Bell Academy (4-1)
7. Memphis University (5-1)
8. Briarcrest Christian (4-2)
9. Christ Presbyterian Academy (1-5)
10. Christian Brothers (3-3)
11. Lipscomb Academy (1-5)
12. Father Ryan (1-5)
View full Class 2-AAA rankings
Tennessee High School Football Class 2A Rankings
1. East Robertson (6-0)
2. Gordonsville (6-0)
3. Lewis County (6-0)
4. Milan (6-0)
5. Happy Valley (6-0)
6. Huntingdon (5-1)
7. Adamsville (4-1)
8. Mt. Pleasant (5-1)
9. Eagleton College and Career Academy (6-1)
10. Peabody (6-0)
11. South Greene (5-1)
12. Fairley (4-2)
13. Memphis Business Academy (4-2)
14. Smith County (3-3)
15. Summertown (3-3)
16. Oneida (3-3)
17. Tellico Plains (3-2)
18. East Hickman County (2-3)
19. Houston County (2-4)
20. Cannon County (3-3)
21. Jackson County (3-3)
22. Mitchell (3-3)
23. Hickman County (2-4)
24. East Nashville Magnet (1-4)
25. Union City (2-4)
Tennessee High School Football Class 3A Rankings
1. Tyner Academy (6-0)
2. Westview (5-0)
3. Waverly Central (5-0)
4. Covington (6-0)
5. Whites Creek (6-0)
6. Meigs County (5-1)
7. Gatlinburg-Pittman (6-0)
8. Sequatchie County (4-2)
9. Dyersburg (5-1)
10. Melrose (5-1)
11. Watertown (4-2)
12. Unicoi County (4-2)
13. McMinn Central (3-2)
14. Scott (4-1)
15. Forrest (4-2)
16. White House-Heritage (4-2)
17. Giles County (2-3)
18. Kingston (3-2)
19. Cascade (3-2)
20. Obion County (3-3)
21. Westmoreland (3-3)
22. Sycamore (4-2)
23. Bolivar Central (3-3)
24. Fairview (4-2)
25. Camden Central (2-4)
Tennessee High School Football Class 4A Rankings
1. Elizabethton (5-1)
2. Alcoa (6-0)
3. Anderson County (5-1)
4. White County (5-1)
5. Crockett County (5-1)
6. Lexington (5-1)
7. Springfield (5-1)
8. Dyer County (4-2)
9. Stone Memorial (5-1)
10. Livingston Academy (5-1)
11. Greeneville (5-1)
12. Haywood (4-2)
13. Carter (4-2)
14. Macon County (5-1)
15. Jackson North Side (3-2)
16. Upperman (4-2)
17. Volunteer (4-1)
18. Heritage (4-2)
19. Cherokee (5-1)
20. South-Doyle (4-2)
21. Marshall County (3-3)
22. Gibbs (4-2)
23. Kirby (4-2)
24. Jackson South Side (3-3)
25. South Gibson (3-3)
Tennessee High School Football Class 5A Rankings
1. Page (5-0)
2. Munford (5-0)
3. East Hamilton (6-0)
4. Sevier County (5-0)
5. Beech (5-1)
6. McMinn County (5-1)
7. Powell (5-1)
8. Walker Valley (5-1)
9. Rhea County (5-1)
10. Kirkwood (5-1)
11. Portland (4-2)
12. Lincoln County (5-1)
13. Nolensville (4-2)
14. Memphis Central (4-1)
15. Tullahoma (4-2)
16. Soddy Daisy (3-3)
17. William Blount (4-2)
18. Station Camp (3-3)
19. Lawrence County (4-2)
20. Tennessee (3-3)
21. Dickson County (4-2)
22. Henry County (2-4)
23. Knoxville Central (4-2)
24. Kenwood (3-3)
25. James Lawson High School (2-3)
Tennessee High School Football Class 6A Rankings
1. Oakland (6-0)
2. Ravenwood (6-0)
3. Germantown (6-0)
4. Lebanon (6-0)
5. Oak Ridge (6-0)
6. Southwind (6-0)
7. Dobyns-Bennett (5-1)
8. Blackman (5-1)
9. Green Hill (4-2)
10. Antioch (6-0)
11. Jefferson County (4-1)
12. Wilson Central (6-1)
13. Collierville (4-2)
14. Gallatin (4-1)
15. Science Hill (5-1)
16. Bradley Central (4-2)
17. West Ridge (4-2)
18. Maryville (5-1)
19. Arlington (5-1)
20. Riverdale (4-2)
21. Whitehaven (3-3)
22. Clarksville (4-2)
23. Brentwood (3-3)
24. Siegel (3-3)
25. Independence (3-2)