Tennessee high school football final scores, results — August 22, 2025
The 2025 Tennessee high school football season kicked off on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the opening weekend.
Adamsville 34, Hardin County 21
Alcoa 28, Maryville 21
Antioch 24, Mount Juliet 2
Arlington 49, Raleigh-Egypt 6
Austin-East 52, South-Doyle 30
Battle Ground Academy 48, Jackson Prep 13
Baylor 56, Santaluces 17
Blackman 24, Clarksville 6
Bolton 0, White Station 1
Boyd-Buchanan 47, St. Vincent Pallotti 27
Bradley Central 17, McMinn County 21
Brentwood 14, Smyrna 13
Brentwood Academy 45, James Lawson High School 7
Brighton 7, PURE Youth Athletics Alliance 24
Camden Central 28, Riverside 21
Campbell County 7, Lenoir City 43
Cannon County 31, Monterey 0
Carter 57, Northview Academy 19
Cascade 41, Cheatham County Central 6
Centennial 36, Stewarts Creek 39
Cherokee 34, Pigeon Forge 13
Chester County 75, Memphis East 8
Chuckey-Doak 39, North Greene 30
Claiborne 14, Grainger 43
Clarksville Academy 42, Hunters Lane 0
Coalfield 18, Gordonsville 21
Coffee County Central 30, Franklin County 14
Columbia Academy 36, Fayetteville 25
Community 7, Moore County 42
Cookeville 12, Siegel 15
Copper Basin 0, Towers 41
Cordova 7, Craigmont 8
Cornersville 38, Loretto 28
Cosby 34, West Greene 7
Creek Wood 36, Forrest 42
Crockett County 56, Middle College 0
Davidson Academy 28, Nashville Christian 56
DeKalb County 19, Warren County 16
Dickson County 27, Columbia Central 17
Dobyns-Bennett 26, Knoxville Central 20
Donelson Christian Academy 49, Tipton-Rosemark Academy 14
Dresden 19, Trinity Christian Academy 21
Dyer County 35, Dyersburg 34
Eagleville 21, Providence Christian Academy 28
Eagleton College and Career Academy 20, Oliver Springs 38
East Hamilton 43, Hixson 14
East Hickman County 18, Fairview 49
East Ridge 8, Howard Tech 0
East Robertson 35, Liberty Creek 28
Elizabethton 20, Science Hill 27
Ensworth 31, Whitehaven 6
Father Ryan 24, Overton 13
Fayette Academy 14, McNairy Central 0
Fayette Ware 7, Christian Brothers 61
First Assembly Christian 13, St. Benedict at Auburndale 20
Franklin 20, LaVergne 0
Franklin Road Academy 43, South Gibson 21
Franklin-Simpson 33, Whites Creek 42
Freedom Cowboys 0, South Haven Christian 38
Friendship Christian 34, Trousdale County 7
Fulton County 38, Gleason 42
Gallatin 44, Hendersonville 28
Gatlinburg-Pittman 44, Seymour 7
Gibbs 49, Union County 0
Gibson County 7, West Carroll 52
Giles County 34, Page 47
Glasgow 49, Clay County 0
Goodpasture Christian 51, Glencliff 7
Grace Baptist Academy 0, Notre Dame 73
Grace Christian Academy 33, Franklin Christian Academy 0
Greenbrier 0, White House-Heritage 35
Greenback 0, Tellico Plains 30
Greeneville 35, Morristown-Hamblen West 0
Greenfield 12, Perry County 16
Greenwood 26, Westmoreland 6
Grundy County 44, Red Boiling Springs 0
Halls 54, Humboldt 12
Hampton 60, Avery County 19
Happy Valley 61, Unaka 0
Hardin Valley Academy 8, Karns 6
Harding Academy 48, Kingsbury 0
Harpeth 14, Hickman County 39
Hillcrest 30, Manassas 12
Hillsboro 6, Kenwood 20
Hollow Rock-Bruceton Central 35, Scotts Hill 0
Hopkinsville 49, Stratford 13
Houston County 43, Stewart County 6
Howard Tech 0, East Ridge 8
Huntingdon 41, McKenzie 21
Huntland 24, Whitwell 14
Independence 37, Rockvale 23
Innovation Academy 13, Liberty Tech Magnet 45
Jackson Central Merry 20, Jackson North Side 22
Jackson Christian 24, Union City 14
Jackson County 42, Clinton County 32
Jefferson County 41, Cocke County 0
Jellico 7, Lynn Camp 14
Jo Byrns 42, Mount Juliet Christian Academy 7
Johnson County 26, Sullivan East 21
Kirby 54, Sheffield 0
Kirkwood 42, West Creek 0
Knoxville Catholic 20, Riverdale 6
Lake County 8, Obion County 33
Lakeway Christian 27, Pope John Paul II 34
Lausanne Collegiate 0, Southwind 42
Lawrence County 35, Summertown 14
Lebanon 27, Nolensville 22
Lenoir City 43, Campbell County 7
Lewis County 54, Zion Christian Academy 0
Lexington 24, Bolivar Central 7
Liberty Tech Magnet 45, Innovation Academy 13
Lighthouse HomeSchool 56, Riverside Christian Academy 20
Lincoln County 21, Marshall County 20
Lipscomb Academy 20, McCallie 56
Lookout Valley 14, Sunbright 12
Loudon 0, William Blount 49
Madison-Ridgeland Academy 24, Ravenwood 28
Maplewood 46, McGavock 6
Marion County 33, Brainerd 3
McCallie 56, Lipscomb Academy 20
McCreary Central 14, Scott 15
McEwen 7, Waverly Central 28
McMinn Central 22, Polk County 12
Meigs County 6, Chattanooga Prep 0
Melrose 14, Memphis Central 35
Memphis Academy of Science and Engineering 0, Westview 34
Memphis University 23, Bartlett 17
Middleton 0, Rossville Christian Academy 53
Middle College 0, Crockett County 56
Middle Tennessee Christian 37, Ezell-Harding Christian 20
Midway 28, Cloudland 14
Milan 35, Jackson South Side 28
Montgomery Bell Academy 17, Pearl-Cohn 14
Montgomery Central 6, Sycamore 13
Morristown-Hamblen East 26, South Greene 22
Mt. Pleasant 41, Battle Creek 0
Nashville Christian 56, Davidson Academy 28
Northpoint Christian 7, University School of Jackson 35
Notre Dame 73, Grace Baptist Academy 0
Oakhaven 58, Douglass 0
Oakland 28, Christ Presbyterian Academy 14
Oakdale 39, Pickett County 0
Obion County 33, Lake County 8
Oneida 17, Rockwood 14
Ooltewah 0, Chattanooga Christian 42
Overton 34, Ridgeway 14
Peabody 42, Ripley 0
Perry County 16, Greenfield 12
Polk County 12, McMinn Central 22
Pope John Paul II 34, Lakeway Christian 27
Portland 36, White House 0
Providence Academy 64, Asheville Christian Academy 0
Providence Christian Academy 28, Eagleville 21
PURE Youth Athletics Alliance 24, Brighton 7
Ravenwood 28, Madison-Ridgeland Academy 24
Red Bank 7, Rhea County 10
Richland 14, Wayne County 16
Riverside Christian Academy 20, Lighthouse HomeSchool 56
Rossville Christian Academy 53, Middleton 0
Rossview 6, Springfield 32
Sale Creek 28, Wartburg Central 14
Santaluces 17, Baylor 56
Science Hill 27, Elizabethton 20
Scott 15, McCreary Central 14
Sequatchie County 26, Bledsoe County 7
Sequoyah 7, Sweetwater 65
Silverdale Academy 27, Tyner Academy 28
Smith County 28, Watertown 23
Soddy Daisy 14, White County 13
South Haven Christian 38, Freedom Cowboys 0
Southwind 42, Lausanne Collegiate 0
Spring Hill 0, Summit 13
St. Benedict at Auburndale 20, First Assembly Christian 13
Station Camp 48, Allen County-Scottsville 7
Stewarts Creek 39, Centennial 36
Stone Memorial 28, York Institute 6
Summit 13, Spring Hill 0
Sunbright 12, Lookout Valley 14
Sweetwater 65, Sequoyah 7
Sycamore 13, Montgomery Central 6
Tellico Plains 30, Greenback 0
Tennessee 13, West Ridge 30
Towers 41, Copper Basin 0
Trezevant 40, Booker T. Washington 0
Trinity Christian Academy 21, Dresden 19
Tyner Academy 28, Silverdale Academy 27
Unaka 0, Happy Valley 61
Unicoi County 27, David Crockett 13
University School of Jackson 35, Northpoint Christian 7
Upperman 29, Webb 7
Volunteer 30, Daniel Boone 0
Wartburg Central 14, Sale Creek 28
Waverly Central 28, McEwen 7
Wayne County 16, Richland 14
West Carroll 52, Gibson County 7
West Creek 0, Kirkwood 42
West Ridge 30, Tennessee 13
Westmoreland 6, Greenwood 26
Westview 34, Memphis Academy of Science and Engineering 0
Westwood 0, Wooddale 32
White County 13, Soddy Daisy 14
White House-Heritage 35, Greenbrier 0
White Station 1, Bolton 0
Whites Creek 42, Franklin-Simpson 33
William Blount 49, Loudon 0
Wilson Central 33, Cane Ridge 14
Wooddale 32, Westwood 0
Zion Christian Academy 0, Lewis County 54