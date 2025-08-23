High School

Tennessee high school football final scores, results — August 22, 2025

See every final score from Week 1 of Tennessee high school football

Ben Dagg

South-Doyle's Jeremiah Smith (8) runs the ball during a TSSAA high school football game between against Austin-East on August 22, 2025, in Knoxville, Tennessee.
The 2025 Tennessee high school football season kicked off on Friday, and High School On SI has a list of final scores from the opening weekend.

Adamsville 34, Hardin County 21

Alcoa 28, Maryville 21

Antioch 24, Mount Juliet 2

Arlington 49, Raleigh-Egypt 6

Austin-East 52, South-Doyle 30

Battle Ground Academy 48, Jackson Prep 13

Baylor 56, Santaluces 17

Blackman 24, Clarksville 6

Bolton 0, White Station 1

Boyd-Buchanan 47, St. Vincent Pallotti 27

Bradley Central 17, McMinn County 21

Brentwood 14, Smyrna 13

Brentwood Academy 45, James Lawson High School 7

Brighton 7, PURE Youth Athletics Alliance 24

Camden Central 28, Riverside 21

Campbell County 7, Lenoir City 43

Cannon County 31, Monterey 0

Carter 57, Northview Academy 19

Cascade 41, Cheatham County Central 6

Centennial 36, Stewarts Creek 39

Cherokee 34, Pigeon Forge 13

Chester County 75, Memphis East 8

Chuckey-Doak 39, North Greene 30

Claiborne 14, Grainger 43

Clarksville Academy 42, Hunters Lane 0

Coalfield 18, Gordonsville 21

Coffee County Central 30, Franklin County 14

Columbia Academy 36, Fayetteville 25

Community 7, Moore County 42

Cookeville 12, Siegel 15

Copper Basin 0, Towers 41

Cordova 7, Craigmont 8

Cornersville 38, Loretto 28

Cosby 34, West Greene 7

Creek Wood 36, Forrest 42

Crockett County 56, Middle College 0

Davidson Academy 28, Nashville Christian 56

DeKalb County 19, Warren County 16

Dickson County 27, Columbia Central 17

Dobyns-Bennett 26, Knoxville Central 20

Donelson Christian Academy 49, Tipton-Rosemark Academy 14

Dresden 19, Trinity Christian Academy 21

Dyer County 35, Dyersburg 34

Eagleville 21, Providence Christian Academy 28

Eagleton College and Career Academy 20, Oliver Springs 38

East Hamilton 43, Hixson 14

East Hickman County 18, Fairview 49

East Ridge 8, Howard Tech 0

East Robertson 35, Liberty Creek 28

Elizabethton 20, Science Hill 27

Ensworth 31, Whitehaven 6

Father Ryan 24, Overton 13

Fayette Academy 14, McNairy Central 0

Fayette Ware 7, Christian Brothers 61

First Assembly Christian 13, St. Benedict at Auburndale 20

Franklin 20, LaVergne 0

Franklin Road Academy 43, South Gibson 21

Franklin-Simpson 33, Whites Creek 42

Freedom Cowboys 0, South Haven Christian 38

Friendship Christian 34, Trousdale County 7

Fulton County 38, Gleason 42

Gallatin 44, Hendersonville 28

Gatlinburg-Pittman 44, Seymour 7

Gibbs 49, Union County 0

Gibson County 7, West Carroll 52

Giles County 34, Page 47

Glasgow 49, Clay County 0

Gleason 42, Fulton County 38

Goodpasture Christian 51, Glencliff 7

Grace Baptist Academy 0, Notre Dame 73

Grace Christian Academy 33, Franklin Christian Academy 0

Greenbrier 0, White House-Heritage 35

Greenback 0, Tellico Plains 30

Greeneville 35, Morristown-Hamblen West 0

Greenfield 12, Perry County 16

Greenwood 26, Westmoreland 6

Grundy County 44, Red Boiling Springs 0

Halls 54, Humboldt 12

Hampton 60, Avery County 19

Happy Valley 61, Unaka 0

Hardin Valley Academy 8, Karns 6

Harding Academy 48, Kingsbury 0

Harpeth 14, Hickman County 39

Hillcrest 30, Manassas 12

Hillsboro 6, Kenwood 20

Hollow Rock-Bruceton Central 35, Scotts Hill 0

Hopkinsville 49, Stratford 13

Houston County 43, Stewart County 6

Howard Tech 0, East Ridge 8

Huntingdon 41, McKenzie 21

Huntland 24, Whitwell 14

Independence 37, Rockvale 23

Innovation Academy 13, Liberty Tech Magnet 45

Jackson Central Merry 20, Jackson North Side 22

Jackson Christian 24, Union City 14

Jackson County 42, Clinton County 32

Jefferson County 41, Cocke County 0

Jellico 7, Lynn Camp 14

Jo Byrns 42, Mount Juliet Christian Academy 7

Johnson County 26, Sullivan East 21

Karns 6, Hardin Valley Academy 8

Kirby 54, Sheffield 0

Kirkwood 42, West Creek 0

Knoxville Catholic 20, Riverdale 6

Lake County 8, Obion County 33

Lakeway Christian 27, Pope John Paul II 34

Lausanne Collegiate 0, Southwind 42

Lawrence County 35, Summertown 14

Lebanon 27, Nolensville 22

Lenoir City 43, Campbell County 7

Lewis County 54, Zion Christian Academy 0

Lexington 24, Bolivar Central 7

Liberty Tech Magnet 45, Innovation Academy 13

Lighthouse HomeSchool 56, Riverside Christian Academy 20

Lincoln County 21, Marshall County 20

Lipscomb Academy 20, McCallie 56

Lookout Valley 14, Sunbright 12

Loudon 0, William Blount 49

Madison-Ridgeland Academy 24, Ravenwood 28

Manassas 12, Hillcrest 30

Maplewood 46, McGavock 6

Marion County 33, Brainerd 3

McCallie 56, Lipscomb Academy 20

McCreary Central 14, Scott 15

McEwen 7, Waverly Central 28

McKenzie 21, Huntingdon 41

McMinn Central 22, Polk County 12

Meigs County 6, Chattanooga Prep 0

Melrose 14, Memphis Central 35

Memphis Academy of Science and Engineering 0, Westview 34

Memphis University 23, Bartlett 17

Middleton 0, Rossville Christian Academy 53

Middle College 0, Crockett County 56

Middle Tennessee Christian 37, Ezell-Harding Christian 20

Midway 28, Cloudland 14

Milan 35, Jackson South Side 28

Montgomery Bell Academy 17, Pearl-Cohn 14

Montgomery Central 6, Sycamore 13

Morristown-Hamblen East 26, South Greene 22

Morristown-Hamblen West 0, Greeneville 35

Mount Juliet Christian Academy 7, Jo Byrns 42

Mt. Pleasant 41, Battle Creek 0

Nashville Christian 56, Davidson Academy 28

North Greene 30, Chuckey-Doak 39

Northpoint Christian 7, University School of Jackson 35

Notre Dame 73, Grace Baptist Academy 0

Oakhaven 58, Douglass 0

Oakland 28, Christ Presbyterian Academy 14

Oakdale 39, Pickett County 0

Oliver Springs 38, Eagleton College and Career Academy 20

Oneida 17, Rockwood 14

Ooltewah 0, Chattanooga Christian 42

Page 47, Giles County 34

Peabody 42, Ripley 0

Perry County 16, Greenfield 12

Pigeon Forge 13, Cherokee 34

Polk County 12, McMinn Central 22

Pope John Paul II 34, Lakeway Christian 27

Portland 36, White House 0

Providence Academy 64, Asheville Christian Academy 0

Providence Christian Academy 28, Eagleville 21

PURE Youth Athletics Alliance 24, Brighton 7

Ravenwood 28, Madison-Ridgeland Academy 24

Red Bank 7, Rhea County 10

Red Boiling Springs 0, Grundy County 44

Richland 14, Wayne County 16

Ripley 0, Peabody 42

Riverside 21, Camden Central 28

Riverside Christian Academy 20, Lighthouse HomeSchool 56

Rockwood 14, Oneida 17

Rossville Christian Academy 53, Middleton 0

Rossview 6, Springfield 32

Sale Creek 28, Wartburg Central 14

Santaluces 17, Baylor 56

Scott 15, McCreary Central 14

Scotts Hill 0, Hollow Rock-Bruceton Central 35

Sequatchie County 26, Bledsoe County 7

Sequoyah 7, Sweetwater 65

Seymour 7, Gatlinburg-Pittman 44

Siegel 15, Cookeville 12

Silverdale Academy 27, Tyner Academy 28

Smith County 28, Watertown 23

Soddy Daisy 14, White County 13

South Gibson 21, Franklin Road Academy 43

South Haven Christian 38, Freedom Cowboys 0

Southwind 42, Lausanne Collegiate 0

Spring Hill 0, Summit 13

Springfield 32, Rossview 6

St. Benedict at Auburndale 20, First Assembly Christian 13

St. Vincent Pallotti 27, Boyd-Buchanan 47

Station Camp 48, Allen County-Scottsville 7

Stewart County 6, Houston County 43

Stewarts Creek 39, Centennial 36

Stone Memorial 28, York Institute 6

Stratford 13, Hopkinsville 49

Sullivan East 21, Johnson County 26

Summertown 14, Lawrence County 35

Summit 13, Spring Hill 0

Sunbright 12, Lookout Valley 14

Sweetwater 65, Sequoyah 7

Sycamore 13, Montgomery Central 6

Tellico Plains 30, Greenback 0

Tennessee 13, West Ridge 30

Tipton-Rosemark Academy 14, Donelson Christian Academy 49

Towers 41, Copper Basin 0

Trezevant 40, Booker T. Washington 0

Trinity Christian Academy 21, Dresden 19

Trousdale County 7, Friendship Christian 34

Tyner Academy 28, Silverdale Academy 27

Unaka 0, Happy Valley 61

Unicoi County 27, David Crockett 13

Union City 14, Jackson Christian 24

Union County 0, Gibbs 49

University School of Jackson 35, Northpoint Christian 7

Upperman 29, Webb 7

Volunteer 30, Daniel Boone 0

Warren County 16, DeKalb County 19

Wartburg Central 14, Sale Creek 28

Watertown 23, Smith County 28

Waverly Central 28, McEwen 7

Wayne County 16, Richland 14

Webb 7, Upperman 29

West Carroll 52, Gibson County 7

West Creek 0, Kirkwood 42

West Greene 7, Cosby 34

West Ridge 30, Tennessee 13

Westmoreland 6, Greenwood 26

Westview 34, Memphis Academy of Science and Engineering 0

Westwood 0, Wooddale 32

White County 13, Soddy Daisy 14

White House 0, Portland 36

White House-Heritage 35, Greenbrier 0

White Station 1, Bolton 0

Whitehaven 6, Ensworth 31

Whites Creek 42, Franklin-Simpson 33

Whitwell 14, Huntland 24

William Blount 49, Loudon 0

Wilson Central 33, Cane Ridge 14

Wooddale 32, Westwood 0

York Institute 6, Stone Memorial 28

Zion Christian Academy 0, Lewis County 54

