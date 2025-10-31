High School

Tennessee High School Football Final Scores, Results - October 30, 2025

See every final score from Week 11 of Tennessee high school football

Robin Erickson

Whitehaven defeated White Station on Thursday night with a final score of 42-0.
Whitehaven defeated White Station on Thursday night with a final score of 42-0. / .Chris Day/The Commercial Appeal / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The 2025 Tennessee high school football season continued on Thursday, and High School On SI has a list of final scores from the eleventh weekend of action.

Tennessee High School Football Final Scores, Results - October 30, 2025

Adamsville 17, Summertown 14

Antioch 12, Rossview 0

Bartlett 28, Arlington 14

Battle Creek 43, Hickman County 41

Battle Ground Academy 35, Grace Christian Academy 0

Blackman 35, Rockvale 7

Bledsoe County 40, Monterey 14

Bluff City 48, Hillcrest 28

Bradley Central 44, Bearden 6

Camden Central 34, Harpeth 0

Cannon County 39, Trousdale County 0

Chattanooga Prep 26, Brainerd 6

Christian Academy of Knoxville 33, Lakeway Christian 8

Clarksville 37, Cane Ridge 0

Clarksville Academy 37, Mount Juliet Christian Academy 0

Collierville 49, Houston 27

Cookeville 24, Lebanon 7

Crockett County 41, Jackson South Side 6

Davidson Academy 44, Pope John Paul II 10

Dyer County 17, Lexington 9

Eagleton College and Career Academy 40, Oneida 7

East Hickman County 26, Houston County 6

East Ridge 34, Sequoyah 6

Evangelical Christian 25, St. George's 14

Fairview 29, Waverly Central 28

Farragut 31, Cleveland 7

Fayette Ware 42, Craigmont 0

Franklin Road Academy 1, Columbia Academy 0

Fulton 34, South-Doyle 21

Gallatin 33, Wilson Central 0

Gibbs 31, Carter 28

Goodpasture Christian 56, Hunters Lane 0

Gordonsville 29, Smith County 7

Green Hill 39, Mount Juliet 13

Greenbrier 30, West Creek 13

Greeneville 48, Elizabethton 7

Happy Valley 20, South Greene 14

Harriman 16, Oakdale 0

Haywood 44, Kirby 7

Heritage 47, Union County 13

Hixson 19, Signal Mountain 9

Humboldt 38, Lakeland Prep 32

Independence 49, Summit 21

Jackson Central Merry 33, Halls 0

Jackson County 17, Grundy County 12

Jackson North Side 48, Chester County 3

KIPP Collegiate 30, Westwood 20

Lawrence County 16, James Lawson High School 14

Lewis County 42, Riverside 13

Maplewood 33, Stratford 0

Marshall County 47, Creek Wood 15

Maryville 34, Oak Ridge 0

McNairy Central 34, Liberty Tech Magnet 6

Meigs County 14, Kingston 10

Memphis Business Academy 68, Trezevant 20

Milan 21, Peabody 0

Millington Central 33, Ridgeway 2

Mitchell 44, Sheffield 0

Mt. Pleasant 37, Loretto 7

Northeast 21, Northwest 8

Northview Academy 31, Cherokee 13

Oakland 35, Riverdale 21

Overton 19, McGavock 0

Pearl-Cohn 42, Liberty Creek 10

Polk County 34, Tellico Plains 18

Powell 15, West 3

Ravenwood 41, Brentwood 6

Red Bank 42, Loudon 7

Sale Creek 49, Copper Basin 6

Seymour 24, Grainger 20

Shelbyville Central 28, Coffee County Central 14

Siegel 27, LaVergne 6

Silverdale Academy 42, Chattanooga Christian 7

Smyrna 27, Stewarts Creek 0

Southwind 34, Germantown 8

Spring Hill 28, Montgomery Central 6

Springfield 42, White House 14

St. Benedict at Auburndale 14, Harding Academy 7

Stone Memorial 16, White County 0

Sycamore 50, Cheatham County Central 30

Upperman 48, Macon County 17

Volunteer 63, Sullivan East 13

West Greene 40, Cumberland Gap 6

Whitehaven 42, White Station 0

Published
Robin Erickson
ROBIN ERICKSON

Robin Erickson has been covering high school sports since 2023 after graduating from Carroll College with a degree in Health Sciences. He began working in data operations at High School On SI before eventually going on to write articles for the company. A sports fan his entire life, Robin participated in soccer and basketball at the high school level, then committing to play soccer collegiately for Carroll. He currently lives in Boise with roommates who are equally in love with all things sports.

Home/Tennessee