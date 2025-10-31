Tennessee High School Football Final Scores, Results - October 30, 2025
The 2025 Tennessee high school football season continued on Thursday, and High School On SI has a list of final scores from the eleventh weekend of action.
Adamsville 17, Summertown 14
Antioch 12, Rossview 0
Bartlett 28, Arlington 14
Battle Creek 43, Hickman County 41
Battle Ground Academy 35, Grace Christian Academy 0
Blackman 35, Rockvale 7
Bledsoe County 40, Monterey 14
Bluff City 48, Hillcrest 28
Bradley Central 44, Bearden 6
Camden Central 34, Harpeth 0
Cannon County 39, Trousdale County 0
Chattanooga Prep 26, Brainerd 6
Christian Academy of Knoxville 33, Lakeway Christian 8
Clarksville 37, Cane Ridge 0
Clarksville Academy 37, Mount Juliet Christian Academy 0
Collierville 49, Houston 27
Cookeville 24, Lebanon 7
Crockett County 41, Jackson South Side 6
Davidson Academy 44, Pope John Paul II 10
Dyer County 17, Lexington 9
Eagleton College and Career Academy 40, Oneida 7
East Hickman County 26, Houston County 6
East Ridge 34, Sequoyah 6
Evangelical Christian 25, St. George's 14
Fairview 29, Waverly Central 28
Farragut 31, Cleveland 7
Fayette Ware 42, Craigmont 0
Franklin Road Academy 1, Columbia Academy 0
Fulton 34, South-Doyle 21
Gallatin 33, Wilson Central 0
Gibbs 31, Carter 28
Goodpasture Christian 56, Hunters Lane 0
Gordonsville 29, Smith County 7
Green Hill 39, Mount Juliet 13
Greenbrier 30, West Creek 13
Greeneville 48, Elizabethton 7
Happy Valley 20, South Greene 14
Harriman 16, Oakdale 0
Haywood 44, Kirby 7
Heritage 47, Union County 13
Hixson 19, Signal Mountain 9
Humboldt 38, Lakeland Prep 32
Independence 49, Summit 21
Jackson Central Merry 33, Halls 0
Jackson County 17, Grundy County 12
Jackson North Side 48, Chester County 3
KIPP Collegiate 30, Westwood 20
Lawrence County 16, James Lawson High School 14
Lewis County 42, Riverside 13
Maplewood 33, Stratford 0
Marshall County 47, Creek Wood 15
Maryville 34, Oak Ridge 0
McNairy Central 34, Liberty Tech Magnet 6
Meigs County 14, Kingston 10
Memphis Business Academy 68, Trezevant 20
Milan 21, Peabody 0
Millington Central 33, Ridgeway 2
Mitchell 44, Sheffield 0
Mt. Pleasant 37, Loretto 7
Northeast 21, Northwest 8
Northview Academy 31, Cherokee 13
Oakland 35, Riverdale 21
Overton 19, McGavock 0
Pearl-Cohn 42, Liberty Creek 10
Polk County 34, Tellico Plains 18
Powell 15, West 3
Ravenwood 41, Brentwood 6
Red Bank 42, Loudon 7
Sale Creek 49, Copper Basin 6
Seymour 24, Grainger 20
Shelbyville Central 28, Coffee County Central 14
Siegel 27, LaVergne 6
Silverdale Academy 42, Chattanooga Christian 7
Smyrna 27, Stewarts Creek 0
Southwind 34, Germantown 8
Spring Hill 28, Montgomery Central 6
Springfield 42, White House 14
St. Benedict at Auburndale 14, Harding Academy 7
Stone Memorial 16, White County 0
Sycamore 50, Cheatham County Central 30
Upperman 48, Macon County 17
Volunteer 63, Sullivan East 13
West Greene 40, Cumberland Gap 6
Whitehaven 42, White Station 0