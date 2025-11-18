Virginia (VHSL) High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 18, 2025
The 2025 Virginia high school football playoffs began on Friday, November 14.
High School On SI has brackets for every Class in the VHSL high school football playoffs.
The VHSL playoffs culminate with the state championships on December 13.
2025 Virginia (VHSL) Class 1 Football Bracket (select to view full bracket details)
No. 5 Wythe vs. No. 1 Giles - 11/21 at 7 p.m. ET
No. 3 Grayson County vs. No. 2 Craig County - 11/21 at 7 p.m. ET
No. 4 Honaker vs. No. 1 Eastside - 11/21 at 7 p.m. ET
No. 3 Rye Cove vs. No. 2 Chilhowie - 11/22 at 1 p.m. ET
No. 5 Buffalo Gap vs. No. 1 Altavista Combined School - 11/21 at 7 p.m. ET
No. 3 Riverheads vs. No. 2 Sussex Central - 11/21 at 7 p.m. ET
No. 4 Northumberland vs. No. 1 Essex - 11/21 at 7 p.m. ET
No. 3 Rappahannock vs. No. 2 Northampton - 11/21 at 7 p.m. ET
2025 Virginia (VHSL) Class 2 Football Bracket
No. 1 Glenvar vs. No. 4 Radford - 11/21 7 p.m. ET
No. 2 Gretna vs. No. 3 Floyd County - 11/21 7 p.m. ET
No. 1 Union vs. No. 4 Graham - 11/22 2 p.m. ET
No. 2 Ridgeview vs. No. 6 Lebanon - 11/21 2 p.m. ET
No. 1 Strasburg vs. No. 4 Central - 11/21 7 p.m. ET
No. 2 Buckingham vs. No. 3 Stuarts Draft - 11/21 7 p.m. ET
No. 1 Armstrong/Kennedy vs. No. 4 Thomas Jefferson - 11/21 7 p.m. ET
No. 2 Poquoson vs. No. 6 Southampton - 11/21 7 p.m. ET
2025 Virginia (VHSL) Class 3 Football Bracket
No. 1 Magna Vista vs. No. 4 Carroll County - 11/21 7 p.m. ET
No. 2 Lord Botetourt vs. No. 3 Byrd - 11/21 7 p.m. ET
No. 1 Lake Taylor vs. No. 4 Norcom - 11/21 7 p.m. ET
No. 2 Petersburg vs. No. 6 Hopewell - 11/21 7 p.m. ET
No. 1 Heritage vs. No. 4 Turner Ashby - 11/21 7 p.m. ET
No. 2 Wilson Memorial vs. No. 6 Liberty Christian - 11/21 7 p.m. ET
No. 1 Kettle Run vs. No. 5 Brentsville District - 11/21 7 p.m. ET
No. 2 Culpeper County vs. No. 3 Skyline - 11/21 7 p.m. ET
2025 Virginia (VHSL) Class 4 Football Bracket
No. 1 Hampton vs. No. 4 Phoebus - 11/22 12 p.m. ET
No. 2 Lafayette vs. No. 6 Smithfield - 11/21 7 p.m. ET
No. 1 Dinwiddie vs. No. 4 Varina - 11/22 1:30 p.m. ET
No. 2 Louisa County vs. No. 3 Huguenot - 11/22 1 p.m. ET
No. 1 Loudoun County vs. No. 4 Heritage - 11/21 7 p.m. ET
No. 2 Loudoun Valley vs. No. 3 Woodgrove - 11/21 7 p.m. ET
No. 1 George Washington vs. No. 4 Sherando - 11/21 7 p.m. ET
No. 2 Handley vs. No. 3 Jefferson Forest - 11/22 1 p.m. ET
2025 Virginia (VHSL) Class 5 Football Bracket
No. 1 Green Run vs. No. 5 Salem - 11/21 7 p.m. ET
No. 2 Cox vs. No. 3 Indian River - 11/21 7 p.m. ET
No. 1 Patrick Henry vs. No. 5 Hermitage - 11/21 7 p.m. ET
No. 2 Highland Springs vs. No. 3 Fleming - 11/21 7 p.m. ET
No. 1 King's Fork vs. No. 5 Bethel - 11/21 7 p.m. ET
No. 2 Maury vs. No. 3 Warwick - 11/21 7 p.m. ET
No. 1 Stone Bridge vs. No. 4 John Champe - 11/21 7 p.m. ET
No. 2 Riverbend vs. No. 3 Potomac Falls - 11/21 7 p.m. ET
2025 Virginia (VHSL) Class 6 Football Bracket
Centreville vs. Madison - 11/21 7 p.m. ET
South Lakes vs. Westfield - 11/21 7 p.m. ET
Oscar Smith vs. Bird - 11/21 7 p.m. ET
Dale vs. Manchester - 11/21 7 p.m. ET
Colonial Forge vs. Woodbridge - 11/21 7 p.m. ET
Battlefield vs. North Stafford - 11/21 7 p.m. ET
West Springfield vs. Fairfax - 11/21 7 p.m. ET
South County vs. Lake Braddock - 11/21 7 p.m. ET
