High School

Virginia (VHSL) High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 18, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Virginia high school football playoffs

CJ Vafiadis

Battlefield vs. North Stafford in Virginia Varsity high school football showdown - Aug. 28, 2025
Battlefield vs. North Stafford in Virginia Varsity high school football showdown - Aug. 28, 2025 / David Buky SBLive

The 2025 Virginia high school football playoffs began on Friday, November 14.

High School On SI has brackets for every Class in the VHSL high school football playoffs.

The VHSL playoffs culminate with the state championships on December 13.

2025 Virginia (VHSL) Class 1 Football Bracket (select to view full bracket details)

No. 5 Wythe vs. No. 1 Giles - 11/21 at 7 p.m. ET

No. 3 Grayson County vs. No. 2 Craig County - 11/21 at 7 p.m. ET

No. 4 Honaker vs. No. 1 Eastside - 11/21 at 7 p.m. ET

No. 3 Rye Cove vs. No. 2 Chilhowie - 11/22 at 1 p.m. ET

No. 5 Buffalo Gap vs. No. 1 Altavista Combined School - 11/21 at 7 p.m. ET

No. 3 Riverheads vs. No. 2 Sussex Central - 11/21 at 7 p.m. ET

No. 4 Northumberland vs. No. 1 Essex - 11/21 at 7 p.m. ET

No. 3 Rappahannock vs. No. 2 Northampton - 11/21 at 7 p.m. ET

2025 Virginia (VHSL) Class 2 Football Bracket 

No. 1 Glenvar vs. No. 4 Radford - 11/21 7 p.m. ET

No. 2 Gretna vs. No. 3 Floyd County - 11/21 7 p.m. ET

No. 1 Union vs. No. 4 Graham - 11/22 2 p.m. ET

No. 2 Ridgeview vs. No. 6 Lebanon - 11/21 2 p.m. ET

No. 1 Strasburg vs. No. 4 Central - 11/21 7 p.m. ET

No. 2 Buckingham vs. No. 3 Stuarts Draft - 11/21 7 p.m. ET

No. 1 Armstrong/Kennedy vs. No. 4 Thomas Jefferson - 11/21 7 p.m. ET

No. 2 Poquoson vs. No. 6 Southampton - 11/21 7 p.m. ET

2025 Virginia (VHSL) Class 3 Football Bracket 

No. 1 Magna Vista vs. No. 4 Carroll County - 11/21 7 p.m. ET

No. 2 Lord Botetourt vs. No. 3 Byrd - 11/21 7 p.m. ET

No. 1 Lake Taylor vs. No. 4 Norcom - 11/21 7 p.m. ET

No. 2 Petersburg vs. No. 6 Hopewell - 11/21 7 p.m. ET

No. 1 Heritage vs. No. 4 Turner Ashby - 11/21 7 p.m. ET

No. 2 Wilson Memorial vs. No. 6 Liberty Christian - 11/21 7 p.m. ET

No. 1 Kettle Run vs. No. 5 Brentsville District - 11/21 7 p.m. ET

No. 2 Culpeper County vs. No. 3 Skyline - 11/21 7 p.m. ET

2025 Virginia (VHSL) Class 4 Football Bracket 

No. 1 Hampton vs. No. 4 Phoebus - 11/22 12 p.m. ET

No. 2 Lafayette vs. No. 6 Smithfield - 11/21 7 p.m. ET

No. 1 Dinwiddie vs. No. 4 Varina - 11/22 1:30 p.m. ET

No. 2 Louisa County vs. No. 3 Huguenot - 11/22 1 p.m. ET

No. 1 Loudoun County vs. No. 4 Heritage - 11/21 7 p.m. ET

No. 2 Loudoun Valley vs. No. 3 Woodgrove - 11/21 7 p.m. ET

No. 1 George Washington vs. No. 4 Sherando - 11/21 7 p.m. ET

No. 2 Handley vs. No. 3 Jefferson Forest - 11/22 1 p.m. ET

2025 Virginia (VHSL) Class 5 Football Bracket 

No. 1 Green Run vs. No. 5 Salem - 11/21 7 p.m. ET

No. 2 Cox vs. No. 3 Indian River - 11/21 7 p.m. ET

No. 1 Patrick Henry vs. No. 5 Hermitage - 11/21 7 p.m. ET

No. 2 Highland Springs vs. No. 3 Fleming - 11/21 7 p.m. ET

No. 1 King's Fork vs. No. 5 Bethel - 11/21 7 p.m. ET

No. 2 Maury vs. No. 3 Warwick - 11/21 7 p.m. ET

No. 1 Stone Bridge vs. No. 4 John Champe - 11/21 7 p.m. ET

No. 2 Riverbend vs. No. 3 Potomac Falls - 11/21 7 p.m. ET

2025 Virginia (VHSL) Class 6 Football Bracket 

Centreville vs. Madison - 11/21 7 p.m. ET

South Lakes vs. Westfield - 11/21 7 p.m. ET

Oscar Smith vs. Bird - 11/21 7 p.m. ET

Dale vs. Manchester - 11/21 7 p.m. ET

Colonial Forge vs. Woodbridge - 11/21 7 p.m. ET

Battlefield vs. North Stafford - 11/21 7 p.m. ET

West Springfield vs. Fairfax - 11/21 7 p.m. ET

South County vs. Lake Braddock - 11/21 7 p.m. ET

Create an account to get alerts for your favorite teams!

Get even closer to the action by creating a free account. Follow your favorite teams and get score updates, breaking news and alerts when new photo galleries are available. Sign up for free here.

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
CJ Vafiadis
CJ VAFIADIS

CJ Vafiadis is the Marketing Director at SBLive Sports, bringing over 10 years of experience in sports marketing and team operations. His career began courtside as a student manager for the University of San Diego men’s basketball team, followed by a role as a graduate assistant with the University of Arizona basketball program. CJ’s background in both collegiate athletics and media has shaped his passion for connecting communities through high school sports coverage and innovative marketing strategies.

Home/Virginia