Virginia (VHSL) High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 24, 2025

Get every bracket and see every matchup in the 2025 Virginia high school football playoffs

CJ Vafiadis

Battlefield Bobcats vs Gainesville Cardinals - Oct 17, 2025
Battlefield Bobcats vs. Gainesville Cardinals - Oct 17, 2025

The 2025 Virginia high school football playoffs began on Friday, November 14 and they continue this week beginning on November 28.

High School On SI has brackets for every Class in the VHSL high school football playoffs.

The VHSL playoffs culminate with the state championships on December 13.

2025 Virginia (VHSL) Class 1 Football Bracket (select to view full bracket details)

No. 3 Grayson County vs. No. 5 Wythe - 11/28 at 3:00 p.m. ET

No. 1 Eastside [Coeburn/St. Paul] vs. No. 3 Rye Cove - 11/28 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Riverheads vs. No. 5 Buffalo Gap - 11/28 at 7:00 p.m. ET

No. 1 Essex vs. No. 3 Rappahannock - 11/28 at 7:00 p.m. ET

2025 Virginia (VHSL) Class 2 Football Bracket 

No. 1 Glenvar vs. No. 2 Gretna - 11/28 at 7:00 p.m. ET

No. 1 Union [Appalachia/Powell Valley] vs. No. 2 Ridgeview - 11/28 at 7:00 p.m. ET

No. 1 Strasburg vs. No. 3 Stuarts Draft - 11/28 at 7:00 p.m. ET

No. 1 Armstrong/Kennedy vs. No. 2 Poquoson - 11/28 at 7:00 p.m. ET

2025 Virginia (VHSL) Class 3 Football Bracket 

No. 1 Magna Vista vs. No. 2 Lord Botetourt - 11/28 at 7:00 p.m. ET

No. 1 Lake Taylor vs. No. 2 Petersburg - 11/28 at 7:00 p.m. ET

No. 1 Heritage vs. No. 6 Liberty Christian - 11/28 at 7:00 p.m. ET

No. 1 Kettle Run vs. No. 3 Skyline - 11/28 at 7:00 p.m. ET

2025 Virginia (VHSL) Class 4 Football Bracket 

No. 2 Lafayette vs. No. 4 Phoebus - 11/28 at 7:00 p.m. ET

No. 3 Huguenot vs. No. 4 Varina - 11/29 at 1:30 p.m. ET

No. 1 Loudoun County vs. No. 2 Loudoun Valley - 11/29 at 1:00 p.m. ET

No. 1 George Washington vs. No. 3 Jefferson Forest - 11/28 at 7:00 p.m. ET

2025 Virginia (VHSL) Class 5 Football Bracket 

No. 1 Green Run vs. No. 3 Indian River - 11/28 at 7:00 p.m. ET

No. 2 Highland Springs vs. No. 5 Hermitage - 11/28 at 7:00 p.m. ET

No. 1 King's Fork vs. No. 2 Maury - 11/28 at 7:00 p.m. ET

No. 1 Stone Bridge vs. No. 2 Riverbend - 11/28 at 7:00 p.m. ET

2025 Virginia (VHSL) Class 6 Football Bracket 

Madison vs. Westfield - 11/29 at 1:00 p.m. ET

Oscar Smith vs. Dale - 11/28 at 7:00 p.m. ET

North Stafford vs. Woodbridge - 11/28 at 7:00 p.m. ET

West Springfield vs. Lake Braddock - 11/29 at 1:00 p.m. ET

Published
CJ Vafiadis is the Marketing Director at SBLive Sports, bringing over 10 years of experience in sports marketing and team operations. His career began courtside as a student manager for the University of San Diego men’s basketball team, followed by a role as a graduate assistant with the University of Arizona basketball program. CJ’s background in both collegiate athletics and media has shaped his passion for connecting communities through high school sports coverage and innovative marketing strategies.

