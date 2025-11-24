Virginia (VHSL) High School Football 2025 Playoff Brackets, Schedule - November 24, 2025
The 2025 Virginia high school football playoffs began on Friday, November 14 and they continue this week beginning on November 28.
High School On SI has brackets for every Class in the VHSL high school football playoffs.
The VHSL playoffs culminate with the state championships on December 13.
2025 Virginia (VHSL) Class 1 Football Bracket (select to view full bracket details)
No. 3 Grayson County vs. No. 5 Wythe - 11/28 at 3:00 p.m. ET
No. 1 Eastside [Coeburn/St. Paul] vs. No. 3 Rye Cove - 11/28 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Riverheads vs. No. 5 Buffalo Gap - 11/28 at 7:00 p.m. ET
No. 1 Essex vs. No. 3 Rappahannock - 11/28 at 7:00 p.m. ET
2025 Virginia (VHSL) Class 2 Football Bracket
No. 1 Glenvar vs. No. 2 Gretna - 11/28 at 7:00 p.m. ET
No. 1 Union [Appalachia/Powell Valley] vs. No. 2 Ridgeview - 11/28 at 7:00 p.m. ET
No. 1 Strasburg vs. No. 3 Stuarts Draft - 11/28 at 7:00 p.m. ET
No. 1 Armstrong/Kennedy vs. No. 2 Poquoson - 11/28 at 7:00 p.m. ET
2025 Virginia (VHSL) Class 3 Football Bracket
No. 1 Magna Vista vs. No. 2 Lord Botetourt - 11/28 at 7:00 p.m. ET
No. 1 Lake Taylor vs. No. 2 Petersburg - 11/28 at 7:00 p.m. ET
No. 1 Heritage vs. No. 6 Liberty Christian - 11/28 at 7:00 p.m. ET
No. 1 Kettle Run vs. No. 3 Skyline - 11/28 at 7:00 p.m. ET
2025 Virginia (VHSL) Class 4 Football Bracket
No. 2 Lafayette vs. No. 4 Phoebus - 11/28 at 7:00 p.m. ET
No. 3 Huguenot vs. No. 4 Varina - 11/29 at 1:30 p.m. ET
No. 1 Loudoun County vs. No. 2 Loudoun Valley - 11/29 at 1:00 p.m. ET
No. 1 George Washington vs. No. 3 Jefferson Forest - 11/28 at 7:00 p.m. ET
2025 Virginia (VHSL) Class 5 Football Bracket
No. 1 Green Run vs. No. 3 Indian River - 11/28 at 7:00 p.m. ET
No. 2 Highland Springs vs. No. 5 Hermitage - 11/28 at 7:00 p.m. ET
No. 1 King's Fork vs. No. 2 Maury - 11/28 at 7:00 p.m. ET
No. 1 Stone Bridge vs. No. 2 Riverbend - 11/28 at 7:00 p.m. ET
2025 Virginia (VHSL) Class 6 Football Bracket
Madison vs. Westfield - 11/29 at 1:00 p.m. ET
Oscar Smith vs. Dale - 11/28 at 7:00 p.m. ET
North Stafford vs. Woodbridge - 11/28 at 7:00 p.m. ET
West Springfield vs. Lake Braddock - 11/29 at 1:00 p.m. ET
