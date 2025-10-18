Washington High School Football Final Scores, Results - October 17, 2025
The 2025 Washington high school football season rolled on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 7.
Aberdeen 20, Tumwater 55
Almira-Coulee-Hartline 57, Odessa 6
Archbishop Murphy 56, Lynden 0
Auburn Riverside 49, Kentridge 15
Bishop Blanchet 48, Garfield 8
Blaine 42, Friday Harbor 21
Bothell 30, Mount Si 15
Bridgeport 74, Soap Lake 20
Camas 22, Battle Ground 7
Capital 40, North Thurston 0
Cascade 41, Medical Lake 0
Cashmere 50, Connell 10
Castle Rock 59, Fort Vancouver 0
Central Kitsap 25, Silas 23
Cheney 24, Mead 14
Chiawana 24, Kennewick 10
Colfax 38, Kettle Falls 8
Columbia 52, Davenport 40
Columbia River 19, Ridgefield 14
Curlew 77, Republic 0
Cusick 44, Selkirk 18
Darrington 52, Quilcene 18
Dayton 54, Tekoa-Rosalia 36
DeSales 54, Mabton 0
East Jefferson 33, Bellevue Christian 7
East Valley 29, Clarkston 27
East Valley 42, Selah 13
Eastside Catholic 41, Seattle Prep 9
Edmonds-Woodway 41, Shorewood 14
Elma 34, Black Hills 28
Entiat 66, Waterville-Mansfield 22
Ephrata 28, Toppenish 0
Evergreen 41, Prairie 21
Federal Way 49, Todd Beamer 6
Franklin Pierce 50, Fife 35
Freeman 44, Reardan 7
Garfield-Palouse 52, St. John-Endicott 18
Glacier Peak 49, Arlington 7
Gonzaga Prep 49, Central Valley 7
Graham-Kapowsin 34, Olympia 20
Grandview 27, Quincy 24
Granite Falls 1, South Whidbey 0
Hanford 41, Sageview 7
Hazen 41, Renton 0
Inchelium 54, Mary Walker 26
Inglemoor 50, Mercer Island 31
Interlake 48, Cedarcrest 7
Juanita 48, Highline 7
Kamiak 42, Cascade 14
Kelso 28, Heritage 0
Kennedy Catholic 70, Stadium 26
Kentwood 50, Auburn 44
King's 24, Cedar Park Christian 21
Kittitas 71, La Salle 6
Klahowya 42, Vashon Island 0
La Center 54, Stevenson 13
La Conner 48, Charles Wright 24
Lake Stevens 38, Ferndale 7
Lake Washington 27, Issaquah 12
Lakeside 42, Riverside 7
Lewis & Clark 31, Shadle Park 0
Liberty Bell 70, Lake Roosevelt 46
Liberty Christian 74, Yakama Tribal 0
Lincoln 48, Bellarmine Prep 0
Mariner 22, Jackson 10
Mark Morris 25, Hockinson 7
Meadowdale 34, Lynnwood 14
Monroe 34, Shorecrest 21
Montesano 22, Rochester 14
Morton/White Pass 47, Toledo 0
Moses Lake 21, Eastmont 0
Moses Lake Christian Academy/Covenant Christian 52, Pateros 0
Mount Tahoma 27, Gig Harbor 14
Mountlake Terrace 49, Everett 7
Mt. Baker 34, Lynden Christian 33
Muckleshoot Tribal 48, Concrete 24
Naches Valley 54, College Place 14
Newport 22, Columbia 0
Newport 42, Redmond 17
Nooksack Valley 47, Meridian 20
North Beach 60, Winlock 14
North Central 36, Pullman 35
North Kitsap 24, Bainbridge 21
Northwest Christian School 48, Lind-Ritzville 0
Okanogan 50, Brewster 6
Olympic 59, Sequim 14
Omak 63, Chelan 22
Onalaska 54, Asotin 0
Orting 57, Clover Park 0
Othello 36, Prosser 26
Pe Ell/Willapa Valley 34, Forks 9
Pomeroy 80, Waitsburg 46
Puyallup 65, Rogers 6
Rainier 42, Toutle Lake 34
Rainier Beach 42, Roosevelt 0
Richland 28, Walla Walla 7
River Ridge 45, Peninsula 20
River View 22, Granger 14
Rogers 36, Colville 7
Royal 65, Wahluke 6
Sammamish 29, Foster 26
Sehome 56, Bellingham 7
Seton Catholic 51, King's Way Christian 6
Shelton 48, Mountain View 20
Skyline 49, Woodinville 14
Skyview 42, Union 6
Snohomish 45, Oak Harbor 21
Stanwood 42, Marysville Getchell 0
Sultan 48, Jefferson 7
Sumner 49, Curtis 3
Sunnyside Christian 48, Touchet 15
Tenino 43, Hoquiam 21
Tonasket 34, Manson 7
Tri-Cities Prep 61, Warden 8
Tumwater 55, Aberdeen 20
University 27, Ridgeline 14
Wahkiakum 72, Chief Leschi 6
Wapato 30, Kiona-Benton 8
Washougal 62, R.A. Long 0
Wenatchee 34, Davis 21
West Seattle 58, Ingraham 6
West Valley 41, Eisenhower 6
West Valley 48, Deer Park 3
WF West 70, Centralia 0
White River 49, Kent-Meridian 0
Wilbur-Creston 54, Wellpinit 8
Woodland 35, Hudson's Bay 7
Yelm 24, Bethel 21
Zillah 47, Ellensburg 13