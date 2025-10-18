High School

Washington High School Football Final Scores, Results - October 17, 2025

See every final score from Week 7 of Washington High School Football

Gray Reid

Mt. Spokane vs Lewis & Clark from Oct. 10, 2025
Mt. Spokane vs Lewis & Clark from Oct. 10, 2025 / Brandon Campea

The 2025 Washington high school football season rolled on Friday, and High School On SI has a list of final scores from Week 7.

Washington High School Football Scores, Results & Live Updates (WIAA) — October 17, 2025

Washington high school football final scores, results — October 17, 2025

Aberdeen 20, Tumwater 55

Almira-Coulee-Hartline 57, Odessa 6

Archbishop Murphy 56, Lynden 0

Auburn Riverside 49, Kentridge 15

Bishop Blanchet 48, Garfield 8

Blaine 42, Friday Harbor 21

Bothell 30, Mount Si 15

Bridgeport 74, Soap Lake 20

Camas 22, Battle Ground 7

Capital 40, North Thurston 0

Cascade 41, Medical Lake 0

Cashmere 50, Connell 10

Castle Rock 59, Fort Vancouver 0

Central Kitsap 25, Silas 23

Cheney 24, Mead 14

Chiawana 24, Kennewick 10

Colfax 38, Kettle Falls 8

Columbia 52, Davenport 40

Columbia River 19, Ridgefield 14

Curlew 77, Republic 0

Cusick 44, Selkirk 18

Darrington 52, Quilcene 18

Dayton 54, Tekoa-Rosalia 36

DeSales 54, Mabton 0

East Jefferson 33, Bellevue Christian 7

East Valley 29, Clarkston 27

East Valley 42, Selah 13

Eastside Catholic 41, Seattle Prep 9

Edmonds-Woodway 41, Shorewood 14

Elma 34, Black Hills 28

Entiat 66, Waterville-Mansfield 22

Ephrata 28, Toppenish 0

Evergreen 41, Prairie 21

Federal Way 49, Todd Beamer 6

Franklin Pierce 50, Fife 35

Freeman 44, Reardan 7

Garfield-Palouse 52, St. John-Endicott 18

Glacier Peak 49, Arlington 7

Gonzaga Prep 49, Central Valley 7

Graham-Kapowsin 34, Olympia 20

Grandview 27, Quincy 24

Granite Falls 1, South Whidbey 0

Hanford 41, Sageview 7

Hazen 41, Renton 0

Inchelium 54, Mary Walker 26

Inglemoor 50, Mercer Island 31

Interlake 48, Cedarcrest 7

Juanita 48, Highline 7

Kamiak 42, Cascade 14

Kelso 28, Heritage 0

Kennedy Catholic 70, Stadium 26

Kentwood 50, Auburn 44

King's 24, Cedar Park Christian 21

Kittitas 71, La Salle 6

Klahowya 42, Vashon Island 0

La Center 54, Stevenson 13

La Conner 48, Charles Wright 24

Lake Stevens 38, Ferndale 7

Lake Washington 27, Issaquah 12

Lakeside 42, Riverside 7

Lewis & Clark 31, Shadle Park 0

Liberty Bell 70, Lake Roosevelt 46

Liberty Christian 74, Yakama Tribal 0

Lincoln 48, Bellarmine Prep 0

Mariner 22, Jackson 10

Mark Morris 25, Hockinson 7

Meadowdale 34, Lynnwood 14

Monroe 34, Shorecrest 21

Montesano 22, Rochester 14

Morton/White Pass 47, Toledo 0

Moses Lake 21, Eastmont 0

Moses Lake Christian Academy/Covenant Christian 52, Pateros 0

Mount Tahoma 27, Gig Harbor 14

Mountlake Terrace 49, Everett 7

Mt. Baker 34, Lynden Christian 33

Muckleshoot Tribal 48, Concrete 24

Naches Valley 54, College Place 14

Newport 22, Columbia 0

Newport 42, Redmond 17

Nooksack Valley 47, Meridian 20

North Beach 60, Winlock 14

North Central 36, Pullman 35

North Kitsap 24, Bainbridge 21

Northwest Christian School 48, Lind-Ritzville 0

Okanogan 50, Brewster 6

Olympic 59, Sequim 14

Omak 63, Chelan 22

Onalaska 54, Asotin 0

Orting 57, Clover Park 0

Othello 36, Prosser 26

Pe Ell/Willapa Valley 34, Forks 9

Pomeroy 80, Waitsburg 46

Puyallup 65, Rogers 6

Rainier 42, Toutle Lake 34

Rainier Beach 42, Roosevelt 0

Richland 28, Walla Walla 7

River Ridge 45, Peninsula 20

River View 22, Granger 14

Rogers 36, Colville 7

Royal 65, Wahluke 6

Sammamish 29, Foster 26

Sehome 56, Bellingham 7

Seton Catholic 51, King's Way Christian 6

Shelton 48, Mountain View 20

Skyline 49, Woodinville 14

Skyview 42, Union 6

Snohomish 45, Oak Harbor 21

Stanwood 42, Marysville Getchell 0

Sultan 48, Jefferson 7

Sumner 49, Curtis 3

Sunnyside Christian 48, Touchet 15

Tenino 43, Hoquiam 21

Tonasket 34, Manson 7

Tri-Cities Prep 61, Warden 8

Tumwater 55, Aberdeen 20

University 27, Ridgeline 14

Wahkiakum 72, Chief Leschi 6

Wapato 30, Kiona-Benton 8

Washougal 62, R.A. Long 0

Wenatchee 34, Davis 21

West Seattle 58, Ingraham 6

West Valley 41, Eisenhower 6

West Valley 48, Deer Park 3

WF West 70, Centralia 0

White River 49, Kent-Meridian 0

Wilbur-Creston 54, Wellpinit 8

Woodland 35, Hudson's Bay 7

Yelm 24, Bethel 21

Zillah 47, Ellensburg 13

More Football Coverage from High School On SI

feed

Published
Gray Reid
GRAY REID

Gray Reid has spent most of his career in basketball and sports media. He began as a student manager for the Nevada men’s basketball team, then went on to coach overseas in China and later joined the LC State men’s basketball program as a graduate assistant. After coaching, Gray joined SBLive Sports as a videographer and video editor, eventually moving into his current role as Regional Marketing Director.

Home/Washington