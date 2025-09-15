High School

Washington High School Football Top 25 State Rankings - Sept. 15, 2025

Lake Stevens records late comeback victory as it improves to 2-0; Mount Spokane, Mount Tahoma, Puyallup, Seattle Prep and Bothell burst into the Top 25

Edith Noriega

No. 2 Lake Stevens notched a late comeback victory at Bellevue.
No. 2 Lake Stevens notched a late comeback victory at Bellevue. / Photo by Todd Milles

It was another stacked competition of high school football last week in Washington, led by No. 2 Lake Stevens working its magic with a late comeback win at Bellevue and Graham-Kapowsin recording its first shut out victory of the season to move to No. 1.

Here are this week's High School on SI Washington top 25 rankings:

1. Graham-Kapowsin Eagles (2-0)

Previous ranking: 2

Last week: Def. then-No. 18 Skyview 31-0

Next up: vs. Emerald Ridge, Sept. 18

2. Lake Stevens Vikings (2-0)

Previous ranking: 3

Last week: Def. then-No. 1 Bellevue 21-14

Next up: at. Cascade (Everett), Sept. 19

3. Eastside Catholic Crusaders (2-0)

Previous ranking: 4

Last week: Def. Bishop Blanchet 48-10

Next up: at Garfield, Sept. 19

4. Chiawana Riverhawks (2-0)

Previous ranking: 7

Last week: Def. Kamiakin 15-3

Next up: at Hermiston, Sept. 19

5. Anacortes Seahawks (2-0)

Previous ranking: 6

Last week: Def. Sehome 52-33

Next up: at Bellingham, Sept. 18

6. O'Dea Fighting Irish (1-1)

Previous ranking: 5

Last week: Def. Rainier Beach 31-16

Next up: at No. 23 Seattle Prep. (West Seattle Stadium), Sept. 19

7. Bellevue Wolverines (1-1)

Previous ranking: 1

Last week: Lost 21-14 to Lake Stevens

Next up: at Mount Baker, Sept. 20

8. Royal Knights (2-0)

Previous ranking: 11

Last week: Def. College Place 69-0

Next up: vs. Connell, Sept. 19

9. Gonzaga Prep Bullpups (2-0)

Previous ranking: 12

Last week: Def. Ferris 51-0

Next up: vs. No. 13 Mount Spokane, Sept. 19

10. Lynden Lions (2-0)

Previous ranking: 13

Last week: Def. Franklin Pierce 21-20

Next up: at Marysville-Pilchuck, Sept. 29

11. Sumner Spartans (1-1)

Previous ranking: 8

Last week: Def. Kennedy Catholic 28-0

Next up: vs. West Linn, Sept. 19

12. Tumwater Thunderbirds (1-1)

Previous ranking: 15

Last week: Def. Bainbridge 45-6

Next up: vs. No. 17 Eastlake, Sept. 19

13. Mount Spokane Wildcats (2-0)

Previous ranking: NR

Last week: Def. Shadle Park 41-0

Next up: at No. 8 Gonzaga Prep, Sept. 19

14. Emerald Ridge Jaguars (1-1)

Previous ranking: 14

Last week: Lost 31-21 to Bethel

Next up: at No. 1 Graham Kapowsin, Sept. 18

15. Eastlake Wolves (1-1)

Previous ranking: 17

Last week: Def. Gig Harbor 39-20

Next up: at No. 13 Tumwater, Sept. 19

16. Kennewick Lions (2-0)

Previous ranking: 20

Last week: Def. Southridge 35-12

Next up: at Pasco, Sept. 19

17. Curtis Vikings (2-0)

Previous ranking: 21

Last week: Def. Peninsula 23-0

Next up: vs. Lakes, Sept. 19

18. Moses Lake Mavericks (2-0)

Previous ranking: 23

Last week: Def. North Creek 55-14

Next up: vs. Sunnyside, Sept. 19

19. Richland Bombers (2-0)

Previous ranking: 25

Last week: Def. Hanford 41-0

Next up: at Southridge, Sept. 19

20. Mount Tahoma T-Birds (2-0)

Previous ranking: NR

Last week: Def. Camas 49-22

Next up: vs. Mount Si, Sept. 19

21. Puyallup (2-0)

Previous ranking: NR

Last week: Def. Evergreen 48-14

Next up: vs. Skyview, Sept. 19

22. Camas Papermakers (1-1)

Previous ranking: 9

Last week: lost 49-22 to Mount Tahoma

Next up: vs. Lincoln, Sept. 19

23. Kamiakin Braves (1-1)

Previous ranking: 22

Last week: lost 15-3 to Chiawana

Next up: vs. Sageview, Sept. 18

24. Seattle Prep (2-0)

Previous ranking: NR

Last week: Def. Roosevelt 44-6

Next up: vs. No. 6 O'Dea

25. Bothell Cougars (2-0)

Previous ranking: NR

Last week: Def. Arlington 30-7

Next up: at Lewiston, Sept. 19

Dropped out

No. 10 Kennedy Catholic Lancers

No. 16 Yelm Tornado

No. 18 Skyview

No. 19 Arlington Eagles

No. 24 Franklin Pierce Cardinals

-- Edith Noriega | noriega0101@gmail.com | @noriega_edith

Published
