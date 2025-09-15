Washington High School Football Top 25 State Rankings - Sept. 15, 2025
It was another stacked competition of high school football last week in Washington, led by No. 2 Lake Stevens working its magic with a late comeback win at Bellevue and Graham-Kapowsin recording its first shut out victory of the season to move to No. 1.
Here are this week's High School on SI Washington top 25 rankings:
1. Graham-Kapowsin Eagles (2-0)
Previous ranking: 2
Last week: Def. then-No. 18 Skyview 31-0
Next up: vs. Emerald Ridge, Sept. 18
2. Lake Stevens Vikings (2-0)
Previous ranking: 3
Last week: Def. then-No. 1 Bellevue 21-14
Next up: at. Cascade (Everett), Sept. 19
3. Eastside Catholic Crusaders (2-0)
Previous ranking: 4
Last week: Def. Bishop Blanchet 48-10
Next up: at Garfield, Sept. 19
4. Chiawana Riverhawks (2-0)
Previous ranking: 7
Last week: Def. Kamiakin 15-3
Next up: at Hermiston, Sept. 19
5. Anacortes Seahawks (2-0)
Previous ranking: 6
Last week: Def. Sehome 52-33
Next up: at Bellingham, Sept. 18
6. O'Dea Fighting Irish (1-1)
Previous ranking: 5
Last week: Def. Rainier Beach 31-16
Next up: at No. 23 Seattle Prep. (West Seattle Stadium), Sept. 19
7. Bellevue Wolverines (1-1)
Previous ranking: 1
Last week: Lost 21-14 to Lake Stevens
Next up: at Mount Baker, Sept. 20
8. Royal Knights (2-0)
Previous ranking: 11
Last week: Def. College Place 69-0
Next up: vs. Connell, Sept. 19
9. Gonzaga Prep Bullpups (2-0)
Previous ranking: 12
Last week: Def. Ferris 51-0
Next up: vs. No. 13 Mount Spokane, Sept. 19
10. Lynden Lions (2-0)
Previous ranking: 13
Last week: Def. Franklin Pierce 21-20
Next up: at Marysville-Pilchuck, Sept. 29
11. Sumner Spartans (1-1)
Previous ranking: 8
Last week: Def. Kennedy Catholic 28-0
Next up: vs. West Linn, Sept. 19
12. Tumwater Thunderbirds (1-1)
Previous ranking: 15
Last week: Def. Bainbridge 45-6
Next up: vs. No. 17 Eastlake, Sept. 19
13. Mount Spokane Wildcats (2-0)
Previous ranking: NR
Last week: Def. Shadle Park 41-0
Next up: at No. 8 Gonzaga Prep, Sept. 19
14. Emerald Ridge Jaguars (1-1)
Previous ranking: 14
Last week: Lost 31-21 to Bethel
Next up: at No. 1 Graham Kapowsin, Sept. 18
15. Eastlake Wolves (1-1)
Previous ranking: 17
Last week: Def. Gig Harbor 39-20
Next up: at No. 13 Tumwater, Sept. 19
16. Kennewick Lions (2-0)
Previous ranking: 20
Last week: Def. Southridge 35-12
Next up: at Pasco, Sept. 19
17. Curtis Vikings (2-0)
Previous ranking: 21
Last week: Def. Peninsula 23-0
Next up: vs. Lakes, Sept. 19
18. Moses Lake Mavericks (2-0)
Previous ranking: 23
Last week: Def. North Creek 55-14
Next up: vs. Sunnyside, Sept. 19
19. Richland Bombers (2-0)
Previous ranking: 25
Last week: Def. Hanford 41-0
Next up: at Southridge, Sept. 19
20. Mount Tahoma T-Birds (2-0)
Previous ranking: NR
Last week: Def. Camas 49-22
Next up: vs. Mount Si, Sept. 19
21. Puyallup (2-0)
Previous ranking: NR
Last week: Def. Evergreen 48-14
Next up: vs. Skyview, Sept. 19
22. Camas Papermakers (1-1)
Previous ranking: 9
Last week: lost 49-22 to Mount Tahoma
Next up: vs. Lincoln, Sept. 19
23. Kamiakin Braves (1-1)
Previous ranking: 22
Last week: lost 15-3 to Chiawana
Next up: vs. Sageview, Sept. 18
24. Seattle Prep (2-0)
Previous ranking: NR
Last week: Def. Roosevelt 44-6
Next up: vs. No. 6 O'Dea
25. Bothell Cougars (2-0)
Previous ranking: NR
Last week: Def. Arlington 30-7
Next up: at Lewiston, Sept. 19
Dropped out
No. 10 Kennedy Catholic Lancers
No. 16 Yelm Tornado
No. 18 Skyview
No. 19 Arlington Eagles
No. 24 Franklin Pierce Cardinals
