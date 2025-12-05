2025 Wisconsin Football Coaches Association (WFCA) All-State Team (Large Schools)
The Wisconsin Football Coaches Association All-State Teams have been announced following the exciting, action-packed 2025 season.
The prestigious, annual season-ending list (divided into two separate divisions based on school size) highlights the top high school football players in the state.
We begin by taking a closer look at the large-school division, including the first-team selections (offense, defense, specialists) followed by honorable mention recipients.
West De Pere senior quarterback Patrick Greisen and Notre Dame Academy junior running back Kingston Allen were named Co-Offensive Players of the Year.
Waunakee senior McCoy Smith earned Defensive Player of the Year honors with Notre Dame Academy junior Richie Flanigan earning Lineman of the Year accolades.
WFCA ALL-STATE TEAM (Large Schools)
First-Team Offense
- Quarterbacks: Patrick Greisen, West De Pere, senior; Matthew O' Grady, Badger, senior
- Running Backs: Kingston Allen, Notre Dame Academy, junior; Kobe Hendricks, Slinger, senior; Will Mikonowicz, Reedsburg, senior; Brady Moon, Bay Port, senior; Jacob Siner, Arrowhead, senior; Austyn Wittek, New Richmond, junior
- Wide Receivers: Michael Farr, Racine Case, senior; Judeah Kniskern, West De Pere, senior; Mason Novak, River Falls, senior; Chase Rogers, Middleton, senior
- Tight End/Fullbacks: Hayden Anderson, Mount Horeb-Barneveld, senior; Will Svendsen, Rice Lake, senior
- Offensive Linemen: Aiden Dirksen, Bay Port, senior; Richie Flanigan, Notre Dame Academy, junior; Hunter Mallinger, Sussex Hamilton, junior; Gavin Meier, Janesville Parker, senior; Kenton Mondeau, Eau Claire North, senior; Cade Reikowski, Pewaukee, junior; Cole Reiter, Germantown, junior; Beckett Schreiber, Madison Memorial, senior; Sam Simpson, River Falls, senior; Jacob Stark, Muskego, senior
First-Team Defense
- Defensive Linemen: Richie Flanigan, Notre Dame Academy, junior; Neeko Rodgers Jr., Catholic Memorial, senior; McCoy Smith, Waunakee, senior
- Defensive Ends: Nick Gallagher, Monona Grove, senior; Brock Gauthier, Bay Port, senior; Brock Walser, Badger, senior
- Inside Linebackers: Noah Dodds, Mukwonago, senior; Brendan Foley, Arrowhead, senior; Jack Murray, Brookfield East, senior; Ben Wenzel, Appleton North, senior; Jack Wilson, Mount Horeb-Barneveld, senior
- Outside Linebackers: Kade Gunderson, Mukwonago, senior; Xavier Salzman, Seymour, senior
- Defensive Backs: Aziz Ashour, Nicolet, senior; Will Mikonowicz, Reedsburg, senior; Jack Tarkowski, Arrowhead, senior; Van Volger, Sun Prairie East, senior; Dominick Walters, Franklin, senior
First-Team Specialists
- Kicker: Brady Melum, Sun Prairie East, senior
- Punter: Evan Wozniak, Arrowhead, junior
Honorable Mention
- Quarterbacks: Tanner Effertz, Whitnall, senior; Brooks Hendrickson, Mount Horeb-Barneveld, senior; Joey Passaglia, Middleton, senior; Brody Schaffer, Winneconne, senior; Ashton Van Beek, Neenah, junior
- Running Backs: Robert Beglinger, Franklin, senior; Brady Kaufman, Sun Prairie East, senior; Deven Miller, Plymouth, senior; Jackson Niemiec, Muskego, senior; Joseph Tarasewicz, River Falls, senior
- Wide Receivers: Dalton Clark, Oshkosh North, senior; Ryan Heiman, Arrowhead, senior; Ben Morey, Edgewood, junior; Dustin Roach, Catholic Memorial, junior; Kavanaugh Weyenberg, Kaukauna, senior
- Tight End/Fullback: Jack Murray, Brookfield East, senior; Luka Tess, Mukwonago, senior; Jack Whitehouse, Notre Dame Academy, junior
- Offensive Linemen: Ethan Barriga, Badger, senior; Cael Gago, Rice Lake, senior; Luka Ivancevic, Homestead, senior; Cale Olsen, Waunakee, senior; David Provost, West De Pere, junior; Hudson Samolinski, Winneconne, senior; Jackson Stein, Lakeside Lutheran, senior; James Thomas, Oak Creek, senior; Sam Vokes, Fond du Lac, senior
- Defensive Linemen: Deangelo Clay, Monona Grove, junior; Elias Janssen, Kimberly, senior; Nathan Makinen, Muskego, senior; Hudson Samolinski, Winneconne, senior
- Defensive Ends: Jamir Erving, Homestead, senior; Ashton Fickell, Edgewood, senior; Treyvon Fox, Appleton North, senior; Max Glab, Grafton, senior
- Inside Linebackers: Cayden Cavanaugh, De Pere, junior; Tyler Heinle, Grafton, senior; Wyatt Johnson, Waunakee, senior; Liam Mayer, Hudson, senior; Tyler Vogt, Middleton, senior; Blake Wichman, Homestead, senior
- Outside Linebackers: Trent Dunk, Kimberly, senior; Eli Maier, Mount Horeb-Barneveld, junior; Oliver Wenning, Middleton, senior
- Defensive Backs: Amillione Johnson, Marquette, senior; Patrick Passini, Middleton, senior; Brennen Resch, Kimberly, senior; Devin Viola, Mukwonago, senior; Amarii Ward, Milwaukee Reagan, junior; Mason Werner, West De Pere, senior
- Kicker: Cameron De Boer, Arrowhead, senior; Mason Bratonia, De Pere, senior
- Punter: Jackson Guerrero, Middleton, senior; Maddux Hermus, Kimberly, junior; Robert Piskula, Cedarburg, senior
