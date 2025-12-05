High School

2025 Wisconsin Football Coaches Association (WFCA) All-State Team (Large Schools)

West De Pere senior quarterback Patrick Greisen, Notre Dame junior running back Kingston Allen named Co-Offensive Players of the Year to headline prestigious list of the state's best

West De Pere's Patrick Greisen (3) looks to pass during a WIAA Division 2 first-round playoff game versus Hartford on Oct. 24, 2025.
West De Pere's Patrick Greisen (3) looks to pass during a WIAA Division 2 first-round playoff game versus Hartford on Oct. 24, 2025. / Sarah Kloepping/USA TODAY NETWORK-Wisconsin / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

The Wisconsin Football Coaches Association All-State Teams have been announced following the exciting, action-packed 2025 season.

The prestigious, annual season-ending list (divided into two separate divisions based on school size) highlights the top high school football players in the state.

We begin by taking a closer look at the large-school division, including the first-team selections (offense, defense, specialists) followed by honorable mention recipients.

West De Pere senior quarterback Patrick Greisen and Notre Dame Academy junior running back Kingston Allen were named Co-Offensive Players of the Year.

Waunakee senior McCoy Smith earned Defensive Player of the Year honors with Notre Dame Academy junior Richie Flanigan earning Lineman of the Year accolades.

WFCA ALL-STATE TEAM (Large Schools)

First-Team Offense

Wisconsin high school football: Notre Dame's Kingston Allen (7) is tackled during a WIAA Division 2 state semifinal game.
Notre Dame Academy's Kingston Allen (7) is tackled by River Falls' Nolan Hoepfl (5) during a WIAA Division 2 state semifinal on Friday, November 14, 2025. Tork Mason/USA TODAY NETWORK-Wisconsin / Tork Mason / USA TODAY NETWORK via Imagn Images
  • Quarterbacks: Patrick Greisen, West De Pere, senior; Matthew O' Grady, Badger, senior
  • Running Backs: Kingston Allen, Notre Dame Academy, junior; Kobe Hendricks, Slinger, senior; Will Mikonowicz, Reedsburg, senior; Brady Moon, Bay Port, senior; Jacob Siner, Arrowhead, senior; Austyn Wittek, New Richmond, junior
  • Wide Receivers: Michael Farr, Racine Case, senior; Judeah Kniskern, West De Pere, senior; Mason Novak, River Falls, senior; Chase Rogers, Middleton, senior
  • Tight End/Fullbacks: Hayden Anderson, Mount Horeb-Barneveld, senior; Will Svendsen, Rice Lake, senior
  • Offensive Linemen: Aiden Dirksen, Bay Port, senior; Richie Flanigan, Notre Dame Academy, junior; Hunter Mallinger, Sussex Hamilton, junior; Gavin Meier, Janesville Parker, senior; Kenton Mondeau, Eau Claire North, senior; Cade Reikowski, Pewaukee, junior; Cole Reiter, Germantown, junior; Beckett Schreiber, Madison Memorial, senior; Sam Simpson, River Falls, senior; Jacob Stark, Muskego, senior
Wisconsin high school football: Notre Dame Academy junior Richie Flanigan has been named the WFCA's Lineman of the Year
Richie Flanigan of Notre Dame Academy has been named Lineman of the Year / Richie Flanigan, Notre Dame Academy Athletics

First-Team Defense

Wisconsin high school football: Waunakee senior McCoy Smith has been named the WFCA's Defensive Player of the Year.
McCoy Smith of Waunakee has been named the WFCA's Defensive Player of the Year / McCoy Smith, Waunakee Athletics
  • Defensive Linemen: Richie Flanigan, Notre Dame Academy, junior; Neeko Rodgers Jr., Catholic Memorial, senior; McCoy Smith, Waunakee, senior
  • Defensive Ends: Nick Gallagher, Monona Grove, senior; Brock Gauthier, Bay Port, senior; Brock Walser, Badger, senior
  • Inside Linebackers: Noah Dodds, Mukwonago, senior; Brendan Foley, Arrowhead, senior; Jack Murray, Brookfield East, senior; Ben Wenzel, Appleton North, senior; Jack Wilson, Mount Horeb-Barneveld, senior
  • Outside Linebackers: Kade Gunderson, Mukwonago, senior; Xavier Salzman, Seymour, senior
  • Defensive Backs: Aziz Ashour, Nicolet, senior; Will Mikonowicz, Reedsburg, senior; Jack Tarkowski, Arrowhead, senior; Van Volger, Sun Prairie East, senior; Dominick Walters, Franklin, senior
Wisconsin high school football: Arrowhead's Jack Tarkowski (27) sprints for the ball during the WIAA D1 state title game.
Arrowhead defensive back Jack Tarkowski (27) dives for the ball during the WIAA Division 1 state championship football game at Camp Randall Stadium in Madison, Wisconsin on Friday, November 21, 2025. Wm. Glasheen USA TODAY NETWORK-Wisconsin / Wm. Glasheen/USA TODAY NETWORK-Wisconsin / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

First-Team Specialists

  • Kicker: Brady Melum, Sun Prairie East, senior
  • Punter: Evan Wozniak, Arrowhead, junior

Honorable Mention

  • Quarterbacks: Tanner Effertz, Whitnall, senior; Brooks Hendrickson, Mount Horeb-Barneveld, senior; Joey Passaglia, Middleton, senior; Brody Schaffer, Winneconne, senior; Ashton Van Beek, Neenah, junior
  • Running Backs: Robert Beglinger, Franklin, senior; Brady Kaufman, Sun Prairie East, senior; Deven Miller, Plymouth, senior; Jackson Niemiec, Muskego, senior; Joseph Tarasewicz, River Falls, senior
  • Wide Receivers: Dalton Clark, Oshkosh North, senior; Ryan Heiman, Arrowhead, senior; Ben Morey, Edgewood, junior; Dustin Roach, Catholic Memorial, junior; Kavanaugh Weyenberg, Kaukauna, senior
  • Tight End/Fullback: Jack Murray, Brookfield East, senior; Luka Tess, Mukwonago, senior; Jack Whitehouse, Notre Dame Academy, junior
  • Offensive Linemen: Ethan Barriga, Badger, senior; Cael Gago, Rice Lake, senior; Luka Ivancevic, Homestead, senior; Cale Olsen, Waunakee, senior; David Provost, West De Pere, junior; Hudson Samolinski, Winneconne, senior; Jackson Stein, Lakeside Lutheran, senior; James Thomas, Oak Creek, senior; Sam Vokes, Fond du Lac, senior
  • Defensive Linemen: Deangelo Clay, Monona Grove, junior; Elias Janssen, Kimberly, senior; Nathan Makinen, Muskego, senior; Hudson Samolinski, Winneconne, senior
  • Defensive Ends: Jamir Erving, Homestead, senior; Ashton Fickell, Edgewood, senior; Treyvon Fox, Appleton North, senior; Max Glab, Grafton, senior
  • Inside Linebackers: Cayden Cavanaugh, De Pere, junior; Tyler Heinle, Grafton, senior; Wyatt Johnson, Waunakee, senior; Liam Mayer, Hudson, senior; Tyler Vogt, Middleton, senior; Blake Wichman, Homestead, senior
  • Outside Linebackers: Trent Dunk, Kimberly, senior; Eli Maier, Mount Horeb-Barneveld, junior; Oliver Wenning, Middleton, senior
  • Defensive Backs: Amillione Johnson, Marquette, senior; Patrick Passini, Middleton, senior; Brennen Resch, Kimberly, senior; Devin Viola, Mukwonago, senior; Amarii Ward, Milwaukee Reagan, junior; Mason Werner, West De Pere, senior
  • Kicker: Cameron De Boer, Arrowhead, senior; Mason Bratonia, De Pere, senior
  • Punter: Jackson Guerrero, Middleton, senior; Maddux Hermus, Kimberly, junior; Robert Piskula, Cedarburg, senior
Wisconsin high school football: Winneconne's Brody Schaffer (3) sprints downfield during the WIAA Division 4 state title game
Winneconne quarterback Brody Schaffer (3) sprints past Little Chute defenders Kaden Hoffman (3) and Trenton Lyon (80) during the WIAA Division 4 state championship football game at Camp Randall Stadium in Madison, Wisconsin on Thursday, November 20, 2025. Wm. Glasheen USA TODAY NETWORK-Wisconsin / Wm. Glasheen/USA TODAY NETWORK-Wisconsin / USA TODAY NETWORK via Imagn Images

