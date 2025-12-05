2025 Wisconsin Football Coaches Association (WFCA) All-State Team (Small Schools)
Kenosha St. Joseph senior quarterback Zach Rizzo named Offensive Player of the Year to head list of top players
The Wisconsin Football Coaches Association (WFCA) All-State Teams have been announced following the exciting, hard-hitting 2025 season.
The prestigious, annual season-ending list (divided into two separate divisions based on school size) highlights the top high school football players in the state.
We will now take a closer look at the small-school division, including first team selections (offense, defense, specialists) followed by honorable mention recipients.
Kenosha St. Joseph senior quarterback Zach Rizzo was named Offensive Player of the Year to head the list of honorees.
Columbus senior Wyatt Graffin earned both Defensive Player of the Year and Lineman of the Year accolades.
WFCA All-State Team (Small Schools)
First-Team Offense
- Quarterbacks: Zach Rizzo, Kenosha St. Joseph, senior; Eddie Vinson, Racine St. Catherine's, senior; Tyler Wollin, Lake Mills, junior
- Running Backs: Landen Baker, Mayville, senior; Justin Bergmann, Pepin-Alma, senior; Eric Cumber, Ripon, senior; Christopher Kenesie, Kenosha St. Joseph, junior; Ayden Nerdahl, Amherst, junior; Tysen Teal, Northwestern, junior
- Wide Receivers: Brody Everts, Baldwin-Woodville, senior; Lamont Hamilton, Racine St. Catherine's, senior; Logan Prall, Waupun, senior
- Tight End-Fullback: Ryan Westrich, Bonduel, senior
- Offensive Linemen: Mitchell Boeder, Kewaunee, senior; William Flottmeyer, Aquinas, senior; Wyatt Graffin, Columbus, senior; Gavin McInnis, Little Chute, senior; Trever Murdock, Baldwin-Woodville, senior; Owen Steger, Mayville, senior; Will Tobin, Potosi-Cassville, senior
First-Team Defense
- Defensive Linemen: William Flottmeyer, Aquinas, senior; Wyatt Graffin, Columbus, senior; Owen Steger, Mayville, senior
- Defensive Ends: Adam Anderson, Lake Country Lutheran, senior; Adreyan Contreras Ward, Racine St. Catherine's, senior; Gage Nollet, Northwestern, senior; Ryan Westrich, Bonduel, senior
- Inside Linebackers: Calum Crist, Darlington, junior; Blake Heltemes, Campbellsport, junior; Reece Joten, Little Chute, junior; Keaton Wollan, Amery, junior
- Outside Linebackers: Maverick Butt, Edgar, senior; George Rohl, Ellsworth, senior
- Defensive Backs: Lamont Hamilton, Racine St. Catherine's, senior; Carson Roemhild, Boyceville, senior; Kobe Russell, Prescott, senior; Tucker Streit, Edgar, senior
First-Team Specialists
- Kicker: Mat Yaggie, Lourdes Academy, senior
- Punter: Jacob Maxon, Amery, senior
Honorable Mention
- Quarterbacks: Quintin Arizola, Delavan-Darien, junior; Bode Falkner, Mondovi, sophomore; Brett Paulsen, Kewaunee, senior; Carson Roemhild, Boyceville, senior; Zeke Zuberbuhler, Darlington, junior
- Running Backs: Max Blaschko, Arcadia, senior; Calum Crist, Darlington, junior; Reece Joten, Little Chute, junior; Cullen Kramer, Fall Creek, senior
- Wide Receivers: Logan Becker, Aquinas, senior; Garrett Bracewell, Marathon, junior; Kaden Garbe, Delavan-Darien, junior; Ethan Harms, Northwestern, senior; Jordan Mobry, Columbus, senior; Dominic Rinaldi, Kenosha St. Joseph, senior
- Tight End-Fullback: James Kropelnicky, Baldwin-Woodville, senior; Hayden Redington, Berlin, senior
- Offensive Linemen: Jalen Carlson, Johnson Creek, senior; Drew Gage, Stratford, senior; Breckin Hullopeter, Pepin-Alma, senior; Trevor Peterson, Northwestern, senior; Andres Rodriguez Jr., Racine St. Catherine's, senior; Alex Schneider, Edgar, senior; Blaze White, Darlington, senior; Sincere Williams, Kenosha St. Joseph, senior
- Defensive Linemen: Noah Faccio, Little Chute, senior; Willy Graham, Stanley Boyd, senior; Zach Hellendrung, Boyceville, senior; Sincere Williams, Kenosha St. Joseph, senior
- Defensive Ends: Luke Burton, New Glarus, senior; Evan Malueg, Johnson Creek, senior; Lucas Stahnke, Edgar, senior; James Thiel, Little Chute, senior; Drew Veenendall, Baldwin-Woodville, senior
- Inside Linebackers: Jaegar Ormond, Stratford, senior; Henry Quintana, Grantsburg, senior; Hayden Redington, Berlin, senior
- Outside Linebackers: Brady Bauer, Lourdes Academy, junior; Bryer Burkhart, Northwestern, senior; Jonny Cotter, Columbus, senior; Dante Glendenning, Darlington, junior; Valentino Rodriguez, Martin Luther, senior; Bryce Van Raalte, Black Hawk-Warren, senior; Hunter Wik, Mondovi, senior
- Defensive Backs: Ethan Harms, Northwestern, senior; Christopher Kenesie, Kenosha St. Joseph, junior; Connor Kilgore, Kewaunee, senior; Cohen Kraus, Racine Lutheran, junior; Brady Lee, Aquinas, junior; Jordan Mobry, Columbus, senior; Zeke Zuberbuhler, Darlington, junior
- Kicker: Nolan Phillips, Freedom, senior; Punters: Liam Fingerson, Richland Center, senior; Ethan Van Beek, Laconia, senior
