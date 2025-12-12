2025-26 Girls High School Wrestling National Rankings - Dec. 12, 2025
The girls Ironman seeds have been released. That coupled with last week’s results and other intel has led to this update to our girls national rankings.
We will have much more insight and data after this event and as the season continues to ramp u. Any questions can be directed to billybwrestling@yahoo.com.
Current Top Ranked Wrestlers
- 100: Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO
- 105: Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
- 110: Morgan Turner (Lockport Township, IL) SR
- 115: Christina Estrada (Buchanan, CA) JR
- 120: Everest Leydecker (Desert Vista, AZ) JR
- 125: Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
- 130: Emma Bacon (Bishop McCort, PA) JR
- 135: Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR
- 140: Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
- 145: Gray Joyce (KS) FR
- 155: Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
- 170: Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
- 190: Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
- 230: Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
100-Pounds
1-Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO
2-Ryleigh Sturgill (Soddy Daisy, TN) JR
3-Lillee Denson (Lakeview, MI) SR
4-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) FR
5-Abigail Peterson (Denver, IA) FR
6-Justice Gutierrez (Pomona, CO) SO
7-Kiana Lien (Mt. View, CA) JR
8-Josie Wilson (Abilene, KS) SO
9-Lilly Breeden (Liberty, MO) SR
10-Francesca Gusfa (Ridgewood, NJ) SR
11-Mia Hernandez (Colony, CA)
12-Olivia Munson (Chaminade, CA) JR
13-Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) JR
14-Serah Yogi (Pearl City, HI) SR
15-Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) JR
16-Krislynn Martinez (Maize South, KS) SO
17-Lexi Pancoast (Mechanicsburg, PA) JR
18-Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) SO
19-Ella Thomas (Poland Seminary, OH) SR
20-Maisie Elliott (Sumner, WA) FR
21-Aniyah Whayne (Osceola, FL) SR
22-Cidney Schaffer (Lackawanna Trail, PA) FR
23-Noah Kovach (Azle, KS) JR
24-Addie Shaw (Indian Land, SC)
105-Pounds
1-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
2-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) SO
3-Natalie Radecki (Caravel Academy, DE) SR
4-Sarissa Tucker (St. James Academy, VA) JR
5-Julia Horger (Conwell Egan, PA) SR
6-Madison Nieuwenhuis (Plainwell, MI) SR
7-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) SO
8-Libertie Nigh (Urbana, OH) SR
9-Lola Gonzales (Chatfield, CO) JR
10-Emma Faczak (Bennett, CO) SO
11-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) JR
12-Tatianna Castillo (Lowell, MI) SO
13-Sandy Breeden (Liberty, MO) SR
14-Samantha Massey (Mount Markham, NY) 8th
15-Jasmine Brucato (Alexander, NY)
16-Vina Nguyen (Hazen, WA) SR
17-Breanna Higgins (Camden County, GA) JR
18-Joslyn Johnson (Flagler Palm Coast, FL) SR
19-Kiera Partello (Barron G. Collier, FL) SR
20-Vivienne Popaduic (Academy, NM) FR
21-Emelly Diaz Santos (Morris Hills, NJ) SR
22-Kyrstan Perez (Westmoore, OK) SR
23-Zolah Williams (Kearney, MO) FR
24-Timmery Condit (Pomona, CO) FR
25-Alexa Thomas (Badger, WI) SO
26-Lily Dizon (John H. Pitman, CA) JR
27-Kyler Menza (Washington, WA) SR
28-Ashley Stank (Quakertown, PA) SR
29-Makayla Smith (Northern York, PA) SO
30-Juliana Tice (North Kansas City, MO) SR
110-Pounds
1-Morgan Turner (Lockport Township, IL) SR
2-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
3-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) JR
4-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) FR
5-Ella Cohen (Palo Alto, CA) SO
6-Ava Fodera (Poway, CA) SR
7-Nakayla Dawson (John Glenn, MI) SR
8-Eva Zimmerman (Hillcrest, UT) SR
9-Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) JR
10-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) SO
11-Morgan Hyland (Easton, PA) SO
12-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) JR
13-Mabel Rogers (Republic, MO) FR
14-Jayden Keller (Brookfield, MO) SR
15-Cameron Hodge (Cibolo Steele, TX) FR
16-Sky Ramos (Moanalua, HI)
17-Jaelle Cortez (Gilroy, CA) SR
18-Sophia Torrez (Toppenish, WA) SR
19-Katie Biscoglia (Raccoon River-Northwest, IA) SR
20-Killian Evans (Blue Springs South, MO) SR
21-Addison Hunt (Anna, TX) SO
22-Khole Perez (Glenbard West, IL) SO
23-Kyrian Perez (Westmoore, OK) SR
24-Brooklyn Henry (Wyoming Seminary, PA) SO
25-Samantha Ven der Weken (Mecklenburg County, VA) SR
26-Addison Morse (Harrah, OK) SR
115-Pounds
1-Christina Estrada (Buchanan, CA) JR
2-Taylor Whiting (Lena, WI) SR
3-Kaura Coles (Glacier, MT) SR
4-Isabel Kaplan (West Lafayette, IN) SR
5-Kendall Moe (Hamilton Heights, IN) SR
6-Aubree Storm Gutierrez (Marina, CA) JR
7-Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) JR
8-Charlie Wylie (Port Jervis, NY) SR
9-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) JR
10-Camryn Gresham (Lakota East, OH) JR
11-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) JR
12-Kendal Haynie (Wakulla, FL) SO
13-Kylie Gudewitz (Howell, NJ) SR
14-Ella Henning (Walker-Hackensack, MN) SO
15-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) SO
16-Adalyne Montiel (Toppenish, WA) SR
17-Isabella Fodera (Poway, CA) SO
18-Olivia Kearns (Shippensburg, PA) SO
19-Zoe Dempsey (Lincoln-Way Central, IL) SR
20-Violet Diaz (Denver, IA) JR
21-Samantha Cornejo (Esperanza, CA) SO
22-Cadence Christensen (Eddyville-Blakesburg-Fremont, IA) FR
23-Addison St. George (Rockwood Summit, MO) SO
24-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA)
25-Audrey Flores (Bixby, OK) FR
26-Kassie Sapp (Whitehall, MI) SO
27-Emma Baker (Lakeshore, MI) SO
28-Maya Alvarado (Lake Highland Prep, FL) SO
29-Alexandria Skidmore (Edmond North, OK) FR
30-Senna Grassman (Cleveland, TN) SR
HM:
Camdyn Elliott (Gulf Breeze, FL) SR
120-Pounds
1-Everest Leydecker (Desert Vista, AZ) JR
2-Stevie Joyce Martin (Granada, CA) SR
3-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO
4-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) JR
5-Angelina Gochis (Kaneland, IL) JR
6-Marie Sharp (Blair Academy, NJ) SO
7-Cheyenne Frank (Oxford, MI) SR
8-Angelina Bianchi (Two Rivers, WI) SR
9-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) JR
10-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) SO
11-Daelin Cody (Princeton, WI) SO
12-Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) JR
13-Cami Leng (Marysville, OH) JR
14-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) JR
15-Cora Stewart (Grafton, WI) FR
16-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) JR
17-Winter West (Bonney Lake, WA) SO
18-Gail Sullivan (Monroe-Woodbury, NY) SO
19-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) SO
20-Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR
21-Maila Ottow (Snohomish, WA) JR
22-Gabrielle Severin (Bethpage, NY) SR
23-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) JR
24-Delialah Betances (Lee County, GA) SR
25-Kherington Mendes (Mayfair, CA)
26-Ava Ebrahimi (Poway, CA) SR
27-Finley Evjen (Canton, SD) FR
28-Paris Soria (Ilead Charter, CA) SO
29-Kinzie Williams (American Falls, ID) JR
30-Madelyn Little (Wyoming Seminary, PA)
HM:
Presley Beard (Derby, KS) FR
Valerie McAnelly (Soldotna, AK) JR
Amelia Nidelea-Polanin (Hampshire, IL) JR
Mikayla Perkins (Whiteland, IN) SO
Reagan Roxas (Kingsway Regional, NJ) SR
Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) JR
Lily Runez (Choate Rosemary Hall, CT) SR
Trinity Garza (Buchanan, CA) FR
Kamila Cerna (Stockdale, CA) SO
Ali Svancara (Buhl, ID) JR
125-Pounds
1-Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
2-Caley Graber (Northfield, MN) SR
3-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) SO
4-Cecilia Williams (Mason, MI) SR
5-Me’Kala James (Central, CA) JR
6-Madilyn Peach (Milton, WI) SR
7-Regina Stoeser (Harrisburg, SD) SR
8-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) JR
9-Rain “The Headcase” Scott (Oak Forest, IL) FR
10-Kylee Kurszewski (Neenah, WI) SR
11-Victoria Carbonaro (Blair Academy, NJ) SO
12-Maya Fiodorova (Reed, NV) JR
13-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) SO
14-Sobina Clendaniel (Seward, AK) JR
15-Aleia Apostol (Poway, CA) FR
16-Anastasia Rodnikova (Wyoming Seminary, PA) SO
17-Sara Pauls (Minisink Valley, NY) SO
18-Haley Gonzales (Hicksville, NY) SO
19-Cristel Miguel (Amity, CT) JR
20-Noelani Lutz (SLAM Academy, NV) SR
21-Lillian Rumsey (Williamsport, PA) SR
22-Mai Graham (Southern Lehigh, PA) SR
23-Zaylyn Woods (Azle, TX) FR
24-Claire Lancaster (Norman, OK) SO
25-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) JR
26-Kandice Spray (Tri-Valley, OH) SR
27-Charli Raymond (Simley, MN) JR
130-Pounds
1-Emma Bacon (Bishop McCort, PA) JR
2-Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR
3-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) JR
4-Caroline Hilton (Cleveland, TN) SO
5-Danica Torres (Sunnyside, AZ) JR
6-Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR
7-Ginger Majurin (Kingsford, MI) SO
8-Sussette Bell (Rancho Cucamonga, CA)
9-Zahara Stewart (Orange Vista, CA) SR
10-Willow White (South Dade, FL) SR
11-Ava Strayer (Crown Point, IN) SO
12-Madison Black (Newbury Park, CA)
13-Kaiya Maggini (Del Oro, CA) SR
14-Jocelyn Mendoza (Gilroy, CA) JR
15-Echo Cranor (Keller Central, TX) SR
16-Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) FR
17-Emma Grimes (Blair Academy, NJ) SO
18-Faye Schachtner (WI) FR
19-Sophia Slaughter (Orange County, VA) SR
20-Arianna Ruiz (Mater Lakes Academy, FL) SO
21-Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) SO
22-Lilli Cooper (Denver, IA) SO
23-Kalynn Lyons (Omaha Westview, NE) SR
24-Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR
25-Dru Turner (Hinton, OK) SR
26-Camille Rainey (Arlington Martin, TX) SR
27-Artemis Eaton (North Forsyth, GA) SR
28-Lacie Knick (Olentangy Orange, OH)
135-Pounds
1-Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR
2-Tamra Grace (Gilroy, CA) SR
3-Naima Ghaffar (Northwood, IN) SR
4-Kailin Sebert (Allen, TX) JR
5-Mila Mantanona (Palm Desert, CA) FR
6-Iyanna Crawford (Purnell Swett, NC) SR
7-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) JR
8-Isabella Miller (Dubuque Hempstead, IA) JR
9-Diana Barone (Birmingham, CA) SO
10-Chloe Wehry (Sartwell-St. Stephen, MN) JR
11-Saige McCleery (Sumner, WA) JR
12-Raenah Smith (Mead, PA) JR
13-Isabella Hernandez (Jack Britt, NC) SR
14-Kate Doughty (Canon City, CO) SR
15-Talea Guntrum (Steubenville, OH) JR
16-Nia Hagler (Snow Canyon, UT) SR
17-Lillie Banks (Menasha, WI) SR
18-Dealya Collins (Mineral Point, WI) SR
19-Julianna Hernandez (Rocky Point, NY) SO
20-Ki’Morah Cathey (Union, OK) FR
21-Mika Yoffee (SLAM Academy, NV) SR
22-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) JR
23-Brielle Parke (Linn-Marr, IA) JR
24-Mariaha Benedict (Fort Dodge, IA) SR
25-Erin Delling (Parkway Central, MO) SO
26-Giavonna Good (Cedar Valley, UT)
27-Jordyn Campbell (Yutan, NE) SR
28-Aleiya Cullinan (Bismarck Legacy, ND) SR
29-Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) JR
140-Pounds
1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
2-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) JR
3-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) JR
4-Nora Akpan (Centennial, MN) SR
5-Carley Ceshker (Traver, WI) SR
6-Alexis Lazar (Plymouth, MI) JR
7-Vivienne Gitka (Strasburg, CO) SR
8-Jordyn Parker (Frisco Centennial, TX) SR
9-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) JR
10-Mariana Bowen (West Creek, TN) SR
11-Audrey Robinson (Carter, OR) SO
12-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) JR
13-Shayna Ward (Oakland Technical, CA) SR
14-Franky Groom-Frey (North Crawford/Seneca, WI) JR
15-Kailani Barrientos (Oakleaf, FL) SR
16-Kelcie Luker (Union, OK) SO
17-Yzabella Austin (John H Pitman, CA) SR
18-Julianna Caisse (St. John Neumann, FL) SR
19-Zoe Delgado (Florida Christian, FL) FR
20-Paisley Morrison (Winter Lakes, OR) SO
21-Clover Williams (Edmond North, OK) JR
22-Calista Rodish (Raccoon River, IA) SR
23-Claudia Heeney (Lockport Township, IL) SR
24-Scarlett Yeager (Maize, KS) FR
145-Pounds
1-Gray Joyce (KS) FR
2-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR
3-Aleksandra Bastaic (Highland, IN) SR
4-Greta Garbuzovas (Lumpkin County, GA) SR
5-Eve Skrocki (Wahlert Catholic, IA) JR
6-Ailee Briggs (Lemon Bay, FL) SR
7-Ava Allen (Silver Creek, IN) SR
8-Ryen Hickey (Chatfield, CO) SR
9-Chloe Sanders (Vinton-Shellsburg, IA) SR
10-Faith Bane (New Bern, NC) SR
11-Belicia Manuel (Romeo, MI) SR
12-Greta Brus (Davenport, IA) SR
13-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) JR
14-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) SO
15-Hayden Bratland (Ankeny, IA) JR
16-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) JR
17-Kiera Depinet (Seneca East, OH) JR
18-Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) JR
19-Jestinah Solomua (Corona, CA) JR
20-Zaira Sugui (Moanalua, HI) SR
21-Audrey Rogotzke (Stillwater, MN) SR
22-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) FR
23-Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) JR
24-Taydem Bylin (Enumclaw, WA) SR
25-Quinn Butler (Lemmon, SD) SR
26-Layla Risler (Mondovi, WI) SO
27-Lucia Ledezma (Granite Hills, CA) JR
28-Trinity Roberts (Heritage, TN) SR
29-Jameson Strickland (Sun Valley, PA)
30-Colbie Tenborg (Saydel, IA) SR
HM:
Olivia Hofrichter (Antigo, WI) SR
Teagan Carritt (Logan Magnolia, IA) SO
Ashley Thompson (Rogers, AR) SR
Natalie Beaumont (Toledo, IL) SR
155-Pounds
1-Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
2-Julia Araujo (Bismarck, ND) JR
3-Olivia Georges (DePaul Catholic, NJ) SR
4-Cassy Gonzales (Apple Valley, MN) SR
5-Janiya Johnson (Wyoming Seminary, PA) JR
6-Symone Jewell (Northgate, CA) JR
7-Matilda Hruby (Brighton, CO) JR
8-Sarah Henckel (Blair Academy, NJ) SR
9-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) FR
10-Taylor Williams (East Forsyth, NC) SR
11-Eloise Woolsey (Cleveland, NM) SR
12-Cydney Davis (El Paso Bel Air, TX) SR
13-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) SO
14-Natalie Blanco (Chino, CA) JR
15-Timberly Martinez (Pomona, CO) SR
16-Olivia Davis (Esperanza, CA) SR
17-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) FR
18-Skylar Slade (Southeast Polk, IA) SR
19-Emersyn Miller (Poynette, WI) SR
20-Ellie Higginbotham (Willard, MO) JR
21-Veronica Madrid (Derby, KS) JR
22-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) JR
23-Kamryn Bourbon (Nixa, MO) SO
24-Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SO
25-Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) JR
26-Lauren Luzum (Decorah, IA) SR
27-Eva Garcia (Marina, CA) JR
28-Audrey Levendusky (Montgomery Central, TN) SR
29-Ariel Maicon (Creekview, GA) SR
30-Mary Snider (Rancho Bernardo, CA) SR
HM:
Allison Garbacz (South Elgin, IL) SO
Alezandra Robles (Sunnyside, AZ) SR
Chandni Banks (Harvard Westlake, CA) SR
Makaylee Cannon (Piedmont, OK) SR
170-Pounds
1-Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
2-Kaili Manuel (Romeo, MI) JR
3-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) JR
4-Elizabeth Madison (Loveland, OH) SR
5-Anastasia Simon (Decorah, IA) SR
6-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) SO
7-Ava Guilmette (Shenendehowa, NY) SO
8-Bryce Snyder (Palisades, PA) SR
9-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR
10-Sarah Pulk (Badger, MN) JR
11-Laila Hustoles (El Reno, OK) SO
12-Tor’Rina Rushing (Mosley, FL) SR
13-Esperanza Calvillo (Apple Valley, MN) SR
14-Autumn Elsbury (South Tama County, IA) SR
15-Makayla Vasser (Nebraska City, NE) JR
16-Teagan McGuinness (Union-Endicott, NY) SR
17-Brooklyn Graham (East Buchanan, IA) SR
18-Irelynn Laurin (West Creek, TN) SR
19-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) JR
20-Maddie Hayden (Caledonia, MI) SR
21-Kiley Dillow (Chanute, KS) SR
22-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) SO
23-Shylee Tuzon (Central Grand Junction, CO) SR
24-Addeline Graser (Omaha Westside, NE) SR
25-Madelyn Oliver (Benjamin Franklin, AZ) JR
26-Clarion Fager (Corner Canyon, UT) SR
27-Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) JR
28-Brooklyn Anderson (Coeur d Alene, ID) SR
29-Molly Olague (Skyline, ID) JR
30-Jadyn Pense (St. Helens, OR) JR
HM:
Tynsley Leonard (Maize, KS) FR
Samarah Tafiti (East Ridge, TN) SR
Sawyer Ward (Science Hill, TN) SR
190-Pounds
1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) SO
3-Millie Azlin (Bixby, OK) SR
4-JayaShree Bray (Omaha North, NE) JR
5-Lyla Hensen (MI) FR
6-Kanata Richardson (Bloomfield Hills, MI) SR
7-Shayla Martinez (Broomfield, CO) JR
8-Carli Vargas (Kearney, MO) JR
9-Riley Samarripa (Harrah, OK) SO
10-Blake Baker (Lewisville Marcus, MI) JR
11-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) FR
12-Addison Arvdal (Sutherland, NE) JR
13-Caroline Hattala (Quakertown, PA) SR
14-Alaina Claassen (Plum, PA) SR
15-Liliana Giulianelli (Peters Township, PA) JR
16-Emily Carvalho (Redwood, CA) JR
17-Alexis Penley (Wyoming Seminary, PA) SO
18-Sally Johnson (Clarksville, TN) SR
19-Kendall Wagner (Central Mountain, PA) SR
20-Bryn Schmidt (WI) FR
21-Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) JR
22-Alyvia Edwards (Wagoner, OK) SO
23-Esmeralda Tellez (Reading, PA) SR
24-Kendall Angelo (Oak Park, MO) SR
25-Emery Turner (McAlester, OK) SR
26-Kinslee Collier (Edmond North, OK) SR
27-Emily Rodriguez (Nyakck, NY) SR
28-Jade Hahn (Central Regional, NJ) SR
29-Annette Preston (Somerton, AZ) FR
235-Pounds
1-Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
2-Halle Spears (Midland, MI) SR
3-Jayci Shelton (Centralia, MO) JR
4-Mia Cienega (Everett, WA) SR
5-Maddie Miller (Indian Lake, OH) SR
6-Cambree Anderson (Bismarck, ND) JR
7-Brenda Banks (Panther Valley, PA) SR
8-Phoenix Molina (Tolono Unity, IL) SR
9-Alexis Stinson (Liberty, MO) SR
10-Racheal Adolphe (North Central, IN) SO
11-Aubrey Bartkowiak (Attica, IN) SR
12-Esther Reed (Big Spring, PA) SR
13-Paige Wainscott (Edmond North, OK) SO
14-Saharia Quamina (Bloomfield, NJ) SR
15-Isabella Lorenzana (Francis Lewis, CA) SR
16-Kaylee DeJong (Boyden-Hull/Rock Valley, IA) SR
17-Haley Armstrong (Atlantic, IA) SR
18-Jayden Moehle (Grain Valley, MO) SR
19-Kenzie Barrett (South Dade, FL) SO
20-Juliana Thrush (Ottawa Township, IL) SR
21-Sandra Takara (Buena Vista, NE)
22-Aniya Smith (Mason City, IA) JR
23-Eden Hach (Watertown, SD) JR
24-Sophiea Quinn (Lebanon, MO) SR
25-MacKenna Atkinson (Souderton Area, PA) JR
26-Taylor Orner (Octorara, PA) JR
27-Octavia Hill (Omaha North, NE) SO
28-Charley Timms (Reed, NV) JR
29-Olivia Ruacho (Central East, CA) SR
30-Katherine Luna (Downey, CA) SR
HM:
Hailey Barrios (Citrus Valley, CA)
Molly Marty (Olathe North, KS) JR
Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) SO
Peyton Mullin (Dundee, NY) JR