2025-26 Girls High School Wrestling National Rankings - Jan. 31, 2026
Much like the boys’ update, this was one of the more subtle ones of the year for the girls national wrestling rankings. We have been randomly pulling names that we have no recent results for and seeing if they are active during the high school season.
Top-Ranked Emma Bacon Among Those Removed for a Lack of Activity
This led to the removal of Emma Bacon from the number one spot at 130 pounds and others throughout the rankings. As we get down to the state tournaments, anyone we don’t see active will be removed from the rankings.
Once they step on the mat again, anyone removed will be added back in. Right now, these are “High School” rankings. In the spring, they will convert to just “Girls” rankings and then they will encompass anyone wrestling along with the return of the 95-pound weight class.
Lowest Weights Combined During the High School Season
We don’t use a 95-pound class during the high school season since most states start at 100 pounds. Since the 95 pounders need to compete with the 100s, it’s easier to have them in the same weight.
Current Top Ranked Wrestlers
- 100: Lillee Denson (Lakeview, MI) SR
- 105: Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
- 110: Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
- 115: Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO
- 120: Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
- 125: Caley Graber (Northfield, MN) SR
- 130: Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR
- 135: Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR
- 140: Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
- 145: Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR
- 155: Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
- 170: Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
- 190: Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
- 235: Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
Each week, we receive more information to improve the rankings and we hope that continues. Contact us at billybwrestling@yahoo.com.
2025-26 Girls High School Wrestling National Rankings - Jan. 31, 2026
100-Pounds
1-Lillee Denson (Lakeview, MI) SR
2-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) FR
3-Abigail Peterson (Denver, IA) FR
4-Justice Gutierrez (Pomona, CO) SO
5-Josie Wilson (Abilene, KS) SO
6-Lilly Breeden (Liberty, MO) SR
7-Mia Hernandez (Colony, CA)
8-Olivia Munson (Chaminade, CA) JR
9-Breanna Higgins (Camden County, GA) JR
10-Kaitlynn Fouty (Whiteland, IN) SO
11-Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) JR
12-Krislynn Martinez (Maize South, KS) SO
13-Vina Nguyen (Hazen, WA) SR
14-Elise Albeso (Emerald Ridge, WA)
15-Maisie Elliott (Sumner, WA) FR
16-Brooklyn Henry (Wyoming Seminary) SO
17-Cidney Schaffer (Lackawanna Trail, PA) FR
18-Jasmine Brucato (Alexander, NY)
19-Mia Nesbitt (Neshaminy, PA) FR
20-Natalie Andrade (Hunderton Central Regional, NJ) FR
21-Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) SO
22-Bella Graziani (Tinora, OH) SR
23-Ella Thomas (Poland Seminary, OH) SR
24-Naiya Delos Santos (Taylor County, KY) SO
25-Mckenzie Astorino (Curwensville, PA) FR
26-Kylee Tran (Tulsa Union, OK) FR
27-Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) JR
28-Serah Yogi (Pearl City, HI) SR
29-Noah Kovach (Azle, KS) JR
105-Pounds
1-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
2-Natalie Radecki (Caravel Academy, DE) SR
3-Sarissa Tucker (Midland, VA) JR
4-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) JR
5-Madison Nieuwenhuis (Plainwell, MI) SR
6-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) JR
7-Ava Fodera (Poway, CA) SR
8-Libertie Nigh (Urbana, OH) SR
9-Lola Gonzales (Chatfield, CO) JR
10-Emma Faczak (Bennett, CO) SO
11-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) JR
12-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) JR
13-Samantha Massey (Mount Markham, NY) 8th
14-Grace Jawulski (Brandon, FL) JR
15-Joslyn Johnson (Flagler Palm Coast, FL) SR
16-Kiera Partello (Barron G. Collier, FL) SR
17-Kyrstan Perez (Westmoore, OK) SR
18-Emily Beltran (Katy, TX) SR
19-Allessandra Toscano (El Paso Eastwood, TX) SO
20-Zolah Williams (Kearney, MO) FR
21-Timmery Condit (Pomona, CO) FR
22-Eva Bhattacharya (Menlo-Atherton, CA) JR
23-Marcia Nunez (Buchanan, CA) SO
24-Jaelle Cortez (Gilroy, CA) SR
25-Sandy Breeden (Liberty, MO) SR
26-Lily Dizon (John H. Pitman, CA) JR
27-Kyler Menza (Washington, WA) SR
28-Finley Fourspring (Corry, PA) SO
29-Ashley Stank (Quakertown, PA) SR
30-Makayla Smith (Northern York, PA) SO
HM:
Isabella Thiel (Walsh Jesuit, OH) FR
110-Pounds
1-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
2-Christina Estrada (Buchanan, CA) JR
3-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) SO
4-Charlie Wylie (Port Jervis, NY) SR
5-Eva Zimmerman (Hillcrest, UT) SR
6-Julia Horger (Conwell Egan, PA) SR
7-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) FR
8-Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) JR
9-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) SO
10-Nakayla Dawson (John Glenn, MI) SR
11-Mabel Rogers (Republic, MO) FR
12-Jayden Keller (Brookfield, MO) SR
13-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) SO
14-Addison Morse (Harrah, OK) SR
15-Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) JR
16-Morgan Hyland (Easton, PA) SO
17-Cameron Hodge (Cibolo Steele, TX) FR
18-Sky Ramos (Moanalua, HI)
19-Sophia Torrez (Toppenish, WA) SR
20-Katie Biscoglia (Raccoon River-Northwest, IA) SR
21-Vivienne Popaduic (Academy, NM) FR
22-Samantha Cornejo (Esperanza, CA) SO
23-Tatianna Castillo (Lowell, MI) SO
24-Isabella Fodera (Poway, CA) SO
25-Killian Evans (Blue Springs South, MO) SR
26-Khole Perez (Glenbard West, IL) SO
27-Samantha Ven der Weken (Mecklenburg County, VA) SR
28-Lauren Echeverria (Crook County, OR) FR
115-Pounds
1-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO
2-Isabel Kaplan (West Lafayette, IN) SR
3-Kendall Moe (Hamilton Heights, IN) SR
4-Aubree Storm Gutierrez (Marina, CA) SO
5-Paris Soria (Los Altos, CA) FR
6-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) JR
7-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) JR
8-Adalyne Montiel (Toppenish, WA) SR
9-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) SO
10-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) SO
11-Lily Runez (Choate Rosemary Hall, CT) SR
12-Kylie Gudewitz (Howell, NJ) SR
13-Kinzie Williams (American Falls, ID) SO
14-Senna Grassman (Cleveland, TN) SR
15-Emma Baker (Lakeshore, MI) SO
16-Camdyn Elliott (Gulf Breeze, FL) SR
17-Kaylee Vera (Little Miami, OH) FR
18-Zoe Dempsey (Lincoln-Way Central, IL) SR
19-Camryn Gresham (Lakota East, OH) JR
20-Stella Piazza (Hampshire, IL) FR
21-Violet Diaz (Denver, IA) JR
22-Cadence Christensen (Eddyville-Blakesburg-Fremont, IA) FR
23-Addison St. George (Rockwood Summit, MO) SO
24-Ella Henning (Walker-Hackensack, MN) SO
25-Olivia Kearns (Shippensburg, PA) SO
26-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) JR
27-Kamila Cerna (Stockdale, CA) SO
28-Iris Reitz (Redbank, PA)
29-Addison Hunt (Anna, TX) SO
30-Emelly Diaz Santos (Morris Hills, NJ) SR
HM:
Maya Alvarado (Freedom, FL) SO
Alexandria Skidmore (Edmond North, OK) FR
Olivia Polansky (Choate Rosemary Hall, CT) SO
120-Pounds
1-Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
Trinity Garza (Buchanan, CA) FR
2-Stevie Joyce Martin (Granada, CA) SR
3-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) JR
4-Marie Sharp (Blair Academy, NJ) SO
5-Angelina Gochis (Kaneland, IL) JR
6-Cheyenne Frank (Oxford, MI) SR
7-Angelina Bianchi (Two Rivers, WI) SR
8-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) JR
9-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) SO
10-Daelin Cody (Princeton, WI) SO
11-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA)
12-Noelani Lutz (SLAM Academy, NV) SR
13-Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) JR
14-Mikayla Perkins (Whiteland, IN) SO
15-Cami Leng (Marysville, OH) JR
16-Cora Stewart (Grafton, WI) FR
17-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) JR
18-Winter West (Bonney Lake, WA) SO
19-Gail Sullivan (Monroe-Woodbury, NY) SO
20-Maila Ottow (Snohomish, WA) JR
21-Amelia Nidelea-Polanin (Hampshire, IL) JR
22-Kendal Haynie (Wakulla, FL) SO
23-Gabrielle Severin (Bethpage, NY) SR
24-Delialah Betances (Lee County, GA) SR
25-Kherington Mendes (Mayfair, CA)
26-Irini Poka (San Clemente, CA) JR
27-Ava Ebrahimi (Poway, CA) SR
28-Tiana Crawford (Rockwall Heath, TX) SO
29-Finley Evjen (Canton, SD) FR
30-Valerie McAnelly (Soldotna, AK) JR
HM:
Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) JR
Tatianna Irizarry (Choate Rosemary Hall, CT) JR
Madelyn Little (Wyoming Seminary, PA)
Presley Beard (Derby, KS) FR
125-Pounds
1-Caley Graber (Northfield, MN) SR
2-Cecilia Williams (Mason, MI) SR
3-Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR
4-Me’Kala James (Central, CA) JR
5-Madilyn Peach (Milton, WI) SR
6-Kaiya Maggini (Del Oro, CA) SR
7-Kayla Moroschan (Chippewa, OH) JR
8-Regina Stoeser (Harrisburg, SD) SR
9-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) JR
10-Sussette Bell (Rancho Cucamonga, CA)
11-Rianna Bernal (Lemore, CA) SR
12-Ariella Dobin (Glenbrook North, IL) JR
13-Rain Scott (Oak Forest, IL) FR
14-Victoria Carbonaro (Blair Academy, NJ) SO
15-Maya Fiodorova (Reed, NV) JR
16-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) SO
17-Sobina Clendaniel (Seward, AK) JR
18-Aleia Apostol (Poway, CA) FR
19-Ramsey Brandenburg (Janesville Parker, WI) FR
20-Kylee Kurszewski (Neenah, WI) SR
21-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) SO
22-Sara Pauls (Minisink Valley, NY) SO
23-Julianna Hernandez (Rocky Point, NY) SO
24-Haley Gonzales (Hicksville, NY) SO
25-Zaylyn Woods (Azle, TX) FR
26-Claire Lancaster (Norman, OK) SO
27-Ranelle Smith (Westmoore, OK) JR
28-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) JR
29-Kandice Spry (Tri-Valley, OH) SR
30-Charli Raymond (Simley, MN) JR
HM:
Aariona Strader (Pine Richland, PA) SO
Lillian Rumsey (Williamsport, PA) SR
Callie Hess (Benton Area, PA) SR
Mai Graham (Southern Lehigh, PA) SR
Reagan Roxas (Kingsway Regional, NJ) SR
130-Pounds
1-Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR
2-Willow White (South Dade, FL) SR
3-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) SO
4-Lacie Knick (Olentangy Orange, OH)
5-Haley Smarsh (Moon Area, PA) JR
6-Caroline Hilton (Cleveland, TN) SO
7-Tamara Grace (Gilroy, CA) SR
8-Ginger Majurin (Kingsford, MI) SO
9-Ava Strayer (Crown Point, IN) SO
10-Madison Black (Newbury Park, CA)
11-Echo Cranor (Keller Central, TX) SR
12-Emma Grimes (Blair Academy, NJ) SO
13-Cristel Miguel (Amity, CT) JR
14-Mika Yoffee (SLAM Academy, NV) SR
15-Faye Schachtner (New Richmond, WI) FR
16-Kalynn Lyons (Omaha Westview, NE) SR
17-Kyah Leyba (Broken Arrow, OK) SO
18-Julissa Ortiz (Marianna Bracetti Academy, PA) SR
19-Sophia Slaughter (Orange County, VA) SR
20-Anaiah Kolesar (Northeast Bradford, PA) SR
21-Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) SO
22-Lilli Cooper (Denver, IA) SO
23-Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR
24-Camille Rainey (Arlington Martin, TX) SR
25-Addison Harkins (Nixa, MO) SR
26-Dru Turner (Hinton, OK) SR
27-Marisa McMartin (Brunswick, OH) SR
28-Brielle Parke (Linn-Marr, IA) JR
29-Kassie Sapp (Whitehall, MI) SO
30-Artemis Eaton (North Forsyth, GA) SR
135-Pounds
1-Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR
2-Zahara Stewart (Orange Vista, CA) SR
3-Shayna Ward (Oakland Technical, CA) SR
4-Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR
5-Naima Ghaffar (Northwood, IN) SR
6-Kailin Sebert (Allen, TX) JR
7-Mila Mantanona (Palm Desert, CA) FR
8-Iyanna Crawford (Purnell Swett, NC) SR
9-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) JR
10-Isabella Miller (Dubuque Hempstead, IA) JR
11-Diana Barone (Birmingham, CA) SO
12-Chloe Wehry (Sartwell-St. Stephen, MN) JR
13-Raenah Smith (Mead, PA) JR
14-Chloe Sanders (Vinton-Shellsburg, IA) SR
15-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) JR
16-Saige McCleery (Sumner, WA) JR
17-Nia Hagler (Snow Canyon, UT) SR
18-Isabella Hernandez (Jack Britt, NC) SR
19-Kate Doughty (Canon City, CO) SR
20-Kailani Barrientos (Oakleaf, FL) SR
21-Talea Guntrum (Steubenville, OH) JR
22-Lillie Banks (Menasha, WI) SR
23-Dealya Collins (Mineral Point, WI) SR
24-Ki’Morah Cathey (Union, OK) FR
25-Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) FR
26-Ava Turner (Preston, WV) SO
27-Loyalty Lockett (Stillwater, OK) SO
28-Mariaha Benedict (Fort Dodge, IA) SR
29-Giavonna Good (Cedar Valley, UT)
30-Jordyn Campbell (Yutan, NE) SR
HM:
Zoe Furman (Montgomery Area, PA) SR
Aleiya Cullinan (Bismarck Legacy, ND) SR
140-Pounds
1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
2-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) JR
3-Kaylee James (Carthage, MO) SO
4-Ariel Biggs (Fort Osage, MO) FR
5-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) JR
6-Nora Akpan (Centennial, MN) SR
7-Carley Ceshker (Traver, WI) SR
8-Alexis Lazar (Brighton, MI) JR
9-Vivienne Gitka (Strasburg, CO) SR
10-Jordyn Parker (Frisco Centennial, TX) SR
11-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) JR
12-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) JR
13-Mariana Bowen (West Creek, TN) SR
14-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) JR
15-Yzabella Austin (John H Pitman, CA) SR
16-Calista Rodish (Raccoon River, IA) SR
17-Teagan Carritt (Logan-Magnolia, IA) SO
18-Zoe Delgado (Florida Christian, FL) FR
19-Kelcie Luker (Tulsa Union, OK) SO
20-Claudia Heeney (Lockport Township, IL) SR
21-Kiera Depinet (Seneca East, OH) JR
22-Clover Williams (Edmond North, OK) JR
23-Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) JR
24-Scarlett Yeager (Maize, KS) FR
25-Hayli Fletcher (Fort Atkinson, WI) SR
26-Franky Groom-Frey (North Crawford/Seneca, WI) JR
27-Paisley Morrison (Winter Lakes, OR) SO
28-Sarai Cortez (Gilroy, CA)
29-Erin Delling (Parkway Central, MO) SO
145-Pounds
1-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR
2-Greta Garbuzovas (Lumpkin County, GA) SR
3-Eve Skrocki (Wahlert Catholic, IA) JR
4-Ailee Briggs (Lemon Bay, FL) SR
5-Ryen Hickey (Chatfield, CO) SR
6-Faith Bane (New Bern, NC) SR
7-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) JR
8-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) SO
9-Hayden Bratland (Ankeny, IA) JR
10-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) JR
11-Makaylee Cannon (Piedmont, OK) SR
12-Audrey Robinson (Carter, OR) SO
13-Timberly Martinez (Pomona, CO) SR
14-Jestinah Solomua (Corona, CA) JR
15-Zaira Sugui (Moanalua, HI) SR
16-Audrey Rogotzke (Stillwater, MN) SR
17-Lauren Luzum (Decorah, IA) SR
18-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) FR
19-Persephone Puz (Vashon Island, WA)
20-Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) JR
21-Taydem Bylin (Enumclaw, WA) SR
22-Quinn Butler (Lemmon, SD) SR
23-Layla Risler (Mondovi, WI) SO
24-Lucia Ledezma (Granite Hills, CA) JR
25-Trinity Roberts (Heritage, TN) SR
26-Colbie Tenborg (Saydel, IA) SR
27-Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) JR
28-Kimberly Munoz (Berks Catholic, PA) FR
29-Mira Ricahrdson (Eureka, MO) SR
30-Lean Corry (Collinsville, IL) JR
HM:
Kamryn Bourbon (Nixa, MO) SO
Ashley Thompson (Rogers, AR) SR
Charisma Lawrence (Merrillville, IN) SR
Ava Allen (Silver Creek, IN) SR
155-Pounds
1-Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
2-Julia Araujo (Bismarck, ND) JR
3-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) JR
4-Cassy Gonzales (Apple Valley, MN) SR
5-Symone Jewell (Northgate, CA) JR
6-Matilda Hruby (Brighton, CO) JR
7-Sarah Henckel (Blair Academy, NJ) SR
8-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) FR
9-Eloise Woolsey (Cleveland, NM) SR
10-Cydney Davis (El Paso Bel Air, TX) SR
11-Aleksandra Bastaic (Highland, IN) SR
12-Anastasia Simon (Decorah, IA) SR
13-Olivia Davis (Esperanza, CA) SR
14-Ellie Higginbotham (Willard, MO) JR
15-Belicia Manuel (Romeo, MI) SR
16-Greta Brus (Davenport, IA) SR
17-Taylor Williams (East Forsyth, NC) SR
18-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) FR
19-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) JR
20-Sawyer Ward (Science Hill, TN) SR
21-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) SO
22-Natalie Blanco (Chino, CA) JR
23-Skylar Slade (Southeast Polk, IA) SR
24-Emersyn Miller (Poynette, WI) SR
25-Veronica Madrid (Derby, KS) JR
26-Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) JR
27-Audrey Levendusky (Montgomery Central, TN) SR
28-Mya Dobrinski (Stillwater, OK) SO
29-Addeline Graser (Omaha Westside, NE) SR
30-Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SO
HM:
Eva Garcia (Marina, CA) JR
Ariel Maicon (Creekview, GA) SR
Mary Snider (Rancho Bernardo, CA) SR
Allison Garbacz (South Elgin, IL) SO
Alezandra Robles (Sunnyside, AZ) SR
Olivia Hofrichter (Antigo, WI) SR
170-Pounds
1-Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
2-Kaili Manuel (Romeo, MI) JR
3-Olivia Georges (DePaul Catholic, NJ) SR
4-Elizabeth Madison (Loveland, OH) SR
5-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) SO
6-Ava Guilmette (Shenendehowa, NY) SO
7-Bryce Snyder (Palisades, PA) SR
8-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR
9-Laila Hustoles (El Reno, OK) SO
10-Remington LaFlamme (Wyoming Seminary, PA) SO
11-Tor’Rina Rushing (Mosley, FL) SR
12-Esperanza Calvillo (Apple Valley, MN) SR
13-Autumn Elsbury (South Tama County, IA) SR
14-Teagan McGuinness (Union-Endicott, NY) SR
15-Brooklyn Graham (East Buchanan, IA) SR
16-Maddie Hayden (Caledonia, MI) SR
17-Kiley Dillow (Chanute, KS) SR
18-Sally Johnson (Clarksville, TN) SR
19-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) SO
20-Irelynn Laurin (West Creek, TN) SR
21-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) JR
22-Shylee Tuzon (Central Grand Junction, CO) SR
23-Madelyn Oliver (Benjamin Franklin, AZ) JR
24-Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) JR
25-Brooklyn Anderson (Coeur d Alene, ID) SR
26-Molly Olague (Skyline, ID) JR
27-Jadyn Pense (St. Helens, OR) JR
28-Tynsley Leonard (Maize, KS) FR
29-Samarah Tafiti (East Ridge, TN) SR
30-Tiffany Bell (Orange Vista, CA)
190-Pounds
1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) SO
3-Millie Azlin (Bixby, OK) SR
4-JayaShree Bray (Omaha North, NE) JR
5-Sarah Pulk (Badger, MN) JR
6-Makayla Vasser (Nebraska City, NE) JR
7-Kanata Richardson (Bloomfield Hills, MI) SR
8-Shayla Martinez (Broomfield, CO) JR
9-Cambree Anderson (Bismarck, ND) JR
10-Carli Vargas (Kearney, MO) JR
11-Kendall Angelo (Oak Park, MO) SR
12-Riley Samarripa (Harrah, OK) SO
13-Blake Baker (Lewisville Marcus, MI) JR
14-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) FR
15-Addison Arvdal (Sutherland, NE) JR
16-Charli Rea (Northwestern, PA) FR
17-Caroline Hattala (Quakertown, PA) SR
18-Alaina Claassen (Plum, PA) SR
19-Liliana Giulianelli (Peters Township, PA) JR
20-Estefany Caballero (Orange, CA) JR
21-Emily Carvalho (Redwood, CA) JR
22-Bryn Schmidt (New London, WI) FR
23-Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) JR
24-Izzy Renfro (Basehor-Linwood, KS) SR
25-Brook West (Comanche, OK) SR
26-Kendall Wagner (Central Mountain, PA) SR
27-Alyvia Edwards (Wagoner, OK) SO
28-Esmeralda Tellez (Reading, PA) SR
29-Mackenna Atkinson (Souderton Area, PA) JR
30-Megan Weil (Burns, OR) SO
HM:
Shauna Anderson (Thunder Ridge, ID)
Emily Rodriguez (Nyack, NY) SR
Jade Hahn (Central Regional, NJ) SR
Annette Preston (Somerton, AZ) FR
235-Pounds
1-Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
2-Halle Spears (Midland, MI) SR
3-Jayci Shelton (Centralia, MO) JR
4-Mia Cienega (Everett, WA) SR
5-Maddie Miller (Indian Lake, OH) SR
6-Aubrey Bartkowiak (Attica, IN) SR
7-Brenda Banks (Panther Valley, PA) SR
8-Phoenix Molina (Tolono Unity, IL) SR
9-Alexis Stinson (Liberty, MO) SR
10-Racheal Adolphe (North Central, IN) SO
11-Esther Reed (Big Spring, PA) SR
12-Paige Wainscott (Edmond North, OK) SO
13-Saharia Quamina (Bloomfield, NJ) SR
14-Isabella Lorenzana (Francis Lewis, CA) SR
15-Kaylee DeJong (Boyden-Hull/Rock Valley, IA) SR
16-Haley Armstrong (Atlantic, IA) SR
17-Aniya Smith (Mason City, IA) JR
18-Taylor Orner (Octorara, PA) JR
19-Octavia Hill (Omaha North, NE) SO
20-Maliana Heimuli (Eules Trinity, TX) SR
21-Anna Bozanic (Liberty, CA) SR
22-Katherine Luna (Downey, CA) SR
23-Charley Timms (Reed, NV) JR
24-Olivia Ruacho (Central East, CA) SR
25-Hailey Barrios (Citrus Valley, CA)
26-Molly Marty (Olathe North, KS) JR
27-Kenzie Barrett (South Dade, FL) SO
28-Mekialla Mauvais (Freedom, FL)
29-Juliana Thrush (Ottawa Township, IL) SR
30-Sandra Takara (Buena Vista, NE) JR
HM:
Eden Hach (Watertown, SD) JR
Sophiea Quinn (Lebanon, MO) SR
Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) SO
Peyton Mullin (Dundee, NY) JR
Abigail Lacy (Oologah, OK) SO