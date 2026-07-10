High School On SI National Girls Wrestling Postseason Rankings: Fargo Beckons
Fargo has arrived, at least for the boys. The ladies are another week from taking to the mats.
The boys’ freestyle competition kicks off on Friday and runs through Sunday, followed by the Greco-Roman competition during the week. The girls’ freestyle matches get underway on Thursday, July 16 and conclude on Saturday the July 18.
The USA Wrestling 16U and Junior Nationals, held at the Fargodome in North Dakota, have become known simply as "Fargo" throughout the wrestling world. It is the Mecca. The world’s largest wrestling tournament with a rapidly expanding girls’ slate that contributed to the more than 8,000 entrants in 2025.
Preparing for Fargo
Interestingly, USA Wrestling had a Greco-Roman tournament at the National Duals but have kept it to just freestyle for the ladies at Fargo. That made reviewing the girls' rosters much simpler, and we did so twice.
As we did with the boys, we made weight class adjustments based on the rosters presented by USA Wrestling. There will likely be changes at the weigh-ins and if time allows, we will do an update ahead of the action beginning.
We created a 207-pound weight class with this edition to better reflect the happenings at Fargo. There are only 18 girls at 207, and that left 235 pounds with just 26 entries. Fargo will almost certainly fill the 235-pound class back to 30 entrants. As for 207 pounds, we’ll see how that goes and possibly fill it up.
Future Rankings Updates
Seniors remain in the rankings and will do so for one final update following Fargo. In August, we will drop the first set of the new rankings period with current juniors becoming seniors and incoming freshmen making their debuts.
We will likely leave the 95-pound and 207-pound weight class in rotation until the high school season gets underway. At that point, we will go with the 14 NFHS weight classes.
Questions or information regarding Fargo entries can be sent to billybwrestling@yahoo.com.
2026 Girls Wrestling Postseason National Rankings - July 9, 2026
95-Pounds
1-Francesca Gusfa (Ridgewood, NJ) JR
2-Brooklyn Henry (Wyoming Seminary, PA) SO
3-Lily Enos (Batavia, IL) JR
4-Olivia Polansky (Choate Rosemary, CT) SO
5-Alliya Walker (Grayson County, VA) SO
6-Lilly Lundy (Lewis-Palmer) JR
7-Olivia Maya Felix (Liberty, CA) FR
8-Leivelle Alejado (Leilehua, HI) JR
9-Lindsey Lau (Mid-Pacific, HI) SO
10-Mia Pardo (Jack Britt, NC) FR
11-Mia Nesbitt (Neshaminy, PA) FR
12-Lanaia Selig (Bonney Lake, WA) FR
13-Emma Martinez (Madera South, CA) FR
14-Kaila Robles-Rials (Presentation, CA) SO
15-Mckenzie Astorino (Curwensville, PA) FR
16-Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) JR
17-Piper Phillips (Mason City, IA) SO
18-Sophia Lopez (Woodburn, OR) FR
19-Tatiana Alexander (Eastchester, NY) JR
20-Lorilye Beardsley (Avon-Geneseo, NY) 8th
21-Pearl Jewett (General Brown, NY) 8th
22-Malaina Comfort (Williamsport, PA) SO
23-Cambria Leshko (Southern Lehigh, PA) FR
24-Cidney Schaffer (Lackawanna Trail, PA) FR
25-Aaliyah Brown (Center Grove, IN) SR
26-Lillian McHam (Canyon Randall, TX) FR
27-Angelina Ramirez (Riverdale/Kingsbridge Academy, NY)
100-Pounds
1-Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO
2-Abigail Peterson (Denver, IA) FR
3-Lillee Denson (Lakeview, MI) SR
4-Justice Gutierrez (Pomona, CO) SO
5-Ryleigh Sturgill (TN) JR
6-Maisie Elliott (Sumner, WA) FR
7-Lilly Breeden (Liberty, MO) SR
8-Libertie Nigh (Urbana, OH) JR
9-Paola Perez (Mater Lakes Academy, FL) FR
10-Rhilynn Tolzman (New Prague, MN) 8th
11-Alexandria Marin (Buchanan, CA) FR
12-Daniella Vazquez (Garces, CA) FR
13-Olivia Munson (Chaminade, CA) JR
14-Jasmine Brucato (Alexander, NY) JR
15-Kaitlynn Fouty (Whiteland, IN) SO
16-Serah Yogi (Pearl City, HI) JR
17-Aileen Paniagua (North Salem, OR) JR
18-Naiya Delos Santos (Taylor County, KY) SO
19-Serra Akyali (Phillips Academy, MA) SO
20-Angelina Qualtieri (Lenape Valley/Hopatcong, NJ) JR
21-Natalie Andrade (Hunderton Central, NJ) FR
22-Katie Zimmerman (Hillcrest, UT) JR
23-Cassidy McCallister (Raccoon River-Northwest, IA) JR
24-Vina Nguyen (Hazen, WA) SR
25-Bella Graziani (Tinora, OH) SR
26-Aniya Polk (Shaw, OH) JR
27-Aini Anderson (Holmen, WI) JR
28-Ella Coomes (Madison, SD) 8th
29-Rebecca Marin (Doral Academy, FL) JR
30-Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) SO
HM:
Mya Beckett (Notre Dame, WI) FR
Tiffany Francisco (Western, FL) JR
Noah Kovach (Azle, TX) JR
Kristen Walzer (Montour, PA) SR
Ashley Stank (Quakertown, PA) SR
Carson Robertson (Catawa Ridge, SC) FR
Nora Ohnemus (Indianola, IA) SO
Nicole Abrego (Garden City, KS) JR
Kyrian Perez (Westmoore, OK) SR
Ella Thomas (Poland Seminary, OH) SR
Lexi Wolk (Ste. Genevieve, MO) FR
Krislynn Martinez (Maize South, KS) SO
Kate Hollinger (Central Dauphin, PA) JR
105-Pounds
1-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
2-Natalie Radecki (Caravel Academy, DE) SR
3-Emma Faczak (Bennett, CO) SO
4-Julia Horger (Conwell Egan, PA) SR
5-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) FR
6-Marcia Nunez (Buchanan, CA) SO
7-Ella Neibert (Indian Creek, IN) SO
8-Madison Nieuwenhuis (Plainwell, MI) SR
9-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) JR
10-Kyrstan Perez (Westmoore, OK) SR
11-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) SO
12-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) SO
13-Sandy Breeden (Liberty, MO) SR
14-Grace Jawulski (Brandon, FL) JR
15-Maya Wong (Hawaii Baptist Academy, HI) SO
16-Renee Hudson (Mead, CO) FR
17-Emily Beltran (Katy, TX) SR
18-Vivienne Popaduic (Academy, NM) FR
19-Allessandra Toscano (El Paso Eastwood, TX) SO
20-Lola Gonzales (Chatfield, CO) JR
21-Eva Bhattacharya (Menlo-Atherton, CA) JR
22-Jaelle Cortez (Gilroy, CA) SR
23-Samantha Massey (Mount Markham, NY) 8th
24-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) JR
25-Sky Ramos (Moanalua, HI) JR
26-Sophia Torrez (Toppenish, WA) SR
27-Giselle Solano (Elk Grove, CA) SR
28-Sophia Lazaro (Northview, CA) FR
29-Remy Whitney (McCloud, OK) SO
30-Elise Albeso (Emerald Ridge, WA) FR
HM:
Ayda Miller (Saint Croix Central, WI) SO
Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) SO
Taylor Drake (Kuna, ID) JR
Madison Rucci (Jackson Township, NJ) SR
Blythe Letters (Shaler, PA) SO
Penelope Ayala (Manawa, HI) FR
Tatianna Castillo (Lowell, MI) SO
Emma Moore (Walton-Verona, KY) SR
Finley Fourspring (Corry, PA) SO
Grace Nesbitt (Neshaminy, PA) JR
110-Pounds
1-Morgan Turner (IL) SR
2-Sarissa Tucker (Midland, VA) JR
3-Christina Estrada (Buchanan, CA) JR
4-Charlie Wylie (Port Jervis, NY) SR
5-Isabel Kaplan (West Lafayette, IN) SR
6-Eva Zimmerman (Hillcrest, UT) SR
7-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) FR
8-Amaya Hoku Kapihe (Kapolei, HI) SO
9-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) JR
10-Jayden Keller (Brookfield, MO) SR
11-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) SO
12-Morgan Hyland (Easton, PA) SO
13-Ali Svancara (Buhl, ID) JR
14-Katie Biscoglia (Raccoon River-Northwest, IA) SR
15-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) SO
16-Khiry Reese (Rosewood, NC) JR
17-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) JR
18-Ava Fodera (Poway, CA) SR
19-Addison Morse (Harrah, OK) SR
20-Lily Dizon (John H. Pitman, CA) JR
21-Serineh Crane (Hoover, CA) JR
22-Dilynn Albrecht (Milton, WI) SO
23-Alexa Thomas (Badger, WI) SO
24-Allison McDaniel (Falcon, CO) FR
25-Aro Ogle-Garza (Lucas Lovejoy, TX) JR
26-Zolah Williams (Kearney, MO) FR
27-Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) JR
28-Kyler Menza (Washington, WA) SR
29-Mia Forberg (Massillon Perry, OH) JR
30-Isabella Thiel (Walsh Jesuit, OH) FR
HM:
Addison St. George (Rockwood Summit, MO) SO
Katherine Cook (Freedom, WI) JR
Josie Wilson (Abilene, KS) SO
Zoey Dodgers (Leyden, IL) JR
Nevaeh Colon (Wilson Aea, PA) SO
Adriana Yodice (Paramus Catholic, NJ) FR
Kiera Partello (Baron G. Collier, FL) SR
Siera Becker (Indianola, IA) JR
Denni Bippes (University, WA) FR
Kiana Lien (Mountain View, CA) SO
Kayleigh Fernandez (Golden West, CA) JR
Bailey Hoard (Monache, CA) SR
Talea Nichols (Rocky Mountain, ID) SR
Samantha Cornejo (Esperanza, CA) SO
Tess Fortenbaugh (Canyon (Anaheim), CA) SR
Layla Ward (Oakland Tech, CA) FR
115-Pounds
1-Taylor Whiting (Lena, WI) SR
2-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) SO
3-Aubree Gutierrez (Marina, CA) SO
4-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO
5-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
6-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) JR
7-Trinity Garza (Buchanan, CA) FR
8-Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) SO
9-Maila Ottow (Snohomish, WA) JR
10-Hepua Salter (Kapalama, HI) JR
11-Lyric Hetzer (OH) FR
12-Nakayla Dawson (John Glenn, MI) SR
13-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) JR
14-Lily Runez (Choate Rosemary Hall, CT) SR
15-Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) JR
16-Kylie Gudewitz (Howell, NJ) SR
17-Kendall Moe (Hamilton Heights, IN) SR
18-Paris Soria (Los Altos, CA) FR
19-Kinzie Williams (American Falls, ID) JR
20-Ladyn Hines (Barnesville, OH) FR
21-Sydney Stifter (Belton, MO) SR
22-Kaylee Vera (Little Miami, OH) FR
23-Mariana Gonzalez (Buchanan, CA) SR
24-Auriana Wakinekona (Kamehameha-Kapalama, HI) SO
25-Violet Diaz (Denver, IA) JR
26-Kendal Haynie (Wakulla, FL) SO
27-Cadence Christensen (Eddyville-Blakesburg-Fremont, IA) FR
28-Addison McGinness (Racoon River-Northwest, IA) SO
29-Camdyn Elliott (Gulf Breeze, FL) SR
30-Senna Grassman (Cleveland, TN) SR
HM:
Emma Baker (Lakeshore, MI) SO
Devlynn Albrecht (Milton, WI) SR
Princessstorm Woody (Trenton Central, NJ) SR
Camryn Gresham (Lakota East, OH) JR
Stacallen Mahoe (Nanakuli, HI) SR
Leila Witzerman (Peninsula, CA) SR
Lennah Monts (Bennington, KS) SO
Adalyne Montiel (Toppenish, WA) SR
Justice Anthony (Parkersburg South, WV) JR
Skye Schneider (Elk Grove, CA) SR
Katie Porcelli (Rocky Point, NY) JR
Chloe Medlock (Putnam City West, OK) SO
Lillian Fonceca (Fremont, CA) SO
Cora Stewart (Port Washington, WI) FR
Isabella Fodera (Poway, CA) SO
Mabel Rogers (Republic, MO) FR
Alia Baker (Klein Cain, TX) JR
120-Pounds
1-Everest Leydecker (Thorobred/NYAC, NY) SR
2-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) JR
3-Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
4-Stevie Joyce Martin (Granada, CA) SR
5-Reagan Mathers (Valiant Prep, AZ) JR
6-Taina McGowan (NJ) SO
7-Angelina Gochis (Kaneland, IL) JR
8-Kaura Coles (Johnstown, PA) SR
9-Cheyenne Frank (Oxford, MI) SR
10-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) JR
11-Gabrielle Severin (Bethpage, NY) SR
12-Gail Sullivan (New York Military Academy, NY) SO
13-Noelani Lutz (SLAM Academy, NV) SR
14-Angela Bianchi (Two Rivers, WI) SR
15-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) JR
16-Lilly McCleary (Lone Jack, MO) JR
17-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) SO
18-Mikayla Perkins (Whiteland, IN) SO
19-Timmery Condit (Pomona, CO) FR
20-Emjay Neumann (Manitowoc Lincoln, WI) SR
21-Mai Graham (Southern Lehigh, PA) SR
22-Olivia Kearns (Shippensburg, PA) SO
23-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA) JR
24-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) SO
25-Shaniyah McDaniel (Grovetown, GA) SR
26-Delialah Betances (Lee County, GA) SR
27-Ella Henning (Walker-Hackensack, MN) SO
28-Valerie McAnelly (Soldotna, AK) JR
29-Isabella Crompton (Frankfort, MI) SR
30-Charli Raymond (Simley, MN) JR
HM:
McKenna Wilson (Tulsa Union, OK) SO
Tatianna Irizarry (Choate Rosemary Hall, CT) JR
Demetria Griffin (Hope Academy, IL) FR
Presley Beard (Derby, KS) FR
Lilly Quintanilla (Thermopolis, WY) JR
Zoe Dempsey (Lincoln-Way Central, IL) SR
Tegan Robertson (Ridge View, IA) JR
Erica Irvine (Don Bosco, IA) JR
Anica Barze (Roseville Area, MN) SR
Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) JR
Nova Estrada (North Bay Haven, SC) 8th
Madelyn Little (Wyoming Seminary, PA) FR
Braelyn Troxell (Colony, AK) JR
Samiyah Rahming (Northeast, PA) SR
Dakota Athey (Bay Port, WI) JR
Alexia Hernandez (Rio Mesa, CA) FR
Kherington Mendes (Mayfair, CA) SR
Alexa Smith (Orange Lutheran, CA) FR
125-Pounds
1-Me’Kala James (Central, CA) JR
2-Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR
3-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) JR
4-Marie Sharp (Blair Academy, NJ) FR
5-Martynique Davis (Valiant Prep, AZ) SR
6-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) SO
7-Aleia Apostol (Poway, CA) FR
8-Victoria Carbonaro (Blair Academy, NJ) SO
9-Cami Leng (Marysville, OH) JR
10-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) SO
11-Raenah Smith (Easton, PA) JR
12-Rain Scott (Oak Forest, IL) FR
13-Chesney Bartoszek (Wrightstown, WI) JR
14-Aariona Strader (Pine Richland, PA) SO
15-Daelin Cody (Princeton, WI) SO
16-Winter West (Bonney Lake, WA) SO
17-Corabella Wesley (Hobart, IN) FR
18-Ava Ebrahimi (Poway, CA) SR
19-Raylee Hunter (Lake Hamilton, AR) SR
20-Sara Pauls (Minisink Valley, NY) SO
21-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) JR
22-Kaydence Golding (Lisbon, ND) FR
23-Mary Minogue (Libertyville, IL) JR
24-Malia Griffin (Melissa, TX) JR
25-Phoebe Richers (TX) SO
26-Kandice Spry (Tri-Valley, OH) SR
27-Madalyn Deiter (Great Falls CMR, MT) JR
28-Maya Fiodorova (Reed, NV) JR
29-Arianna Ruiz (Mater Lakes Academy, FL) SO
30-Caly Rodriguez (Brandon, FL) SO
HM:
Lucy Clarno (Dripping Spring, TX) SO
Amelia Bacon (Vista Peak, CO) SR
Ranelle Smith (Westmoore, OK) JR
Mia Hooper (Northview, CA) SR
Ellie Westerman (Eagan, MN) JR
Amelia Nidelea-Polanin (Hampshire, IL) JR
Morgan Johnson (Deforest, WI) FR
Anaiah Kolesar (Northwest Bedford, PA) SR
Callie Hess (Benton Area, PA) SR
Melanie Medrano (Bentonville, AR) SO
130-Pounds
1-Caley Graber (Northfield, MN) SR
2-Emma Bacon (PA) JR
3-Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR
4-Kailin Sebert (Allen, TX) JR
5-Sobina Clendaniel (Seward, AK) JR
6-Kayla Moroschan (Chippewa, OH) JR
7-Madilyn Peach (Milton, WI) SR
8-Regina Stoeser (Harrisburg, SD) SR
9-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) SO
10-Willow White (South Dade, FL) SR
11-Emma Chacon (Valiant Prep, AZ) JR
12-Eleanor Polking (Oak Hills, OH) FR
13-Lacie Knick (Olentangy Orange, OH)
14-Cecilia Williams (Mason, MI) SR
15-Mia Pedersen (Redmond, OR) SR
16-Madison Black (Newbury Park, CA) SR
17-Kaiya Maggini (Del Oro, CA) SR
18-Haley Smarsh (Moon Area, PA) JR
19-Ariella Dobin (Glenbrook North, IL) JR
20-Reese Adams (Calhoun, NY) SR
21-Kylee Kurszewski (Neenah, WI) SR
22-Lilly May (Foothill, NV) SR
23-Zaylyn Woods (Azle, TX) FR
24-Emma Grimes (Blair Academy, NJ) SO
25-Anastasia Rodnikova (Wyoming Seminary, PA) SO
26-Kalynn Lyons (Omaha Westview, NE) SR
27-Camille Torres (Brawley, CA) JR
28-Tamara Grace (Gilroy, CA) SR
29-Mackinzie Brewer (Fulton, MO) SO
30-Karina Lojowski (Stevenson, IL) SR
HM:
Ramsey Brandenburg (Janesville Parker, WI) FR
McKinzee Mills (Huntington, OH) FR
Claire Lancaster (Norman, OK) SO
Charlee Noah (Tri-Valley, ID) SO
Julia Kay (Kalispel, MT) SR
Jocelynn Mendoza (Gilroy, CA) JR
Julissa Ortiz (Marianna Bracetti Academy, PA) SR
Isabella Hernandez (Jack Britt, NC) SR
Kyla Janowitz (Round Rock Westwood, TX) SO
Kyah Leyba (Broken Arrow, OK) SO
Sophia Slaughter (Orange County, VA) SR
Scout Puryear (Willard, MO) FR
Addison Harkins (Nixa, MO) SR
135-Pounds
1-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) JR
2-Bella Miller (Dubuque Hempstead, IA) JR
3-Naima Ghaffar (Northwood, IN) SR
4-Brooklyn Perez (Valiant Prep, AZ) JR
5-Carley Ceshker (Traver, WI) SR
6-Caroline Hilton (Cleveland, TN) SO
7-Chloe Wehry (Sartwell-St. Stephen, MN) JR
8-Mila Mantanona (Palm Desert, CA) FR
9-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) JR
10-Shelby Garten (Timberlake, ID) SR
11-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) JR
12-Mika Yoffee (SLAM Academy, NV) SR
13-Zoe Furman (Montgomery Area, PA) SR
14-Camila Torres (AZ)
15-Kaison Miller (Norton Community, KS) SO
16-Iyanna Crawford (Purnell Swett, NC) SR
17-Zahara Stewart (Orange Vista, CA) SR
18-Alanna Harwell (St. Mary’s, CA) SR
19-Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR
20-Rianna Bernal (Lemore, CA) SR
21-Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR
22-Sussette Bell (Etiwanda, CA) JR
23-Kailani Barrientos (Oakleaf, FL) SR
24-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) JR
25-Claudia Heeney (Lockport Township, IL) SR
26-Mariana Bowen (West Creek, TN) SR
27-Mariaha Benedict (Fort Dodge, IA) SR
28-Talea Guntrum (Steubenville, OH) JR
29-Nia Hagler (Snow Canyon, UT) SR
30-Haley Gonzales (Hicksville, NY) SO
HM:
Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR
Kiyah Jeske (Maricopa, AZ) SR
Lillie Banks (Menasha, WI) SR
Sophia Fodera (Poway, CA) JR
Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) SO
Sheyna Cruz (Paulsboro, NJ) SO
Lamiah Berry (Absegami, NJ) JR
Auston Brown (United Local, OH) SR
Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) FR
Erin Delling (Parkway Central, MO) SO
Sofia Hoegemeyer (Millard West, NE) JR
Addison Brown (Waynesville, MO) SO
Faye Schachtner (New Richmond, WI) FR
Dealya Collins (Mineral Point, WI) SR
Kit Alsaker (Waunakee, WI) SO
Stella Pettitt (Freedom, WI) SO
Kimber Alford (Daphne, AL) JR
Noli Paddock (Chatauqua Lake, NY) FR
Ella Hughes (Jefferson, GA) JR
Nora Grabuzovas (Lumpkin County, GA) SR
140-Pounds
1-Morgan Lucio (Valiant Prep, AZ) SR
2-Alexis Lazar (Brighton, MI) SR
3-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) JR
4-Shayna Ward (Oakland Technical, CA) SR
5-Vivienne Gitke (Strasburg, CO) SR
6-Sarah Pearson (Downingtown West, PA) SO
7-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) JR
8-Greta Garbuzovas (Lumpkin County, GA) SR
9-Saige McCleery (Sumner, WA) JR
10-Jordyn Parker (Frisco Centennial, TX) SR
11-Calista Rodish (Raccoon River, IA) SR
12-Ava Johnson (Clarksville, TN) JR
13-Ariel Biggs (Fort Osage, MO) FR
14-Yzabella Austin (John H Pitman, CA) SR
15-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) JR
16-Ava Strayer (Crown Point, IN) SO
17-Ava Turner (Preston, WV) SO
18-Brynlee Lutz (Wasilla, AK) SO
19-Itzel Padilla (Excelsior Charter, CA)
20-Franky Groom-Frey (North Crawford, WI) JR
21-Ema Durst (Sycamore, IL) JR
22-Kelcie Luker (Tulsa Union, OK) SO
23-Kiera Depinet (Seneca East, OH) JR
24-Taniah Borney (Eagan, MN) JR
25-Paisley Morrison (Winter Lakes, OR) SO
26-Erika Sleznikow (Marshfield, WI) JR
27-Colbie Tenborg (Saydel, IA) SR
28-Teagan Carritt (Logan-Magnolia, IA) SO
29-Jammie Krah (Ankeny, IA) SO
30-Kiiaana Gavere (Pace, FL) SR
HM:
Mira Richardson (Eureka, MO) SR
Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) JR
Sophia Hoeme (Manhattan, KS) JR
Ava Golding (Kiski Area, PA) SR
Lily Weinreich (Clarinda, IA) SO
Quinn Butler (Lemmon, SD) SR
Lyla Kasztner (Olympic Heights, FL) SO
Sarai Cortez (Gilroy, CA) SO
Leann Cory (Collinsville, IL) JR
Payton Helmin (Milaca-Faith Christian, MN) FR
145-Pounds
1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
2-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) JR
3-Nora Akpan (Centennial, MN) SR
4-Gray Joyce (KS) FR
5-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR
6-Eve Skrocki (Valiant Prep, AZ) JR
7-Audrey Robinson (Crater, OR) SO
8-Ryen Hickey (Chatfield, CO) SR
9-Chloe Sanders (Vinton-Shellsburg, IA) SR
10-Belicia Manuel (Romeo, MI) SR
11-Hayden Bratland (Ankeny, IA) JR
12-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) JR
13-Aleksandra Bastaic (Highland, IN) SR
14-Ailee Briggs (Lemon Bay, FL) SR
15-Faith Bane (New Bern, NC) SR
16-Greta Brus (Davenport, IA) SR
17-Timberly Martinez (Pomona, CO) SR
18-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) FR
19-Clover Williams (Edmond North, OK) JR
20-Layla Risler (Mondovi, WI) SO
21-Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) JR
22-Lillian Hendricks (Greeneview, OH) JR
23-Mackenna Webster (Three Rivers, MI) SR
24-Zaira Sugui (Moanalua, HI) SR
25-Serenity State (Gaffney, SC) SR
26-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) SO
27-Delaney Dixon (Windsor, NY) SO
28-Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) JR
29-Charisma Lawrence (Merrillville, IN) SR
30-Ava Allen (Silver Creek, IN) SR
HM:
Kaylee James (Carthage, MO) SO
Trinity Roberts (Heritage, TN) SR
Eva Barry (Newton/Kittatinny, NJ) SR
Jenny Gautreau (Owen J. Roberts) SO
Anna O’Rear (West Delaware, IA) SR
Olivia Hofrichter (Antigo, WI) SR
Audrey Rogotzke (Stillwater, MN) SR
Kimberly Munoz (Berks Catholic, PA) FR
Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) JR
Natalie Beaumont (Cumberland, IL) SR
Naomi Gearheart (Crestview, OH) JR
Maia Dolinar (Kansas City-Pier, KS) SR
Giancarla Garduno (St. Ignatius, IL) JR
Paige Jox (Mt. Lebanon, PA) SR
Chloe Ross (Choate Rosemary Hall, CT) FR
Scarlett Yeager (Maize, KS) FR
Kamryn Bourbon (Nixa, MO) SO
Zoe Delgado (Florida Christian School, FL) FR
155-Pounds
1-Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
2-Kaili Manuel (Romeo, MI) JR
3-Matilda Hruby (Brighton, CO) JR
4-Julia Araujo (Bismarck, ND) JR
6-Sarah Henckel (Blair Academy, NJ) SR
5-Janiya Johnson (Wyoming Seminary, PA) JR
6-Natalie Blanco (Chino, CA) JR
7-Olivia Davis (Esperanza, CA) SR
8-Eloise Woolsey (Cleveland, NM) SR
9-Mary Snider (Rancho Bernardo, CA) SR
10-Symone Jewell (Northgate, CA) JR
11-Esperanza Calvillo (Apple Valley, MN) SR
12-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) JR
14-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) FR
15-Skylar Slade (Southeast Polk, IA) SR
16-Taylor Williams (Robert B. Glenn, NC) SR
17-Cassy Gonzales (Apple Valley, MN) SR
18-Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SO
19-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) FR
20-Ava Guilmette (Shenendehowa, NY) SO
21-Cece Rock (Luverne, MN) JR
22-Sawyer Ward (Science Hill, TN) SR
23-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) SO
24-Audrey Levendusky (Montgomery Central, TN) SR
25-Maddison Miller (Honesdale, PA) SO
26-Olivia Faust (Buchanan, CA) SO
27-Julie Cimarusti (West Covina, CA) JR
28-Jestinah Solomua (Corona, CA) JR
22-Sophia Flores (Discovery Canyon, CO) SR
30-Ashley Thompson (Rogers, AR) SR
HM:
Joanna Henry (Austin Vandegrift, TX) SO
Makaylee Cannon (Piedmont, OK) SR
Olivya Kroope (Emmaus, PA) SR
Vivienne Legato (Archbold, OH) SO
Emersyn Miller (Poynette, WI) SR
Rhaigyn Trenary (Garrett, IN) JR
Maya Keane (Bishop Hartley, OH) SR
Maria Imhauser (Hillsborough, NJ) JR
Christal Desir (Forest Hill, FL) JR
Ivana Cuellar (Downey, CA) JR
Bianca Connell (Maudlin, SC) SR
Kalea Loving (Sparkman, AL) SR
Elizabeth Yelle (Azle, TX) JR
Jayci Shelton (Centralia, MO) JR
Breanne Gibbs (Moberly, MO) SR
Mya Dobrinski (Stillwater, OK) SO
Madison Sherman (Skyridge, UT) SR
Addeline Graser (Omaha Westside, NE) SR
Lauren Luzum (Decorah, IA) SR
Allison Garbacz (South Elgin, IL) SO
Madelyn Oliver (Benjamin Franklin, AZ) JR
170-Pounds
1-Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
2-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) SO
3-Alexis Penley (Wyoming Seminary, PA) FR
4-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) JR
5-Olivia Georges (DePaul Catholic, NJ) SR
6-Teagan McGuinness (Union-Endicott, NY) SR
7-Remington LaFlamme (Wyoming Seminary, PA) SO
8-Jadyn Pense (St. Helens, OR) JR
9-Kiley Dillow (Chanute, KS) SR
10-Cydney Davis (El Paso Bel Air, TX) SR
11-Elizabeth Madison (Loveland, OH) SR
12-Kayli Morris (Platt, CT) SR
13-Bryce Snyder (Palisades, PA) SR
14-Sarah Pulk (Badger, MN) JR
15-Sally Johnson (Clarksville, TN) SR
16-Irelynn Laurin (West Creek, TN) SR
17-Autumn Elsbury (South Tama County, IA) SR
18-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) SO
19-Ana Simon (Decorah, IA) SR
20-Laila Hustoles (El Reno, OK) SO
21-Makayla Vasser (Union County, SC) JR
22-Rylynn Keziah (Parkwood, NC) SO
23-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR
24-Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) JR
25-Chloe Gatrost (Centennial, AZ) JR
26-Chloe Williams (Brooke Point, VA) SR
27-Clarion Fager (Corner Canyon, UT) SR
28-Isabelle Rodela (Jefferson, OR) JR
29-Ari Jacobson (Hazen, WA) JR
30-Molly Olague (Skyline, ID) JR
HM:
Payton Temple (Central, IL) JR
Sara Martinez Lopera (Kelly, IL) JR
Rosalynn Diaz (Liberty, CA) SR
Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) JR
Emily Carvalho (Redwood, CA) JR
Samarah Tafiti (East Ridge, TN) SR
Eva Garcia (Marina, CA) JR
Regan Jensen (Algona, IA) SO
Shylee Tuzon (Central Grand Junction, CO) SR
Alezandra Robles (Sunnyside, AZ) SR
Hayden Manning (Abington Heights, PA) FR
Ashlee Motes (Morrison, OK) SO
Ava Pfab (Western Dubuque, IA) JR
Gracie Pinckney (Mount Vernon, IA) SR
Payton Traynor (Johnston, IA) SO
190-Pounds
1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
2-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) SO
3-Millie Azlin (Bixby, OK) SR
4-Maddie Hayden (Caledonia, MI) SR
5-Tynsley Leonard (Maize, KS) FR
6-Olivia Kemp (Carleton Airport, MI) JR
7-Parker Wynn (Sulphur, OK) FR
8-Carli Vargas (Kearney, MO) JR
9-Kanata Richardson (Bloomfield Hills, MI) SR
10-Erin Cauble (Harrison WL, IN) SR
11-Nevaeh Williamson (Southern Lee, SC) JR
12-Paisley Murphy (Sunlake, FL) SR
13-Kendall Angelo (Oak Park, MO) SR
14-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) FR
15-Izzy Renfro (Basehor-Linwood, KS) SR
16-Alexis Storsved (Mandan, ND) JR
17-Hi’ilei Tuikolongahau (Kamehameha, HI) SO
18-Ava Asing (Moanalua, HI) JR
19-Estefany Caballero (Orange, CA) JR
20-Addison Arvdal (Sutherland, NE) JR
21-Caroline Hattala (Quakertown, PA) SR
22-Riley Samarripa (McLoud, OK) SO
23-Brook West (Comanche, OK) SR
24-Brooklyn Graham (East Buchanan, IA) SR
25-Megan Weil (Burns, OR) SO
26-Allison Konrad (Watertown, SD) SR
27-Cambree Anderson (Bismarck, ND) JR
28-Marlee Heltzel (Spearfish, SD) SO
29-Kloe Knutson (Louisville, NE) SO
30-Jazmyn Garcia (Scottsbluff, NE) JR
HM:
Jayden Moehle (Grain Valley, MO) SR
Blake Baker (All Saints, TX) JR
JayaShree Bray (Omaha North, NE) JR
Esmeralda Tellez (Reading, PA) SR
Charli Rea (Northwestern, PA) FR
Ashley Hoffman (Central Dauphin, PA) SO
Shayla Martinez (Broomfield, CO) JR
Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) JR
Emery Turner (McAlester, OK) SR
Brianna Sandoval (Bound Brook, NJ) SO
Jade Hahn (Central Regional, NJ) SR
207-Pounds
1-Halle Spears (Midland, MI) SR
2-Phoenix Molina (Tolono Unity, IL) SR
3-Mia Cienega (Everett, WA) SR
4-Kenzie Barrett (South Dade, FL) SO
5-Abigail Lacy (Oologah, OK) SO
6-Sandra Takara (Buena Vita, NE) JR
7-Isabella Lorenzana (Francis Lewis, CA) SR
8-Sophiea Quinn (Lebanon, MO) SR
9-Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) SO
10-Riley Alborn (Carrollton, OH) JR
11-Makayla Ocean (Archbishop McCarthy, FL) JR
12-Charley Timms (Reed, NV) JR
13-Mercedes Kruse (West De Pere, WI) SO
14-Autumn King (Bay Port, WI) JR
15-Harmony Moore (Willard, MO) SR
16-Ella Taylor (Cary, NC) JR
17-Lilli Marti (Sandpoint, ID) SR
18-Maliana Heimuli (Euless Trinity, TX) SR
235-Pounds
1-Brenda Banks (Panther Valley, PA) SR
2-Aubrey Bartkowiak (Attica, IN) SR
3-Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
4-Alexis Stinson (Liberty, MO) SR
5-Racheal Adolphe (North Central, IN) SO
6-Olivia Ruacho (Central East, CA) SR
7-Ashley Najera (Lexington, NE) SR
8-Kaylee DeJong (Boyden-Hull, IA) SR
9-Haley Armstrong (Atlantic, IA) SR
10-Aniya Smith (Mason City, IA) JR
11-Brielle Williams (Lawton, OK) JR
12-Gia Coons (Orange Vista, CA) SO
13-Taya Maumausolo Matagi (Nipomo, CA) SO
14-Ashley Wafer (Lakewood, CA) SR
15-Adelena Martinez (Hemet, CA)
16-Caylee Rivera (Bloomfield, NM) SO
17-Maycee Hales (Box Elder, UT) SO
18-Angela Bereuter (Holt, MO) SO
19-Saharia Quamina (Bloomfield, NJ) SR
20-Eden Hach (Watertown, SD) JR
21-Evelyn Sheer (Hazelton Area, PA) FR
22-Paige Wainscott (Edmond North, OK) SO
23-Izabella Riebe (Wisconsin Lutheran, WI) SR
24-Naomi Gonzalez (Valley Stream Central, NY) SR
25-Mya Brandenburg (Allen Park, MI) SR
26-Peyton Mullin (Dundee, NY) JR
27-Juliana Thrush (Ottawa Township, IL) SR
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Billy Buckheit is a long-time high school wrestling expert and journalist who has been doing the individual national high school wrestling rankings for SBLive Sports since 2022. He also provides coverage a major high school wrestling tournaments throughout the year. Billy previously served as the senior wrestling writer for Varsity Sports Network and the Baltimore Banner. He has also served on the seeding committees for many prestigious regional and national tournaments. In addition, he is the editor of Billy B's Wrestling World, a popular Facebook page dedicated to high school wrestling, and is an editorial contributor for the Maryland State Wrestling Association (MSWA).