NHSCA National Duals Provide Latest Data Point for Girls National Postseason Wrestling Rankings
The girls’ division of the NHSCA National Wrestling Duals was significantly smaller than the division, with nine pools compared to 28 for the boys. The firepower was still there, though, just in a more concentrated manner.
Quality Wins Matter, But So Does Consistency
Just a reminder, all matches count for the rankings. A few girls picked up nice wins at NHSCAs, but their current body of work doesn’t allow for their inclusion. The good wins need to outweigh the bad ones.
Why Some Wrestlers Remain Outside the Rankings
But really, when it comes to being nationally ranked – you can’t have a lot of losses. It’s the best of the best, not the best of the flawed. That is why some weight classes have more honorable mention entries, and a few don’t go to 30. We will only place wrestlers into the rankings when the results support it.
Avoiding the Rankings Rabbit Hole
If there are numerous losses muddying the picture, it’s just easier to remove someone rather than trying to fit anyone that beat her and then those that beat that girl into the rankings. Talk about going down a rabbit hole. That’s where some of the research leads, though.
Different Paths to the World Team Trials
The boys and girls generall compete at many of the same major events but this weekend the boys have the U20 World Team Trials, while the Girls’ Trials took place at the Women’s Nationals in April.
Please direct any inquiries or other information to billybwrestling@yahoo.com.
2026 Girls Wrestling Postseason National Rankings - May 29, 2026
95-Pounds
1-Francesca Gusfa (Ridgewood, NJ) JR
2-Lily Enos (Batavia, IL) JR
3-Olivia Polansky (Choate Rosemary, CT) SO
4-Alliya Walker (Grayson County, VA) SO
5-Lilly Lundy (Lewis-Palmer) JR
6-Olivia Maya Felix (Liberty, CA) FR
7-Leivelle Alejado (Leilehua, HI) JR
8-Lindsey Lau (Mid-Pacific, HI) SO
9-Mia Pardo (Jack Britt, NC) FR
10-Mia Nesbitt (Neshaminy, PA) FR
11-Lanaia Selig (Bonney Lake, WA) FR
12-Emma Martinez (Madera South, CA) FR
13-Kaila Robles-Rials (Presentation, CA) SO
14-Piper Phillips (Mason City, IA) SO
15-Sophia Lopez (Woodburn, OR) FR
16-Mckenzie Astorino (Curwensville, PA) FR
17-Easton Dadiomoff (Cleveland, TN) JR
18-Tatiana Alexander (Eastchester, NY) JR
19-Lorilye Beardsley (Avon-Geneseo, NY) 8th
20-Pearl Jewett (General Brown, NY) 8th
21-Malaina Comfort (Williamsport, PA) SO
22-Cambria Leshko (Southern Lehigh, PA) FR
23-Aaliyah Brown (Center Grove, IN) SR
24-Lillian McHam (Canyon Randall, TX) FR
100-Pounds
1-Madison Healey (Wyoming Seminary, PA) SO
2-Abigail Peterson (Denver, IA) FR
3-Justice Gutierrez (Pomona, CO) SO
4-Lilly Breeden (Liberty, MO) SR
5-Libertie Nigh (Urbana, OH) JR
6-Paola Perez (Mater Lakes Academy, FL) FR
7-Maisie Elliott (Sumner, WA) FR
8-Rhilynn Tolzman (New Prague, MN) 8th
9-Sophia Lazaro (Northview, CA) FR
10-Alexandria Marin (Buchanan, CA) FR
11-Daniella Vazquez (Garces, CA) FR
12-Olivia Munson (Chaminade, CA) JR
13-Bella Graziani (Tinora, OH) SR
14-Jasmine Brucato (Alexander, NY) JR
15-Angelina Qualtieri (Lenape Valley/Hopatcong, NJ) JR
16-Natalie Andrade (Hunderton Central, NJ) FR
17-Kate Hollinger (Central Dauphin, PA) JR
18-Lydia Bagley (Delaware Valley Regional, NJ) SO
19-Olivia Mancha (Choate Rosemary Hall, CT) SO
20-Kaitlynn Fouty (Whiteland, IN) SO
21-Ella Thomas (Poland Seminary, OH) SR
22-Katie Zimmerman (Hillcrest, UT) JR
23-Vina Nguyen (Hazen, WA) SR
24-Aniya Polk (Shaw, OH) JR
25-Mya Beckett (Notre Dame, WI) FR
26-Lexi Wolk (Ste. Genevieve, MO) FR
27-Ashley Stank (Quakertown, PA) SR
28-Noah Kovach (Azle, TX) JR
29-Kyrian Perez (Westmoore, OK) SR
30-Kristen Walzer (Montour, PA) SR
HM:
Brooklyn Henry (Wyoming Seminary, PA) SO
Cidney Schaffer (Lackawanna Trail, PA) FR
Serah Yogi (Pearl City, HI) JR
Naiya Delos Santos (Taylor County, KY) SO
105-Pounds
1-Julia Horger (Conwell Egan, PA) SR
2-Ryleigh Sturgill (TN) JR
3-Peggy Susan Dean (Spring Studio, CO) FR
4-Marcia Nunez (Buchanan, CA) SO
5-Madison Nieuwenhuis (Plainwell, MI) SR
6-Alicia Kenfack (Bismark Legacy, ND) JR
7-Lola Gonzales (Chatfield, CO) JR
8-Kyrstan Perez (Westmoore, OK) SR
9-Angelica Serratos (Santa Ana, CA) SO
10-Bailey Hoard (Monache, CA) SR
11-Eva Bhattacharya (Menlo-Atherton, CA) JR
12-Jaelle Cortez (Gilroy, CA) SR
13-Ella Neibert (Indian Creek, IN) SO
14-Sandy Breeden (Liberty, MO) SR
15-Vivienne Popaduic (Academy, NM) FR
16-Samantha Massey (Mount Markham, NY) 8th
17-Grace Jawulski (Brandon, FL) JR
18-Breanna Higgins (Camden County, GA) JR
19-Ysabelle Ocampo (New Haven, IN) JR
20-Sophia Torrez (Toppenish, WA) SR
21-Emily Beltran (Katy, TX) SR
22-Giselle Solano (Elk Grove, CA) SR
23-Remy Whitney (McCloud, OK) SO
24-Allessandra Toscano (El Paso Eastwood, TX) SO
25-Ayda Miller (Saint Croix Central, WI) SO
26-Cassidy O’Connell (Regis/Altoona, WI) SO
27-Cassidy McCallister (Raccoon River-Northwest, IA) JR
28-Siera Becker (Indianola, IA) JR
29-Elise Albeso (Emerald Ridge, WA) FR
30-Serra Akyali (Phillips Academy, MA) SO
HM:
Denni Bippes (University, WA) FR
Madison Rucci (Jackson Township, NJ) SR
Blythe Letters (Shaler, PA) SO
Emma Moore (Walton-Verona, KY) SR
Finley Fourspring (Corry, PA) SO
Grace Nesbitt (Neshaminy, PA) JR
110-Pounds
1-Morgan Turner (IL) SR
2-Jaclyn Bouzakis (Wyoming Seminary, PA) JR
3-Sarissa Tucker (Midland, VA) JR
4-Christina Estrada (Buchanan, CA) JR
5-Hailey Delgado (El Paso Eastwood, TX) SO
6-Charlie Wylie (Port Jervis, NY) SR
7-Elizabeth Valenzuela-Smith (Pueblo Magnet, AZ) JR
8-Isabel Kaplan (West Lafayette, IN) SR
9-Eva Zimmerman (Hillcrest, UT) SR
10-Natalie Radecki (Caravel Academy, DE) SR
11-Isla Silva (Mt. Lebanon, PA) FR
12-Lillee Denson (Lakeview, MI) SR
13-Amaya Hoku Kapihe (Kapolei, HI) SO
14-Gabriella Conte (Hanover Park, NJ) JR
15-Sophia Marie Gonzales (Clovis East, CA) SO
16-Jayden Keller (Brookfield, MO) SR
17-Ali Svancara (Buhl, ID) JR
18-Ava Fodera (Poway, CA) SR
19-Summer Mutschler (Archbishop Spalding, MD) SO
20-Emma Faczak (Bennett, CO) SO
21-Addison Morse (Harrah, OK) SR
22-Lily Dizon (John H. Pitman, CA) JR
23-Katie Biscoglia (Raccoon River-Northwest, IA) SR
24-Serineh Crane (Hoover, CA) JR
25-Riley Karwowski (Wyoming Seminary, PA) SO
26-Zolah Williams (Kearney, MO) FR
27-Khiry Reese (Rosewood, NC) JR
28-Kirra Mitchell (Mt. De Sales, GA) JR
29-Dilynn Albrecht (Milton, WI) SO
30-Tatianna Castillo (Lowell, MI) SO
HM:
Allison McDaniel (Falcon, CO) FR
Ashlynn Brokaw (Mount Vernon, OH) JR
Kyler Menza (Washington, WA) SR
Mia Forberg (Massillon Perry, OH) JR
Isabella Thiel (Walsh Jesuit, OH) FR
Kiana Lien (Mountain View, CA) SO
Leila Witzerman (Peninsula, CA) SR
Samantha Cornejo (Esperanza, CA) SO
Josie Wilson (Abilene, KS) SO
Nevaeh Colon (Wilson Aea, PA) SO
Adriana Yodice (Paramus Catholic, NJ) FR
Zoey Dodgers (Leyden, IL) JR
Lennah Monts (Bennington, KS) SO
Layla Ward (Oakland Tech, CA) FR
115-Pounds
1-Taylor Whiting (Lena, WI) SR
2-Aubree Gutierrez (Marina, CA) SO
3-Reagan Mathers (Valiant Prep, AZ) JR
4-Abigail Gonzalez (Miami Southridge, FL) SO
5-Kayla Batres (Greens Farms Academy, CT) JR
6-Nakayla Dawson (John Glenn, MI) SR
7-Lyric Hetzer (OH) FR
8-Maila Ottow (Snohomish, WA) JR
9-Timmery Condit (Pomona, CO) FR
10-Jaydin Cuevas (Prairie View, CO) JR
11-Morgan Hyland (Easton, PA) SO
12-Elle Changaris (High Point Regional, NJ) SO
13-Lily Runez (Choate Rosemary Hall, CT) SR
14-Jocelyn Danbe (River Dell, NJ) JR
15-Kylie Gudewitz (Howell, NJ) SR
16-Kendall Moe (Hamilton Heights, IN) SR
17-Trinity Garza (Buchanan, CA) FR
18-Paris Soria (Los Altos, CA) FR
19-Kinzie Williams (American Falls, ID) JR
20-Chloe Skiles (Roxana Senior, IL) SO
21-Princessstorm Woody (Trenton Central, NJ) SR
22-Ladyn Hines (Barnesville, OH) FR
23-Kaylee Vera (Little Miami, OH) FR
24-Emma Baker (Lakeshore, MI) SO
25-Devlynn Albrecht (Milton, WI) SR
26-Sydney Stifter (Belton, MO) SR
27-Mariana Gonzalez (Buchanan, CA) SR
28-Senna Grassman (Cleveland, TN) SR
29-Camryn Gresham (Lakota East, OH) JR
30-Stacallen Mahoe (Nanakuli, HI) SR
HM:
Auriana Wakinekona (Kamehameha-Kapalama, HI) SO
Violet Diaz (Denver, IA) JR
Aro Ogle-Garza (Lucas Lovejoy, TX) JR
Cadence Christensen (Eddyville-Blakesburg-Fremont, IA) FR
Justice Anthony (Parkersburg South, WV) JR
Camdyn Elliott (Gulf Breeze, FL) SR
Skye Schneider (Elk Grove, CA) SR
Isabella Fodera (Poway, CA) SO
Erica Irvine (Don Bosco, IA) JR
Addison St. George (Rockwood Summit, MO) SO
Mabel Rogers (Republic, MO) FR
Maggie Cornish (Los Altos, CA) SR
120-Pounds
1-Everest Leydecker (Thorobred/NYAC, NY) SR
2-Marlee Solomon (Canon-McMillan, PA) JR
3-Epenesa Elison (Los Altos, CA) SO
4-Stevie Joyce Martin (Granada, CA) SR
4-Taina McGowan (NJ) SO
5-Angelina Gochis (Kaneland, IL) JR
6-Kaura Coles (Johnstown, PA) SR
7-Cheyenne Frank (Oxford, MI) SR
8-Mackenzie Carder (Olentangy Orange, OH) JR
9-Gabrielle Severin (Bethpage, NY) SR
10-Gail Sullivan (Monroe-Woodbury, NY) SO
11-Noelani Lutz (SLAM Academy, NV) SR
12-Angela Bianchi (Two Rivers, WI) SR
13-Kaylyn Harrill (Skutt Catholic, NE) JR
14-Hepua Salter (Kapalama, HI) JR
15-Mikayla Perkins (Whiteland, IN) SO
16-Emjay Neumann (Manitowoc Lincoln, WI) SR
17-Mai Graham (Southern Lehigh, PA) SR
18-Olivia Kearns (Shippensburg, PA) SO
19-Xuan Graham (Southern Lehigh, PA) JR
20-Ella Henning (Walker-Hackensack, MN) SO
21-Valerie McAnelly (Soldotna, AK) JR
22-Charli Raymond (Simley, MN) JR
23-McKenna Wilson (Tulsa Union, OK) SO
24-Tatianna Irizarry (Choate Rosemary Hall, CT) JR
25-Demetria Griffin (Hope Academy, IL) FR
26-Presley Beard (Derby, KS) FR
27-Lilly Quintanilla (Thermopolis, WY) JR
28-Zoe Dempsey (Lincoln-Way Central, IL) SR
29-Tegan Robertson (Ridge View, IA) JR
30-Remington Zimmerer (Regis Jesuit, CO) JR
HM:
Morgan Johnson (Deforest, WI) FR
Nova Estrada (North Bay Haven, SC) 8th
Madelyn Little (Wyoming Seminary, PA) FR
Isabella Crompton (Frankfort, MI) SR
Alexia Hernandez (Rio Mesa, CA) FR
Kherington Mendes (Mayfair, CA) SR
Alexa Smith (Orange Lutheran, CA) FR
125-Pounds
1-Angelina Borelli (Los Banos, CA) SR
2-Nahenahe Kalamau (Moanalua, HI) JR
3-Marie Sharp (Blair Academy, NJ) FR
4-Madilyn Peach (Milton, WI) SR
5-Martynique Davis (Valiant Prep, AZ) SR
6-Sobina Clendaniel (Seward, AK) JR
7-Neve O’Byrne (Garnet Valley, PA) SO
8-Aleia Apostol (Poway, CA) FR
9-Cami Leng (Marysville, OH) JR
10-Lucia Ranieri (Roselle Park, NJ) SO
11-Raenah Smith (Easton, PA) JR
12-Corabella Wesley (Hobart, IN) FR
13-Rain Scott (Oak Forest, IL) FR
14-Chesney Bartoszek (Wrightstown, WI) JR
15-Aariona Strader (Pine Richland, PA) SO
16-Reese Adams (Calhoun, NY) SR
17-Winter West (Bonney Lake, WA) SO
18-Shaniyah McDaniel (Grovetown, GA) SR
19-Delialah Betances (Lee County, GA) SR
20-Kendal Haynie (Wakulla, FL) SO
21-Sara McLaughlin (Choate Rosemary Hall, CT) JR
22-Ava Ebrahimi (Poway, CA) SR
23-Mary Minogue (Libertyville, IL) JR
24-Kandice Spry (Tri-Valley, OH) SR
25-Madalyn Deiter (Great Falls CMR, MT) JR
26-Hannah Naccarati-Cholo (Basha, AZ) SO
27-Amelia Bacon (Vista Peak, CO) SR
28-Ranelle Smith (Westmoore, OK) JR
29-Claire Lancaster (Norman, OK) SO
30-Samiyah Rahming (Northeast, PA) SR
HM:
Lucy Clarno (Dripping Spring, TX) SO
Phoebe Richers (TX) SO
Mia Hooper (Northview, CA) SR
Ellie Westerman (Eagan, MN) JR
Amelia Nidelea-Polanin (Hampshire, IL) JR
Dakota Athey (Bay Port, WI) JR
130-Pounds
1-Caley Graber (Northfield, MN) SR
2-Emma Bacon (PA) JR
3-Zorina Johnson (Ida B Wells, OR) SR
4-Regina Stoeser (Harrisburg, SD) SR
5-Kayla Moroschan (Chippewa, OH) JR
6-Carolyne Geckler (Massillon Perry, OH) SO
7-Willow White (South Dade, FL) SR
8-Me’Kala James (Central, CA) JR
9-Cecilia Williams (Mason, MI) SR
10-Eleanor Polking (Oak Hills, OH) FR
11-Lacie Knick (Olentangy Orange, OH)
12-Haley Smarsh (Moon Area, PA) JR
13-Caroline Hilton (Cleveland, TN) SO
14-Ariella Dobin (Glenbrook North, IL) JR
15-Mia Pedersen (Redmond, OR) SR
16-Madison Black (Newbury Park, CA) SR
17-Lilly May (Foothill, NV) SR
18-Zaylyn Woods (Azle, TX) FR
19-Kaydence Golding (Lisbon, ND) FR
20-Anastasia Rodnikova (Wyoming Seminary, PA) SO
21-Kylee Kurszewski (Neenah, WI) SR
22-Kalynn Lyons (Omaha Westview, NE) SR
23-Kaison Miller (Norton Community, KS) SO
24-Iyanna Crawford (Purnell Swett, NC) SR
25-Kaiya Maggini (Del Oro, CA) SR
26-Camille Torres (Brawley, CA) JR
27-Tamara Grace (Gilroy, CA) SR
28-Mackinzie Brewer (Fulton, MO) SO
29-Daelin Cody (Princeton, WI) SO
30-Karina Lojowski (Stevenson, IL) SR
HM:
Maya Fiodorova (Reed, NV) JR
Julia Kay (Kalispel, MT) SR
Jocelynn Mendoza (Gilroy, CA) JR
Julissa Ortiz (Marianna Bracetti Academy, PA) SR
Isabella Hernandez (Jack Britt, NC) SR
Alanna Harwell (St. Mary’s, CA) SR
Rianna Bernal (Lemore, CA) SR
Sara Pauls (Minisink Valley, NY) SO
Kyla Janowitz (Round Rock Westwood, TX) SO
Kyah Leyba (Broken Arrow, OK) SO
Sheyna Cruz (Paulsboro, NJ) SO
Lamiah Berry (Absegami, NJ) JR
Sophia Slaughter (Orange County, VA) SR
Scout Puryear (Willard, MO) FR
Addison Harkins (Nixa, MO) SR
Melanie Medrano (Bentonville, AR) SO
135-Pounds
1-Landri VonGonten (The Woodlands, TX) JR
2-Bella Miller (Dubuque Hempstead, IA) JR
3-Naima Ghaffar (Northwood, IN) SR
4-Brooklyn Perez (Valiant Prep, AZ) JR
5-Zahara Stewart (Orange Vista, CA) SR
6-Lilyana Balderas (Anaheim, CA) JR
7-Kailin Sebert (Allen, TX) JR
8-Emma Chacon (Valiant Prep, AZ) JR
9-Keanna Conrad (Blackfoot, ID) JR
10-Mila Mantanona (Palm Desert, CA) FR
11-Shelby Garten (Timberlake, ID) SR
12-Olivia Bezdecik (Jerome, ID) JR
13-Mika Yoffee (SLAM Academy, NV) SR
14-Sussette Bell (Etiwanda, CA) JR
15-Kailani Barrientos (Oakleaf, FL) SR
16-Corynne McNulty (Blair Academy, NJ) JR
17-Claudia Heeney (Lockport Township, IL) SR
18-Ava Strayer (Crown Point, IN) SO
19-Chloe Sanders (Vinton-Shellsburg, IA) SR
20-Talea Guntrum (Steubenville, OH) JR
21-Ava Turner (Preston, WV) SO
22-Haley Gonzales (Hicksville, NY) SO
23-Caitlin Maragioglio (Bellport, NY) SR
24-Lillie Banks (Menasha, WI) SR
25-Mariaha Benedict (Fort Dodge, IA) SR
26-Quinn Butler (Lemmon, SD) SR
27-Nia Hagler (Snow Canyon, UT) SR
28-Auston Brown (United Local, OH) SR
29-Dealya Collins (Mineral Point, WI) SR
30-Jauzlyean Gray (Fort Osage, MO) FR
HM:
Zoe Furman (Montgomery Area, PA) SR
Addison Brown (Waynesville, MO) SO
Chloe Pearce (Rancho Bernardo, CA)
Lily Weinrich (Clarinda, IA) SO
Kit Alasker (Waunakee, WI) SO
Lauren Zaragoza (Brawley, CA) SR
Charlee Noah (Tri-Valley, ID) SO
Kimber Alford (Daphne, AL) JR
Noli Paddock (Chatauqua Lake, NY) FR
Sasha Williams (Edmond North, OK) SO
Ella Hughes (Jefferson, GA) JR
Nora Grabuzovas (Lumpkin County, GA) SR
Shannon Logue (Bishop Shanahan, PA) SO
Brielle Park (Linn-Marr, IA) JR
140-Pounds
1-Gray Joyce (KS) FR
2-Audrey Robinson (Crater, OR) SO
3-Morgan Lucio (Valiant Prep, AZ) SR
4-Alexis Lazar (Brighton, MI) SR
5-Carley Ceshker (Traver, WI) SR
6-Maddie Marsh (Pendleton Heights, IN) JR
7-Shayna Ward (Oakland Technical, CA) SR
8-Vivienne Gitke (Strasburg, CO) SR
9-Greta Garbuzovas (Lumpkin County, GA) SR
10-Saige McCleery (Sumner, WA) JR
11-Jordyn Parker (Frisco Centennial, TX) SR
12-Calista Rodish (Raccoon River, IA) SR
13-Clover Williams (Edmond North, OK) JR
14-Chloe Wehry (Sartwell-St. Stephen, MN) JR
15-Layla Risler (Mondovi, WI) SO
16-Erin Delling (Parkway Central, MO) SO
17-Ariel Biggs (Fort Osage, MO) FR
18-Eva Garcia (Marina, CA) JR
19-Kate Doughty (Canon City, CO) SR
20-Itzel Padilla (Excelsior Charter, CA)
21-Franky Groom-Frey (North Crawford, WI) JR
22-Ema Durst (Sycamore, IL) JR
23-Jammie Krah (Ankeny, IA) SO
24-Yzabella Austin (John H Pitman, CA) SR
25-Colbie Tenborg (Saydel, IA) SR
26-Teagan Carritt (Logan-Magnolia, IA) SO
27-Mariana Bowen (West Creek, TN) SR
28-Kiiaana Gavere (Pace, FL) SR
29-Kelcie Luker (Tulsa Union, OK) SO
30-Erika Sleznikow (Marshfield, WI) JR
HM:
Mira Richardson (Eureka, MO) SR
Meadow Mahlmeister (Billings Senior, MT) JR
Jenny Gautreau (Owen J. Roberts) SO
Ava Golding (Kiski Area, PA) SR
Kiera Depinet (Seneca East, OH) JR
Stella Pettitt (Freedom, WI) SO
Sarai Cortez (Gilroy, CA) SO
Sophia Hoeme (Manhattan, KS) JR
Leann Cory (Collinsville, IL) JR
Payton Helmin (Milaca-Faith Christian, MN) FR
145-Pounds
1-Taina Fernandez (Archbishop Spalding, MD) JR
2-Riley Hanrahan (Black River Falls, WI) JR
3-Violette Lasure (Chestnut Ridge, PA) JR
4-Eve Skrocki (Wahlert Catholic, MI) JR
5-Ailee Briggs (Lemon Bay, FL) SR
6-Ryen Hickey (Chatfield, CO) SR
7-Aleksandra Bastaic (Highland, IN) SR
8-Harlow Skenandore (Pulaski, WI) JR
9-Faith Bane (New Bern, NC) SR
10-Belicia Manuel (Romeo, MI) SR
11-Serenity State (Gaffney, SC) SR
12-Kesi Tsarni (Bullis School, MD) SO
13-Dulcy Martinez (Central Catholic, CA) JR
14-Emily Beckley (Broken Arrow, OK) JR
15-Zaira Sugui (Moanalua, HI) SR
16-Charisma Lawrence (Merrillville, IN) SR
17-Ava Allen (Silver Creek, IN) SR
18-Kaylee James (Carthage, MO) SO
19-Ashley Thompson (Rogers, AR) SR
20-Timberly Martinez (Pomona, CO) SR
21-Trinity Roberts (Heritage, TN) SR
22-Ava Johnson (Clarksville, TN) JR
23-Eva Barry (Newton/Kittatinny, NJ) SR
24-Summer Guthmiller (Sioux Valley, SD) JR
25-Anna O’Rear (West Delaware, IA) SR
26-Olivia Hofrichter (Antigo, WI) SR
27-Taniah Borney (Eagan, MN) JR
28-Emma Antoni (St. Michael-Albertville, MN) FR
29-Brynlee Lutz (Wasilla, AK) SO
30-Ivana Cuellar (Downey, CA) JR
HM:
Delaney Dixon (Windsor, NY) SO
Victoria Alvarado (Warwick Valley, NY) JR
Keely Fallert (Ste. Genevieve, MO) JR
Maia Dolinar (Kansas City-Pier, KS) SR
Audrey Rogotzke (Stillwater, MN) SR
Ana Carolina Lockard (Brooklyn Technical, NY)
Sarah Pearson (Downingtown West, PA) SO
Kimberly Munoz (Berks Catholic, PA) FR
Sophi Grunhuvd (Massabesic, ME)
Jameson Strickland (Sun Valley, PA) JR
Natalie Beaumont (Cumberland, IL) SR
Naomi Gearheart (Crestview, OH) JR
Giancarla Garduno (St. Ignatius, IL) JR
Paige Jox (Mt. Lebanon, PA) SR
Chloe Ross (Choate Rosemary Hall, CT) FR
Scarlett Yeager (Maize, KS) FR
155-Pounds
1-Ella Poalillo (High Point Regional, NJ) JR
2-Matilda Hruby (Brighton, CO) JR
3-Julia Araujo (Bismarck, ND) JR
4-Janiya Johnson (Wyoming Seminary, PA) JR
5-Natalie Blanco (Chino, CA) JR
6-Olivia Davis (Esperanza, CA) SR
7-Nora Akpan (Centennial, MN) SR
8-Eloise Woolsey (Cleveland, NM) SR
9-Mary Snider (Rancho Bernardo, CA) SR
10-Symone Jewell (Northgate, CA) JR
11-Esperanza Calvillo (Apple Valley, MN) SR
12-Leolyn Karnowski (Wamego, KS) FR
13-Jayci Shelton (Centralia, MO) JR
14-KyLee Tibbs (Gahanna Lincoln, OH) JR
15-Greta Brus (Davenport, IA) SR
16-Cassy Gonzales (Apple Valley, MN) SR
17-Cece Rock (Luverne, MN) JR
18-Taylor Williams (Robert B. Glenn, NC) SR
19-Christal Desir (Forest Hill, FL) JR
20-Sawyer Ward (Science Hill, TN) SR
21-Juliet Alt (Chestnut Ridge, PA) SO
22-Maddison Miller (Honesdale, PA) SO
23-Olivia Faust (Buchanan, CA) SO
24-Julie Cimarusti (West Covina, CA) JR
25-Kamryn Bourbon (Nixa, MO) SO
26-Skylar Slade (Southeast Polk, IA) SR
27-Brynlee Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) SO
28-Madelyn Oliver (Benjamin Franklin, AZ) JR
29-Jestinah Solomua (Corona, CA) JR
30-Sophia Flores (Discovery Canyon, CO) SR
HM:
Rhaigyn Trenary (Garrett, IN) JR
Emersyn Miller (Poynette, WI) SR
Audrey Levendusky (Montgomery Central, TN) SR
Makaylee Cannon (Piedmont, OK) SR
Mya Dobrinski (Stillwater, OK) SO
Zoe Delgado (Florida Christian School, FL) FR
Roxy Sheen (Bruhl, ID) JR
Sarah Eddy (Rock Springs, WY) JR
Emma Shephard (Massillon Perry, OH) JR
Madison Sherman (Skyridge, UT) SR
Addeline Graser (Omaha Westside, NE) SR
Lauren Luzum (Decorah, IA) SR
Allison Garbacz (South Elgin, IL) SO
170-Pounds
1-Leilani Lemus (Clovis, CA) SR
2-Kaili Manuel (Romeo, MI) JR
3-Siobhan Flanner (Shawnee Mission South, KS) SO
4-Alexis Penley (Wyoming Seminary, PA) FR
5-Ciyanna Okocha (Wyoming Seminary, PA) JR
6-Camilla Hathaway (Mt. Lebanon, PA) FR
7-Olivia Georges (DePaul Catholic, NJ) SR
8-Sarah Henckel (Blair Academy, NJ) SR
9-Ava Guilmette (Shenendehowa, NY) SO
10-Teagan McGuinness (Union-Endicott, NY) SR
11-Remington LaFlamme (Wyoming Seminary, PA) SO
12-Jadyn Pense (St. Helens, OR) JR
13-Kiley Dillow (Chanute, KS) SR
14-Cydney Davis (El Paso Bel Air, TX) SR
15-Sally Johnson (Clarksville, TN) SR
16-Irelynn Laurin (West Creek, TN) SR
17-Elizabeth Madison (Loveland, OH) SR
18-Autumn Elsbury (South Tama County, IA) SR
19-Amaila Djoumessi (Waverly-Shell Rock, IA) SO
20-Kayli Morris (Platt, CT) SR
21-Bryce Snyder (Palisades, PA) SR
22-Sarah Pulk (Badger, MN) JR
23-Ana Simon (Decorah, IA) SR
24-Laila Hustoles (El Reno, OK) SO
25-Laynie Vaughan (Wautoma/Wild Rose, WI) JR
26-Kimura Hutter (Adams-Friendship, WI) JR
27-Emily Carvalho (Redwood, CA) JR
28-Chloe Gatrost (Centennial, AZ) JR
29-Chloe Williams (Brooke Point, VA) SR
30-Sara Martinez Lopera (Kelly, IL) JR
HM:
Ava Pfab (Western Dubuque, IA) JR
Gracie Pinckney (Mount Vernon, IA) SR
Payton Traynor (Johnston, IA) SO
Aisha Williams Bautista (Lewisville Flower Mound, TX) JR
Shylee Tuzon (Central Grand Junction, CO) SR
Samarah Tafiti (East Ridge, TN) SR
Alezandra Robles (Sunnyside, AZ) SR
Clarion Fager (Corner Canyon, UT) SR
Molly Olague (Skyline, ID) JR
Isabella Rodela (Jefferson, OR) JR
190-Pounds
1-Brooke Huffman (Wittenberg-Birnamwood, WI) JR
2-Rylynn Keziah (Parkwood, NC) SO
3-Tevia Nau Rarick (Westlake, UT) SO
4-Millie Azlin (Bixby, OK) SR
5-Olivia Kemp (Carleton Airport, MI) JR
6-Estefany Caballero (Orange, CA) JR
7-Parker Wynn (Sulphur, OK) FR
8-Carli Vargas (Kearney, MO) JR
9-Kendall Angelo (Oak Park, MO) SR
10-Makayla Vasser (Union County, SC) JR
11-Kanata Richardson (Bloomfield Hills, MI) SR
12-Riley Samarripa (McLoud, OK) SO
13-Olivia Martinez (Rochester Mayo, MN) FR
14-Addison Arvdal (Sutherland, NE) JR
15-Izzy Renfro (Basehor-Linwood, KS) SR
16-Tessalynn Goodner (Putnam City, OK) JR
17-Caroline Hattala (Quakertown, PA) SR
18-Brook West (Comanche, OK) SR
19-Charli Rea (Northwestern, PA) FR
20-Brooklyn Graham (East Buchanan, IA) SR
21-Megan Weil (Burns, OR) SO
22-Allison Konrad (Watertown, SD) SR
23-Marlee Heltzel (Spearfish, SD) SO
24-Cambree Anderson (Bismarck, ND) JR
25-Esmeralda Tellez (Reading, PA) SR
26-Paisley Murphy (Sunlake, FL) SR
27-Alexis Storsved (Mandan, ND) JR
235-Pounds
1-Deionna Borders (Berea-Midpark, OH) SR
2-Halle Spears (Midland, MI) SR
3-Mia Cienega (Everett, WA) SR
4-Aubrey Bartkowiak (Attica, IN) SR
5-Brenda Banks (Panther Valley, PA) SR
6-Alexis Stinson (Liberty, MO) SR
7-Tynsley Leonard (Maize, KS) FR
8-Racheal Adolphe (North Central, IN) SO
9-Phoenix Molina (Tolono Unity, IL) SR
10-Charley Timms (Reed, NV) JR
11-Olivia Ruacho (Central East, CA) SR
12-Ashley Najera (Lexington, NE) SR
13-Kaylee DeJong (Boyden-Hull, IA) SR
14-Haley Armstrong (Atlantic, IA) SR
15-Kenzie Barrett (South Dade, FL) SO
16-Mekialla Mauvais (Freedom, FL) JR
17-Abigail Lacy (Oologah, OK) SO
18-Brielle Williams (Lawton, OK) JR
19-Sophiea Quinn (Lebanon, MO) SR
20-Sandra Takara (Buena Vita, NE) JR
21-Gia Coons (Orange Vista, CA) SO
22-Taya Maumausolo Matagi (Nipomo, CA) SO
23-Ashley Wafer (Lakewood, CA) SR
24-Isabella Lorenzana (Francis Lewis, CA) SR
25-Adelena Martinez (Hemet, CA)
26-Caylee Miller (Bloomfield, NM) SO
27-Maycee Hales (Box Elder, UT) SO
28-Saharia Quamina (Bloomfield, NJ) SR
29-Evelyn Sheer (Hazelton Area, PA) FR
30-Paige Wainscott (Edmond North, OK) SO
HM:
Eden Hach (Watertown, SD) JR
Lulu Kirk (Shawnee Mission South, KS) SO
Naomi Gonzalez (Valley Stream Central, NY) SR
Mya Brandenburg (Allen Park, MI) SR
Peyton Mullin (Dundee, NY) JR
Maliana Heimuli (Euless Trinity, TX) SR
Juliana Thrush (Ottawa Township, IL) SR
Loading recommendations... Please wait while we load personalized content recommendations
Billy Buckheit is a long-time high school wrestling expert and journalist who has been doing the individual national high school wrestling rankings for SBLive Sports since 2022. He also provides coverage a major high school wrestling tournaments throughout the year. Billy previously served as the senior wrestling writer for Varsity Sports Network and the Baltimore Banner. He has also served on the seeding committees for many prestigious regional and national tournaments. In addition, he is the editor of Billy B's Wrestling World, a popular Facebook page dedicated to high school wrestling, and is an editorial contributor for the Maryland State Wrestling Association (MSWA).