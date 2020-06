Odds for World Series Matchups, Dodgers vs. Every AL Team

Dodgers versus Tigers in the 2020 World Series? Nah, I don't think so either, but with the weirdness that is this year's baseball calendar, the oddmakers aren't taking any chances.

This morning BetOnline.ag posted the odds for every World Series matchup possibility, well, possible. And if the L.A. vs. Detroit matchup is your fancy, you can get 500/1 odds that it'll happen. A Baltimore/Los Angeles matchup is 300/1, Houston/L.A. is 14/1 and a Yankees/Dodgers World Series is 11/2, which is what the online bookmaker is counting on.

You wouldn't expect a Detroit vs. San Francisco World Series -- or maybe you would, I don't really know that you that well -- but if you do and want to put your money down, the odds are 5000/1. This particular oddsmaker doesn't think much of the 2020 Giants, God bless em. A Seattle/Frisco matchup is also 5000/1, as is an Orioles/Frisco. Kansas City/SF is only 4000/1.

Below are odds for the 15 World Series matchups listed which involve the Dodgers, followed by a bunch of other matchup which you may find compelling. Or funny.

Los Angeles Dodgers

World Series Exact Matchups

New York Yankees vs Los Angeles Dodgers 11/2

Houston Astros vs Los Angeles Dodgers 14/1

Minnesota Twins vs Los Angeles Dodgers 22/1

Oakland Athletics vs Los Angeles Dodgers 24/1

Tampa Bay Rays vs Los Angeles Dodgers 24/1

New York Yankees vs Atlanta Braves 25/1

Chicago White Sox vs Los Angeles Dodgers 28/1

New York Yankees vs St. Louis Cardinals 28/1

New York Yankees vs New York Mets 30/1

Cleveland Indians vs Los Angeles Dodgers 33/1

Los Angeles Angels vs Los Angeles Dodgers 33/1

New York Yankees vs Cincinnati Reds 33/1

New York Yankees vs Washington Nationals 33/1

New York Yankees vs Chicago Cubs 40/1

Boston Red Sox vs Los Angeles Dodgers 50/1

Houston Astros vs Atlanta Braves 50/1

New York Yankees vs Philadelphia Phillies 50/1

Houston Astros vs St. Louis Cardinals 60/1

New York Yankees vs San Diego Padres 60/1

Houston Astros vs Cincinnati Reds 66/1

Houston Astros vs New York Mets 66/1

Houston Astros vs Washington Nationals 66/1

New York Yankees vs Milwaukee Brewers 66/1

Houston Astros vs Chicago Cubs 80/1

Minnesota Twins vs Atlanta Braves 80/1

New York Yankees vs Arizona Diamondbacks 80/1

Texas Rangers vs Los Angeles Dodgers 80/1

Chicago White Sox vs Atlanta Braves 100/1

Houston Astros vs Philadelphia Phillies 100/1

Minnesota Twins vs New York Mets 100/1

Minnesota Twins vs St. Louis Cardinals 100/1

Oakland Athletics vs Atlanta Braves 100/1

Oakland Athletics vs St. Louis Cardinals 100/1

Tampa Bay Rays vs Atlanta Braves 100/1

Tampa Bay Rays vs St. Louis Cardinals 100/1

Toronto Blue Jays vs Los Angeles Dodgers 100/1

Chicago White Sox vs New York Mets 125/1

Chicago White Sox vs St. Louis Cardinals 125/1

Cleveland Indians vs Atlanta Braves 125/1

Houston Astros vs Milwaukee Brewers 125/1

Houston Astros vs San Diego Padres 125/1

Los Angeles Angels vs Atlanta Braves 125/1

Minnesota Twins vs Cincinnati Reds 125/1

Minnesota Twins vs Washington Nationals 125/1

Oakland Athletics vs Cincinnati Reds 125/1

Oakland Athletics vs New York Mets 125/1

Oakland Athletics vs Washington Nationals 125/1

Tampa Bay Rays vs Cincinnati Reds 125/1

Tampa Bay Rays vs New York Mets 125/1

Tampa Bay Rays vs Washington Nationals 125/1

Chicago White Sox vs Cincinnati Reds 150/1

Chicago White Sox vs Washington Nationals 150/1

Cleveland Indians vs New York Mets 150/1

Cleveland Indians vs St. Louis Cardinals 150/1

Los Angeles Angels vs New York Mets 150/1

Los Angeles Angels vs St. Louis Cardinals 150/1

Minnesota Twins vs Chicago Cubs 150/1

Oakland Athletics vs Chicago Cubs 150/1

Tampa Bay Rays vs Chicago Cubs 150/1

Chicago White Sox vs Chicago Cubs 175/1

Cleveland Indians vs Cincinnati Reds 175/1

Cleveland Indians vs Washington Nationals 175/1

Houston Astros vs Arizona Diamondbacks 175/1

Los Angeles Angels vs Cincinnati Reds 175/1

Los Angeles Angels vs Washington Nationals 175/1

Minnesota Twins vs Philadelphia Phillies 175/1

New York Yankees vs Colorado Rockies 175/1

Boston Red Sox vs Atlanta Braves 200/1

Boston Red Sox vs St. Louis Cardinals 200/1

Kansas City Royals vs Los Angeles Dodgers 200/1

Minnesota Twins vs San Diego Padres 200/1

New York Yankees vs San Francisco Giants 200/1

Oakland Athletics vs Philadelphia Phillies 200/1

Tampa Bay Rays vs Philadelphia Phillies 200/1

Chicago White Sox vs Philadelphia Phillies 225/1

Cleveland Indians vs Chicago Cubs 225/1

Los Angeles Angels vs Chicago Cubs 225/1

Minnesota Twins vs Milwaukee Brewers 225/1

Oakland Athletics vs San Diego Padres 225/1

Tampa Bay Rays vs San Diego Padres 225/1

Boston Red Sox vs Cincinnati Reds 250/1

Boston Red Sox vs New York Mets 250/1

Boston Red Sox vs Washington Nationals 250/1

Cleveland Indians vs Philadelphia Phillies 250/1

Los Angeles Angels vs Philadelphia Phillies 250/1

Oakland Athletics vs Milwaukee Brewers 250/1

Tampa Bay Rays vs Milwaukee Brewers 250/1

Chicago White Sox vs San Diego Padres 275/1

Minnesota Twins vs Arizona Diamondbacks 275/1

Seattle Mariners vs Los Angeles Dodgers 275/1

Baltimore Orioles vs Los Angeles Dodgers 300/1

Boston Red Sox vs Chicago Cubs 300/1

Chicago White Sox vs Milwaukee Brewers 300/1

Cleveland Indians vs San Diego Padres 300/1

Los Angeles Angels vs San Diego Padres 300/1

New York Yankees vs Pittsburgh Pirates 300/1

Oakland Athletics vs Arizona Diamondbacks 300/1

Tampa Bay Rays vs Arizona Diamondbacks 300/1

Texas Rangers vs Atlanta Braves 300/1

Chicago White Sox vs Arizona Diamondbacks 350/1

Cleveland Indians vs Milwaukee Brewers 350/1

Houston Astros vs Colorado Rockies 350/1

Los Angeles Angels vs Milwaukee Brewers 350/1

Texas Rangers vs St. Louis Cardinals 350/1

Boston Red Sox vs Philadelphia Phillies 400/1

Boston Red Sox vs San Diego Padres 400/1

Cleveland Indians vs Arizona Diamondbacks 400/1

Houston Astros vs San Francisco Giants 400/1

Los Angeles Angels vs Arizona Diamondbacks 400/1

New York Yankees vs Miami Marlins 400/1

Texas Rangers vs Cincinnati Reds 400/1

Texas Rangers vs New York Mets 400/1

Texas Rangers vs Washington Nationals 400/1

Toronto Blue Jays vs Atlanta Braves 400/1

Toronto Blue Jays vs St. Louis Cardinals 400/1

Boston Red Sox vs Arizona Diamondbacks 500/1

Boston Red Sox vs Milwaukee Brewers 500/1

Detroit Tigers vs Los Angeles Dodgers 500/1

Houston Astros vs Pittsburgh Pirates 500/1

Minnesota Twins vs Colorado Rockies 500/1

Minnesota Twins vs San Francisco Giants 500/1

Oakland Athletics vs Colorado Rockies 500/1

Tampa Bay Rays vs Colorado Rockies 500/1

Texas Rangers vs Chicago Cubs 500/1

Texas Rangers vs Philadelphia Phillies 500/1

Toronto Blue Jays vs Cincinnati Reds 500/1

Toronto Blue Jays vs New York Mets 500/1

Toronto Blue Jays vs Washington Nationals 500/1

Chicago White Sox vs Colorado Rockies 750/1

Chicago White Sox vs San Francisco Giants 750/1

Cleveland Indians vs Colorado Rockies 750/1

Houston Astros vs Miami Marlins 750/1

Kansas City Royals vs Atlanta Braves 750/1

Kansas City Royals vs St. Louis Cardinals 750/1

Los Angeles Angels vs Colorado Rockies 750/1

Oakland Athletics vs San Francisco Giants 750/1

Tampa Bay Rays vs San Francisco Giants 750/1

Texas Rangers vs Milwaukee Brewers 750/1

Texas Rangers vs San Diego Padres 750/1

Toronto Blue Jays vs Chicago Cubs 750/1

Toronto Blue Jays vs Philadelphia Phillies 750/1

Baltimore Orioles vs Atlanta Braves 1000/1

Cleveland Indians vs San Francisco Giants 1000/1

Kansas City Royals vs Cincinnati Reds 1000/1

Kansas City Royals vs New York Mets 1000/1

Kansas City Royals vs Washington Nationals 1000/1

Los Angeles Angels vs San Francisco Giants 1000/1

Minnesota Twins vs Pittsburgh Pirates 1000/1

Seattle Mariners vs Atlanta Braves 1000/1

Texas Rangers vs Arizona Diamondbacks 1000/1

Toronto Blue Jays vs Milwaukee Brewers 1000/1

Toronto Blue Jays vs San Diego Padres 1000/1

Baltimore Orioles vs Cincinnati Reds 1250/1

Baltimore Orioles vs St. Louis Cardinals 1250/1

Baltimore Orioles vs Washington Nationals 1250/1

Boston Red Sox vs Colorado Rockies 1250/1

Boston Red Sox vs San Francisco Giants 1250/1

Chicago White Sox vs Pittsburgh Pirates 1250/1

Kansas City Royals vs Chicago Cubs 1250/1

Minnesota Twins vs Miami Marlins 1250/1

Oakland Athletics vs Pittsburgh Pirates 1250/1

Seattle Mariners vs Cincinnati Reds 1250/1

Seattle Mariners vs New York Mets 1250/1

Seattle Mariners vs St. Louis Cardinals 1250/1

Tampa Bay Rays vs Pittsburgh Pirates 1250/1

Toronto Blue Jays vs Arizona Diamondbacks 1250/1

Baltimore Orioles vs Chicago Cubs 1500/1

Baltimore Orioles vs New York Mets 1500/1

Chicago White Sox vs Miami Marlins 1500/1

Cleveland Indians vs Pittsburgh Pirates 1500/1

Kansas City Royals vs Philadelphia Phillies 1500/1

Los Angeles Angels vs Pittsburgh Pirates 1500/1

Oakland Athletics vs Miami Marlins 1500/1

Seattle Mariners vs Chicago Cubs 1500/1

Seattle Mariners vs Washington Nationals 1500/1

Tampa Bay Rays vs Miami Marlins 1500/1

Baltimore Orioles vs Colorado Rockies 2000/1

Baltimore Orioles vs Milwaukee Brewers 2000/1

Baltimore Orioles vs Philadelphia Phillies 2000/1

Boston Red Sox vs Pittsburgh Pirates 2000/1

Cleveland Indians vs Miami Marlins 2000/1

Detroit Tigers vs Atlanta Braves 2000/1

Detroit Tigers vs St. Louis Cardinals 2000/1

Kansas City Royals vs Milwaukee Brewers 2000/1

Kansas City Royals vs San Diego Padres 2000/1

Los Angeles Angels vs Miami Marlins 2000/1

Seattle Mariners vs Philadelphia Phillies 2000/1

Texas Rangers vs Colorado Rockies 2000/1

Baltimore Orioles vs San Diego Padres 2500/1

Detroit Tigers vs Cincinnati Reds 2500/1

Detroit Tigers vs New York Mets 2500/1

Detroit Tigers vs Washington Nationals 2500/1

Kansas City Royals vs Arizona Diamondbacks 2500/1

Seattle Mariners vs Milwaukee Brewers 2500/1

Seattle Mariners vs San Diego Padres 2500/1

Texas Rangers vs San Francisco Giants 2500/1

Toronto Blue Jays vs Colorado Rockies 2500/1

Baltimore Orioles vs Arizona Diamondbacks 3000/1

Boston Red Sox vs Miami Marlins 3000/1

Detroit Tigers vs Chicago Cubs 3000/1

Detroit Tigers vs Milwaukee Brewers 3000/1

Seattle Mariners vs Arizona Diamondbacks 3000/1

Texas Rangers vs Pittsburgh Pirates 3000/1

Toronto Blue Jays vs San Francisco Giants 3000/1

Detroit Tigers vs Philadelphia Phillies 4000/1

Detroit Tigers vs San Diego Padres 4000/1

Kansas City Royals vs San Francisco Giants 4000/1

Texas Rangers vs Miami Marlins 4000/1

Toronto Blue Jays vs Pittsburgh Pirates 4000/1

Baltimore Orioles vs Miami Marlins 5000/1

Baltimore Orioles vs Pittsburgh Pirates 5000/1

Baltimore Orioles vs San Francisco Giants 5000/1

Detroit Tigers vs Arizona Diamondbacks 5000/1

Detroit Tigers vs Colorado Rockies 5000/1

Detroit Tigers vs Miami Marlins 5000/1

Detroit Tigers vs Pittsburgh Pirates 5000/1

Detroit Tigers vs San Francisco Giants 5000/1

Kansas City Royals vs Colorado Rockies 5000/1

Kansas City Royals vs Miami Marlins 5000/1

Kansas City Royals vs Pittsburgh Pirates 5000/1

Seattle Mariners vs Colorado Rockies 5000/1

Seattle Mariners vs Miami Marlins 5000/1

Seattle Mariners vs Pittsburgh Pirates 5000/1

Seattle Mariners vs San Francisco Giants 5000/1

Toronto Blue Jays vs Miami Marlins 5000/1

And remember, glove conquers all.

Howard Cole has been writing about baseball on the internet since Y2K. Follow him on Twitter.