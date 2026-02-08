Análisis posición por posición: quién tiene la ventaja en el Super Bowl LX
Ahora que nos acercamos al cierre de las festividades del Super Bowl, es momento de ponerse serios con el gran partido del domingo entre los Seahawks y los Patriots.
Decidimos analizar de cerca cada uno de los grupos de posición de ambos equipos para determinar quién tiene la ventaja. Fue complicado elegir entre Sam Darnold y Drake Maye. ¿Se inclina la balanza a favor de Darnold por sus mejores actuaciones en postemporada frente a un finalista al MVP en New England?
Los Seahawks y los Patriots estuvieron muy parejos en la mayoría de las categorías ofensivas. Pero la decisión más difícil fue determinar qué secundaria es mejor, con ambos equipos contando con cornerbacks estelares como Christian Gonzalez y Devon Witherspoon.
Vamos con los resultados antes de la patada inicial en el Levi’s Stadium, en Santa Clara, California.
Quarterback
Jugadores destacados: Sam Darnold, Seahawks; Drake Maye, Patriots
Si esto fuera temporada regular, Maye habría tenido la ventaja por lo sensacional que fue en su campaña de explosión, la cual le valió una fuerte consideración para el MVP.
Pero Maye ha batallado en su primera postemporada, mientras que Darnold fue mejorando conforme avanzó el año. La sincronía impecable de Darnold con su cuerpo de receptores le permitió destrozar a los Rams en el Juego de Campeonato de la NFC, con una actuación de 346 yardas y tres touchdowns ante un rival que le había causado problemas en el pasado.
Claro, se puede argumentar que Maye tuvo un camino más complicado, enfrentando a las defensivas de los Chargers, Texans y Broncos. Pero no será más sencillo para el quarterback de segundo año ante la defensiva estelar de Seattle.
Darnold, el pasador más experimentado, debería estar listo para cualquier cosa que la defensiva de Mike Vrabel le presente el domingo.
Ventaja: Seahawks
Running back
Jugadores destacados: Rhamondre Stevenson, TreVeyon Henderson, Patriots; Kenneth Walker III, Seahawks
Ha sido un pequeño reto para Vrabel y el coordinador ofensivo Josh McDaniels establecer una rotación productiva entre Stevenson y Henderson, especialmente en la segunda mitad de la temporada, pero es un buen problema para tener.
Stevenson ha tenido más acarreos porque su estilo físico ha sido la mejor opción contra las defensivas formidables que los Patriots han enfrentado durante el último mes. Sin embargo, la velocidad élite de Henderson podría desestabilizar a la defensiva de los Seahawks y quizá derivar en una jugada explosiva que cambie el partido.
Si bien los Patriots tienen más variantes, Walker podría ser el mejor corredor de este trío mencionado. Es un corredor duro que también puede generar jugadas saliendo del backfield. Walker ha encendido motores en el cierre de la campaña, algo muy oportuno tras la lesión de rodilla que dejó fuera el resto de la temporada a Zach Charbonnet hace unas semanas.
Ventaja: Patriots
Receptores
Jugadores destacados: Jaxon Smith-Njigba, Cooper Kupp, Rashid Shaheed, Seahawks; Stefon Diggs, Kayshon Boutte, Mack Hollins, Patriots
Este es sencillo, porque Smith-Njigba es así de bueno. Fue el mejor wide receiver de la temporada con 1,793 yardas, líder de la liga, además de 119 recepciones y 10 touchdowns.
Pero el cuerpo de receptores de los Patriots es más profundo, con una rotación sólida de cinco jugadores entre Diggs, Boutte, Hollins, DeMario Douglas y el novato Kyle Williams. Muchos no esperaban que Diggs siguiera siendo una opción número uno en su temporada a los 32 años, después de sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior con Houston el año pasado. Seguramente varios equipos se han lamentado no haber ido por Diggs, quien terminó la campaña con 85 recepciones para 1,013 yardas y cuatro touchdowns.
Dicho eso, no hay que pasar por alto la profundidad de Seattle. Kupp no produjo números explosivos en su primer año con los Seahawks, pero ha respondido en momentos clutch. Además, la velocidad vertical de Shaheed ha abierto el juego corto para Darnold y Smith-Njigba.
Ventaja: Seahawks
Tight end
Jugadores destacados: Hunter Henry, Patriots; AJ Barner, Elijah Arroyo, Seahawks
Henry ha sido un objetivo confiable a lo largo de su carrera de 10 años, atrapando pases de Philip Rivers, Justin Herbert, Mac Jones y ahora de Maye.
Maye se apoyó con frecuencia en Henry al inicio de la temporada mientras seguía construyendo química con sus receptores. Conectó con él en terceros downs clave y en la zona roja. Henry terminó la campaña con 60 recepciones para 768 yardas y siete touchdowns.
Darnold no ha buscado a sus tight ends tanto como Maye, lo cual es comprensible teniendo a Smith-Njigba en su equipo, pero sí ha confiado en ellos en momentos importantes. Barner tiene un amplio radio de recepción en el juego aéreo y es un bloqueador dispuesto en el juego terrestre. Además, ha sido un generador de jugadas en situaciones de corto yardaje, con el coordinador ofensivo Klint Kubiak confiando en él para conseguir esa yarda extra necesaria para mover las cadenas.
Arroyo, el novato seleccionado en la segunda ronda, mostró destellos importantes en el juego aéreo y debería ver más snaps la próxima temporada.
Ventaja: Patriots
Línea ofensiva
Jugadores destacados: Charles Cross, Grey Zabel, Seahawks; Will Campbell, Mike Onwenu, Patriots
Después de haber tenido una de las peores líneas ofensivas la temporada pasada, parecía que los Seahawks no habían hecho lo suficiente para mejorar la unidad antes de firmar a Darnold.
Sin embargo, todo terminó funcionando, ya que los tackles titulares, Cross y Abraham Lucas, se mantuvieron disponibles durante la mayor parte del año, y la selección de primera ronda de Zabel le dio al equipo otro bloqueador de calidad. Zabel ha sido titular como guard izquierdo junto a Cross, pero su versatilidad podría convertirlo en una opción como centro o tackle a futuro. Aun así, los Seahawks han sufrido altibajos en el desempeño del centro Jalen Sundell y del guard derecho Anthony Bradford.
Del lado de los Patriots, la selección número 4 global del Draft 2025, Campbell, le dio un impulso al equipo al inicio de la temporada, pero no ha sido el mismo desde que regresó de una lesión de rodilla hacia el final de la campaña regular. Campbell ha enfrentado a algunos de los mejores pass rushers de la liga en estos playoffs, y el reto no será menor el domingo.
New England cuenta con un lado derecho sólido con el tackle derecho Morgan Moses y el guard derecho Onwenu. Pero ha habido irregularidades con el guard izquierdo novato Jared Wilson y el centro veterano recién llegado Garrett Bradbury.
Ventaja: Seahawks
Línea defensiva
Jugadores destacados: Milton Williams, Christian Barmore, Harold Landry III, Patriots; Leonard Williams, DeMarcus Lawrence, Byron Murphy II, Seahawks
No sería exagerado decir que Milton Williams y Leonard Williams fueron los mejores tackles defensivos de la temporada 2025.
Milton no fue seleccionado al All-Pro como Williams, pero fue clave en el repunte de los Patriots este año y demostró que su gran postemporada de 2024 con los Eagles no fue una casualidad. Ahora está de vuelta en el Super Bowl tras formar un trío interior dominante junto a Barmore y Khyiris Tonga.
Ya era hora de que Williams recibiera el reconocimiento como All-Pro después de años de ser ampliamente subestimado. Desde la llegada del coach Mike Macdonald en 2024, ha llevado su juego a otro nivel. Es la pieza central de un frente defensivo cargado de talento en Seattle, que también incluye a Lawrence y al destacado de segundo año Murphy.
Ventaja: Seahawks
Inside linebacker
Jugadores destacados: Ernest Jones IV, Seahawks; Robert Spillane, Patriots
Quizá Vrabel tomó nota de lo agresivo que fue Macdonald en su primer año al apostar por un linebacker central sólido. Macdonald no estaba satisfecho con la producción de sus linebackers a mitad de su primera temporada en Seattle y realizó un intercambio con los Titans por Jones. Desde entonces no ha mirado atrás, con Jones floreciendo como un playmaker de banda a banda y recibiendo una extensión de contrato en la temporada baja.
Los Patriots hicieron de Spillane una prioridad en la agencia libre, dándole a Vrabel su propio general de campo en la defensiva renovada de 2025.
Ventaja: Seahawks
Secundaria
Jugadores destacados: Christian Gonzalez, Carlton Davis III, Marcus Jones, Patriots; Devon Witherspoon, Nick Emmanwori, Julian Love, Seahawks
Gonzalez y Witherspoon están entre los mejores en su posición. Este último explotó en su cuarta temporada, ganándose honores de All-Pro del segundo equipo gracias a su versatilidad élite. El primero es un auténtico shutdown corner por el perímetro, dándole a los Patriots gran flexibilidad. Gonzalez fue nombrado All-Pro del segundo equipo la temporada pasada.
Sin embargo, Emmanwori pronto podría desafiar a Witherspoon por el título del mejor playmaker defensivo en Seattle. El safety novato tiene un olfato especial para el balón tanto en cobertura como atacando hacia adelante.
Los Seahawks tienen la ventaja aquí por su profundidad y versatilidad. Macdonald cuenta con el lujo de alinear múltiples piezas de ajedrez en el campo.
Ventaja: Seahawks
Equipos especiales
Jugadores destacados: Jason Myers, Seahawks; Andy Borregales, Patriots
Seattle cuenta con uno de los mejores equipos de equipos especiales de la liga, gracias en buena medida a las aportaciones del coordinador Jay Harbaugh. Los Seahawks tienen un pateador confiable en Myers y un regresador peligroso en Shaheed. Este aspecto del juego podría marcar la diferencia si el Super Bowl LX llega cerrado al último cuarto.
Borregales, selección de sexta ronda del Draft 2025, demostró rápidamente que estaba listo para situaciones de alta presión al convertir 27 de 32 goles de campo en su año de novato. Myers acertó 41 de 48 intentos de gol de campo en 2025.
Ventaja: Seahawks