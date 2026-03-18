Las cinco mejores contrataciones de la agencia libre de la NFL en 2026
La primera ola de la agencia libre entregó varias historias intrigantes, incluida una escena que pensábamos que nunca veríamos: Mike Evans jugando para un equipo diferente.
Ver a Evans vistiendo el uniforme de los 49ers, y no el de los Buccaneers, probablemente hará que la NFC West sea aún más competitiva en 2026. Pero los Rams no se quedaron quietos después de una memorable temporada 2025, al conseguir a un par de destacados cornerbacks en Jaylen Watson y Trent McDuffie.
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En cuanto a otra sorpresa, los Raiders decidieron pagarle a un centro la enorme cifra de $27 millones por temporada. Tyler Linderbaum dejó Baltimore para jugar en Las Vegas y, de cierta manera, también lo hizo Maxx Crosby después de que los Ravens se retiraran del intercambio bomba con los Raiders.
Que Kyler Murray se uniera a los Vikings después de ser liberado por los Cardinals era algo un tanto predecible. Pero que el movimiento se concretara podría darle a la NFL una nueva y dinámica dupla quarterback–receptor si Murray recupera su mejor nivel mientras lanza pases a Justin Jefferson.
Estas son las cinco mejores contrataciones de la agencia libre de la NFL en 2026.
5. Kyler Murray, QB, Vikings
Tengo mis reservas sobre esta nueva sociedad, lo cual explicaré en un momento, pero los Vikings consiguieron un auténtico robo al pagarle a Murray solo $1.3 millones para la temporada 2026. Dado ese precio, me sorprende que más equipos no se hayan formado para apostar por el potencial de Murray. Cuando está en su mejor nivel, es un peligroso creador de jugadas fuera de la bolsa de protección. Pero el coach de los Vikings, Kevin O’Connell, prefiere que sus quarterbacks permanezcan en la bolsa.
Murray tuvo problemas jugando con el coordinador ofensivo Drew Petzing en Arizona durante las últimas dos temporadas porque el esquema no priorizaba sus cualidades atléticas, pidiéndole más desde la bolsa. Tal vez esa fue la manera de los Cardinals de proteger a Murray, quien sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior, se perdió la mitad de la temporada 2023, y el equipo terminó sobrepensando cómo utilizar a la primera selección global del Draft de 2019.
O’Connell y Murray tendrán que encontrarse en un punto medio para formar una ofensiva productiva que beneficie a ambos lados. Murray esencialmente está jugando por un contrato a largo plazo, y O’Connell, quien no tiene victorias en playoffs como entrenador, necesita desesperadamente una temporada de recuperación después de los desastrosos resultados que obtuvo de J.J. McCarthy. Pero primero lo primero: Murray tendrá que ganarle el puesto a McCarthy antes de obtener los beneficios que vienen de trabajar con O’Connell y lanzar pases a Jefferson.
4. Jamel Dean, CB, Steelers
Gran parte de la atención se ha centrado en los movimientos que Pittsburgh hizo para reparar su lenta ofensiva, incluido el intercambio por el receptor abierto Michael Pittman Jr. y la contratación del corredor Rico Dowdle. Pero los Steelers también mejoraron su secundaria con la firma de Dean, uno de los jugadores más subestimados en su posición.
Sí, firmar a Dean con un contrato de tres años y $36.75 millones recuerda a lo que ocurrió el año pasado cuando el equipo agregó a dos cornerbacks del lado equivocado de los 30 años, Jalen Ramsey y Darius Slay, lo que llevó a resultados desastrosos para la secundaria. Pero no es la misma situación porque desde temprano había señales de que Ramsey necesitaba jugar más como slot cornerback o safety en la etapa final de su carrera. Aun así, el equipo regularmente le pidió a Ramsey defender a los receptores abiertos No. 1 en el perímetro.
Dean, quien cumplirá 30 años más adelante este año, ha demostrado durante las últimas dos temporadas que todavía puede contribuir a un alto nivel como cornerback exterior. Pittsburgh ahora tiene la flexibilidad de convertir a Joey Porter Jr. en el cornerback exterior No. 1, con Dean en el lado opuesto y Ramsey haciendo una transición de tiempo completo hacia el interior o incluso como safety de medio tiempo.
Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que el equipo mueva a Ramsey más adelante esta temporada. Si eso llegara a suceder, los Steelers aun así estarían en una mejor situación que hace un año, cuando le pidieron demasiado a Ramsey y terminaron cortando a Slay a mitad de la temporada.
3. Jaylen Watson, CB, Rams
Los Rams ganaron mucha flexibilidad cuando apostaron doble en la posición de cornerback, firmando a Watson con un contrato de tres años y $51 millones poco después de adquirir vía intercambio a McDuffie y otorgarle una extensión de contrato por cuatro años y $124 millones que marcó el mercado.
Watson probablemente le dará tranquilidad a los Rams de que tomaron la decisión correcta al gastar fuerte en cornerbacks, porque puede sostenerse en el exterior y le dará al coordinador defensivo Chris Shula la opción de utilizar a McDuffie en el interior. Claro, habrá momentos en los que McDuffie tendrá que seguir a los receptores abiertos No. 1 (después de todo, está ganando $31 millones anuales), pero habría tenido que hacerlo de tiempo completo si el equipo no hubiera agregado a otro cornerback costoso.
Además, contar con Watson quitará presión a los safeties Quentin Lake, Kam Curl y Kamren Kinchens. A los tres se les pidió cubrir huecos en la cobertura la temporada pasada porque los cornerbacks no eran confiables. Eso no fue suficiente para ocultar los problemas en la secundaria, con Matthew Stafford y compañía necesitando regularmente anotar al menos 30 puntos.
Esta podría ser una secundaria enormemente mejorada en 2026, con Watson y McDuffie continuando su sociedad lejos de Kansas City.
2. Tyler Linderbaum, C, Raiders
No se queden atrapados en el hecho de que los Raiders convirtieron a un centro en el liniero ofensivo interior mejor pagado en la historia de la NFL. El contrato de tres años y $81 millones de Linderbaum parecerá una ganga si cambia la cultura de Las Vegas y proporciona estabilidad para que el quarterback novato entrante —probablemente Fernando Mendoza— arranque con fuerza como la primera selección del Draft de 2026.
Linderbaum también es un excelente bloqueador en el juego terrestre, lo que podría abrirle el camino a Ashton Jeanty para tener una temporada dominante después de tener dificultades para encontrar carriles en su campaña de novato. Tener a un jugador confiable en el centro de la línea ofensiva hará que la unidad sea mejor en su conjunto, incluso si hay falta de talento en otras posiciones.
Si Jeanty y el tight end estelar Brock Bowers entregan números prolíficos en 2026, probablemente se atribuya a que la línea ofensiva mejoró significativamente y a que los Raiders se aseguraron de que Linderbaum no firmara en otro lugar. El dinero no debería ser un factor aquí cuando los Raiders tenían el mayor espacio en el tope salarial al entrar a la agencia libre y necesitaban piezas fundamentales para ayudar al quarterback novato entrante.
Hay una alta probabilidad de que Linderbaum marque muchas casillas para la reconstrucción en Las Vegas.
1. Mike Evans, WR, 49ers
Evans no estaba exagerando cuando dijo que es la pieza final que los 49ers han necesitado para ganar el Super Bowl. El futuro receptor del Salón de la Fama es así de bueno, y su presencia le dará al coach Kyle Shanahan otro elemento para su extenso libro de jugadas, que ya destaca al versátil corredor Christian McCaffrey.
La temporada pasada, Evans lidió con lesiones, pero aún así dominó cuando estuvo en el campo, incluida una actuación de 132 yardas en la Semana 15 contra los Falcons. Ese partido mostró que todavía puede separarse y ganar recepciones disputadas. Que Evans sea un problema constante en el perímetro para las defensas rivales hará la vida más fácil para Brock Purdy y le dará alegría a Shanahan al diseñar los planes de juego esta temporada, sabiendo que el receptor de 6 pies y 5 pulgadas está de su lado.
Sin embargo, sí tengo mis preocupaciones sobre que Evans necesite ser la opción principal de Purdy en su temporada a los 33 años. Pero tal vez los 49ers tengan planes de invertir en un receptor en el Draft, y quizá esta sea la temporada en la que Ricky Pearsall juegue una campaña completa después de lidiar con lesiones durante los últimos dos años. Además, esta unidad estará completamente cargada cuando George Kittle regrese de su lesión en el tendón de Aquiles, lo que podría ocurrir a mitad de la temporada 2026.
Hazte un favor y lee el excelente análisis de Conor Orr sobre cómo Evans encajará en la ofensiva de Shanahan.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 17/03/2026, traducido al español para SI México.