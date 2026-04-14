Drake Maye y la palabra que usó para describir cómo se siente tras perder el Super Bowl LX
En apenas su segunda temporada en la NFL, Drake Maye llevó a los Patriots a una aparición en el Super Bowl. Había mucha emoción y expectativas a su alrededor, mientras buscaba darle a New England el séptimo anillo en la historia de la organización.
Sin embargo, como todos recordamos, los Patriots cayeron de forma contundente ante los Seahawks en el Super Bowl LX. Durante el gran partido, Maye fue capturado seis veces, lanzó dos intercepciones y terminó con un QBR de 16.3. Definitivamente, no fue la actuación que esperaba en su primer Super Bowl.
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Uno podría fácilmente adoptar una visión pesimista tras ese resultado, pero parece que Maye ha decidido tomar un enfoque más positivo de cara al futuro. Quiere crecer a partir de la experiencia junto a sus compañeros para asegurarse de volver a esta instancia en el futuro cercano.
Al hablar esta semana en el Masters Tournament, Maye compartió la única palabra que usa para describir la derrota: “humillante”.
“Hay que volver al trabajo. Creo que es humillante. Eso es lo más importante [de la derrota], es humillante”, dijo Maye. “Cuando estás tan cerca y al alcance, quieres esa sensación. Todos dicen que vas a regresar, pero no es tan fácil. Así que tenemos que volver a trabajar. Estoy emocionado por intentar demostrarme a mí mismo que puedo volver y tener otro año con una oportunidad de ganar el Super Bowl”.
Se puede notar en sus palabras que Maye está enfocado en regresar al gran juego y demostrar que sus detractores están equivocados. Busca redimirse tras una desafortunada actuación que opacó una temporada extraordinaria de los Patriots.
El equipo podría lucir distinto en 2026. Para empezar, el movimiento más importante de New England en esta offseason fue cortar al receptor veterano Stefon Diggs. Los Patriots aún buscan llenar ese vacío en la ofensiva. Entre las opciones más probables están intentar un canje por el receptor de los Eagles A.J. Brown o seleccionar a un joven talento en el draft de este mes.
Maye apenas está comenzando su carrera en la NFL, y hay una alta probabilidad de que regrese al Super Bowl con el tiempo. Si eso ocurre al final de la próxima temporada o más adelante, está por verse. Lo que es seguro es que, cuando tenga otra oportunidad—si la tiene—llegará mejor preparado de lo que estuvo la primera vez. Así es como funcionan las experiencias que te ponen los pies en la tierra.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 12/04/2026, traducido al español para SI México.