El 2026 multiplicó la presencia de inversionistas mexicanos en el deporte de Estados Unidos
Durante años, fueron escasos los ciudadanos mexicano que figuraron como inversionistas en alguna franquicia en el deporte estadounidense. Sin embargo, este año cambió de forma notable y simultánea, pues en cuestión de meses cuatro nuevos nombres mexicanos entraron al capital de equipos en EE.UU., dos en la NFL y dos en la MLS, convirtiendo el 2026 en el año de mayor expansión nacional en el deporte profesional del país vecino.
El antecedente más importante antes de este año era Alfredo Harp Helú, quien a invitación de Peter O'Malley, cuya familia fue dueña de los Dodgers durante décadas, adquirió el 15% de los Padres de San Diego de la MLB por aproximadamente $80 millones de dólares. Fundador de los Diablos Rojos y los Guerreros de Oaxaca en el beisbol mexicano, y constructor del estadio que lleva su nombre en la CDMX, Harp es el empresario mexicano con mayor historia en el deporte profesional estadounidense.
Este año, cuando los Padres fueron vendidos en $3,900 millones al grupo encabezado por José Feliciano, Harp Helú conservó su participación con el nuevo grupo propietario.
Vergara y Brener, pioneros en MLS
Otro antecedente, aunque no duró mucho tiempo como socio en el deporte estadounidense, fue Jorge Vergara, dueño de las Chivas en la MLS, luego de que en 2004 adquirió la franquicia de expansión con la idea de replicar el modelo del equipo tapatío en el mercado de Los Ángeles. El experimento no funcionó como se esperaba y en 2014 la MLS adquirió el club y lo disolvió.
Gabriel Brener fue el siguiente, ya que en 2008 compró una participación en el Houston Dynamo junto al ex boxeador Óscar de la Hoya, y en 2015 se convirtió en dueño mayoritario; sin embargo, en 2022 vendió su participación.
Pero el movimiento más histórico de 2026 ocurrió este 3 de septiembre, cuando la NFL aprobó por unanimidad la incorporación de Gonzalo Hevia Baillères y la familia Aramburuzabala al grupo propietario de los Seattle Seahawks. Es la primera vez en la historia moderna de la liga que capital corporativo mexicano tiene posición de co-propiedad en un equipo de la NFL, la liga más valiosa del mundo, donde el valor promedio de una franquicia supera los $9,000 millones.
¿Quiénes son Hévia y Aramburuzabala?
Hevia Baillères es nieto de Alberto Baillères y fundador de HBeyond, firma de inversión con sede en Nueva York y oficinas en Ciudad de México y Miami. La familia Baillères, encabezada hoy por su tío Alejandro Baillères Gual, ocupa el tercer lugar de Forbes México 2026 con una fortuna estimada en $19,500 millones, propietarios de El Palacio de Hierro, GNP Seguros, Peñoles y Profuturo, entre otras empresas.
María Asunción Aramburuzabala ahora también forma parte del consorcio de los Seahawks. Nieta del cofundador de Grupo Modelo, tomó las riendas de la cervecera a los 32 años y la vendió a AB InBev en 2012 por $20,000 millones. Hoy preside Tresalia Capital, con inversiones que van desde Banco Santander, BBVA y América Móvil hasta Kavak y fondos de venture capital en startups mexicanas. Forbes México la ubica en 2026 con $9,300 millones, la mujer más rica de México. La franquicia de los Seahawks fue valuada en $9,612 millones, récord absoluto de la NFL y el comprador principal, quien juntó a inversionistas como Hevia y Aramburuzabala, es el hindú Vinod Khosla.
En la MLS, el mismo 2026 trajo dos movimientos más, pues en marzo Carlos Vela adquirió cerca del 6% del LAFC por alrededor de $75 millones, convirtiéndose en co-propietario del club donde jugó siete temporadas, estableció el récord de goles en una temporada regular con 34 en 2019 y ganó la MLS Cup 2022. Meses después, Juan Domingo Beckmann Legorreta, presidente de Becle y dueño de José Cuervo, adquirió otro 6% del mismo club pasando de patrocinador a accionista.
En el contexto más amplio, Arte Moreno, nacido en Arizona pero hijo de padres mexicanos, fue el primero en romper la barrera al comprar los Angels de la MLB en 2003 por $180 millones, convirtiéndose en el primer propietario latino mayoritario de una franquicia de Grandes Ligas. Esta semana los vendió a Stan Kroenke por más de $3,900 millones tras 23 años.
Es así que estos cuatro nuevos propietarios mexicanos en un solo año, dos en la NFL, la primera vez en la historia moderna de la liga, y dos en la MLS, se suman a Harp Helú en la MLB, por lo que México tiene hoy presencia simultánea en las tres ligas más importantes de Estados Unidos.