La lista de jugadores intransferibles en la NFL es más corta de lo que crees
La temporada baja 2026 de la NFL ya está en marcha a medida que nos acercamos al draft de este mes, y con ella ha llegado un gran movimiento de jugadores tanto en la agencia libre como en intercambios.
En específico, el mercado de canjes ha estado especialmente activo, con un total de 21 movimientos concretados desde el inicio del nuevo año de liga. El más reciente vio a los Green Bay Packers enviar al receptor Dontayvion Wicks a los Philadelphia Eagles a cambio de una selección de quinta ronda del draft 2026 y una de sexta ronda en 2027, un movimiento que algunos consideran como antesala de un posible traspaso de A.J. Brown fuera de Filadelfia.
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También hemos visto varias solicitudes de intercambio en la liga. Los Indianapolis Colts están explorando opciones tanto para el quarterback Anthony Richardson como para el esquinero Kenny Moore II, mientras que el tackle defensivo de los New York Giants, Dexter Lawrence II, supuestamente quiere salir del equipo tras no llegar a un acuerdo de extensión de contrato a largo plazo en las últimas dos temporadas. El entrenador de los Giants, John Harbaugh, fue cuestionado la semana pasada sobre la situación de Lawrence (así como sobre un posible movimiento del pass rusher Kayvon Thibodeaux), y lanzó una declaración simple, pero provocadora:
“Todos son transferibles. Todos.”
¿Realmente lo son?
En teoría, sí. En la NFL actual —donde prácticamente todas las oficinas buscan “ganar ahora” por temor a perder sus empleos— los equipos están dispuestos a pagar un precio alto por talento de élite, lo que hace muy difícil que la otra parte diga que no. Basta ver lo que obtuvieron los Dallas Cowboys por Micah Parsons.
Dicho esto, siempre hay un límite, y los aficionados de los 32 equipos seguramente consideran al menos a su mejor jugador —si no a sus dos o tres principales figuras— como intocables. Y aunque la percepción no siempre coincide con la realidad, hay un pequeño grupo de jugadores en la NFL que deberían ser considerados intransferibles, aunque la lista es probablemente más corta de lo que muchos imaginan.
De hecho, la hemos reducido a nueve nombres. Este es el razonamiento detrás de esa selección.
Primero, algunas estrellas que, en última instancia, aún son transferibles
Antes de entrar en los verdaderamente intransferibles, aquí hay un vistazo a algunos de los mejores jugadores de la liga que podrían —en teoría— ser cambiados. Incluso estando en la cima de su nivel.
Nunca se sabe…
Joe Burrow, QB, Bengals: Burrow es ampliamente considerado uno de los mejores quarterbacks del futbol americano y fue recompensado como tal cuando firmó una extensión de contrato por cinco años y 275 millones de dólares con los Cincinnati Bengals en 2023. Sin embargo, desde entonces Cincinnati tiene marca de 24–27, no ha llegado a playoffs y Burrow ha hecho comentarios reveladores sobre su futuro, apuntando a su deseo de disfrutar más el juego. Sería sorprendente que el jugador de 29 años saliera del equipo que lo seleccionó con el pick No. 1 en 2020. Pero, considerando la conocida austeridad de la organización y el enorme paquete que podrían recibir a cambio, no es imposible.
Lamar Jackson, QB, Ravens: Los Baltimore Ravens y Jackson están en una situación interesante. Tras reportarse que la falta de sintonía entre el quarterback y John Harbaugh llevó al despido del entrenador, Baltimore contrató a Jesse Minter para liderar al equipo, y hasta ahora ha funcionado. Jackson se presentó al programa de temporada baja —algo poco habitual en años recientes— y Minter ha sido claro en su admiración por él, llamándolo “el mejor jugador de la NFL”.
Por el precio adecuado
Ja'Marr Chase, WR, Bengals: Chase es el mejor receptor abierto del futbol americano. De cara a su sexta temporada, el jugador de 26 años suma cinco Pro Bowls y dos selecciones All-Pro de primer equipo, además de ser una garantía de más de 1,000 yardas por campaña —incluso en 2022, cuando tuvo una temporada recortada por lesión. Como se mencionó antes, los Bengals suelen ser conservadores con el gasto, y aunque firmaron a Chase con una extensión millonaria, también han sido un equipo de media tabla en los últimos tres años. Traspasar a su estrella podría darles activos valiosos para reconstruir su roster.
Myles Garrett, DE, Browns: Según el gerente general Andrew Berry, los Cleveland Browns no van a cambiar a Garrett… incluso después de hacer su contrato más “movible” esta offseason. Garrett, de 30 años, demostró ser el mejor jugador defensivo del deporte la temporada pasada al registrar un récord de 23 capturas. Ya ha solicitado un traspaso antes, y si vuelve a hacerlo, Cleveland sería imprudente si no escucha ofertas mientras intenta volver a playoffs bajo el mando del nuevo coach Todd Monken.
Justin Jefferson, WR, Vikings: Sin repetir el mismo argumento que con Chase, Jefferson —como su excompañero en LSU— está entre los mejores receptores de la NFL. Sin embargo, los Minnesota Vikings han tenido problemas para encontrar estabilidad en los últimos años. En medio de su incertidumbre en la posición de quarterback, es válido cuestionar si esa inestabilidad podría llevar al Jugador Ofensivo del Año 2022 a replantearse su futuro a largo plazo.
Jaxon Smith-Njigba, WR, Seahawks: Hablando de ganadores del premio al Jugador Ofensivo del Año, JSN respaldó su dominante temporada 2025 no solo ganando ese galardón (y el Super Bowl), sino también firmando una extensión de contrato por cuatro años con los Seattle Seahawks. El acuerdo supera los 120 millones de dólares garantizados, lo vincula con Seattle hasta 2031 y ha redefinido el mercado de receptores. Aun así, si el título conseguido en febrero pasado resulta ser algo pasajero y no el inicio de una etapa sostenida de éxito, el equipo podría eventualmente considerar vender caro a uno de los mayores talentos jóvenes de la liga.
Ahora, los verdaderamente intransferibles
Bien, ahora sí, vayamos al grano. ¿Quién en la NFL es realmente intransferible? Para empezar, no se trata solo de quarterbacks, ni únicamente de veteranos consolidados. Algunos jugadores, por ejemplo, tienen suficiente trayectoria —y dinero, francamente— como para simplemente retirarse si fueran enviados a otro equipo. Otros, aunque todavía no sean productos completamente probados, han mostrado lo suficiente como para que cambiarlos sea mucho más imprudente que práctico.
Y sí, algunos son, simplemente, los dos mejores jugadores del futbol americano.
Entremos en materia.
Cámbiame… y me retiro
Travis Kelce, TE, Chiefs: Tras considerar el retiro, Kelce firmó una extensión con los Kansas City Chiefs el mes pasado que lo traerá de vuelta para su temporada 14 en la NFL, y que podría marcar su última campaña en 2026. Si se intentara un traspaso fuera de Kansas City, es probable que el ala cerrada optara por retirarse antes de que siquiera se hiciera oficial el movimiento.
Cam Heyward, DT, Steelers: Heyward firmó una extensión con los Pittsburgh Steelers al inicio del nuevo año de liga y ahora está bajo contrato hasta la temporada 2027. Seleccionado por Pittsburgh en 2011 y entrando a su campaña número 16, el veterano de 36 años es, sin duda, un Steeler de por vida.
Matthew Stafford, QB, Rams: Stafford ya mudó a su familia una vez durante su carrera rumbo al Salón de la Fama —movimiento que rindió frutos al ganar el Super Bowl LVI con los Los Angeles Rams en 2021. Ahora, rumbo a su temporada a los 38 años, cuesta imaginar que el actual MVP de la NFL aprobaría otro traspaso (aunque coqueteó con otros equipos en la agencia libre antes de la campaña pasada), o que Los Ángeles tenga interés en desprenderse de él.
Demasiado potencial
Jayden Daniels, QB, Commanders; Drake Maye, QB, Patriots; Bo Nix, QB, Broncos; Caleb Williams, QB, Bears: Este cuarteto de quarterbacks seleccionados en la primera ronda del draft de 2024 ha llevado a cada uno de sus respectivos equipos a la postemporada al menos una vez (en el caso de Nix, dos veces) desde que fueron considerados como los salvadores de sus franquicias. Sería una negligencia organizacional que cualquiera de ellos fuera traspasado tan temprano en sus carreras.
No tocar
Josh Allen, QB, Bills: Allen es un talento verdaderamente generacional. A lo largo de sus primeras ocho temporadas en la NFL, ya ha acumulado la mayor cantidad de touchdowns por tierra para un quarterback en la historia de la liga, ganó el MVP de 2024 y ha transformado por completo a los Bills de un desastre a un contendiente constante a playoffs. El salvador de Buffalo no se va a ningún lado.
Patrick Mahomes, QB, Chiefs: Tres veces campeón del Super Bowl (y tres veces MVP del Super Bowl), Mahomes ya es un futuro miembro seguro del Salón de la Fama y se ha colocado en la conversación del GOAT cuando todo esté dicho y hecho. Incluso mientras se recupera de una lesión de rodilla que terminó su temporada, el jugador de 30 años está seguro a largo plazo en Kansas City.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 13/04/2026, traducido al español para SI México.