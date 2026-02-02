Ocho quarterbacks suplentes que ayudaron a sus equipos a ganar el Super Bowl
Desde la semana anterior se ha tocado el tema de que el quarterback de los New England Patriots, Drake Maye, se encuentra lesionado del hombro y eso ha encendido las alertas, esencialmente en los fans de los Pats.
Aún no hay un anuncio sobre el juego del domingo, pero ya que se toca el tema, cabe mencionar que el quarterback Joshua Dobbs es el suplente de Make y vale la pena recordar a todos aquellos suplentes que ayudaron a sus equipos a ganar un Super Bowl.
Earl Morrall, Baltimore Colts — Super Bowl V
Morrall tuvo su primera oportunidad de aparecer en esta lista en 1968, cuando el miembro del Salón de la Fama del Pro Football, Johnny Unitas, se lesionó el brazo en el último partido de pretemporada ante los Cowboys, lo que convirtió a Morrall en el quarterback titular. El originario de Muskegon, Michigan, vivió la mejor temporada de su carrera, ganó el premio MVP y llevó a Baltimore a un récord de 13–1. Sin embargo, Morrall fue enviado a la banca en favor de Unitas durante la derrota de los Colts ante los Jets en el Super Bowl III.
Pero dos años después, una nueva oportunidad de gloria apareció de forma inesperada.
Unitas, ya recuperado, llevó a los Colts de vuelta al Super Bowl, pero se lesionó una costilla en el segundo cuarto frente a los Cowboys. Tras irse al descanso con desventaja de 13–6, Morrall comandó dos series ofensivas de anotación en el último cuarto para impulsar a Baltimore a una victoria de 16–13, a pesar de que el equipo cometió siete entregas de balón en total (una de ellas de Morrall).
Doug Williams, Washington — Super Bowl XXII
La historia de Doug Williams es una de perseverancia. Seleccionado en la primera ronda del Draft de la NFL de 1978, Williams batalló durante los primeros cinco años de su carrera en Tampa Bay, jugó brevemente en la USFL durante una ausencia de cuatro años de la NFL y posteriormente firmó con Washington como suplente del titular Jay Schroeder.
Williams reemplazó a Schroeder en dos ocasiones durante la temporada de 1987: primero por lesión y después por bajo rendimiento.
El egresado de Grambling State no miró atrás. Condujo a Washington a un récord de 5–2 en el cierre de la temporada regular y a dos victorias en playoffs. Más tarde, Williams se convirtió en el primer quarterback afroamericano en iniciar y ganar un Super Bowl, al liderar a Washington a una contundente victoria de 42–10 sobre los Broncos de John Elway en el Super Bowl XXII. En ese juego, lanzó cuatro pases de touchdown y fue nombrado MVP.
Jim Plunkett, Raiders — Super Bowls XV y XVIII
Plunkett es el único quarterback de esta lista que atrapó un rayo en una botella… dos veces. El ex selección global número uno pasó por los Patriots y los 49ers antes de encontrar su lugar con los Raiders a finales de los años 70 y principios de los 80.
Plunkett fue llamado a la acción cuando el titular de los Raiders, Dan Pastorini, se rompió la pierna en la Semana 5 de la temporada de 1980. A partir de ahí, Plunkett llevó al equipo a nueve victorias en 11 aperturas de temporada regular, y luego a tres triunfos consecutivos como visitante en playoffs, culminando con una victoria de Super Bowl sobre los Eagles, partido en el que fue nombrado MVP. Aquellos Raiders se convirtieron en el primer equipo comodín en ganar un Super Bowl.
Tres años más tarde, el originario de San José volvió a hacerlo. En 1983, el titular Marc Wilson se lesionó el hombro izquierdo en un juego de noviembre ante los Chiefs, luego de haber reemplazado a un Plunkett que había sido enviado a la banca durante la temporada. Con la experiencia de ya haberlo vivido antes, Plunkett llevó a los Raiders a 10 victorias en 13 aperturas y prolongó su magia en la postemporada, guiando al equipo a dos triunfos contundentes y a otra victoria de Super Bowl, esta vez sobre Washington.
Jeff Hostetler, Giants — Super Bowl XXV
Después de seis temporadas y media en la NFL y apenas dos aperturas como titular, la frustración de Jeff Hostetler había llegado a tal punto que le confesó a su esposa que planeaba retirarse del football profesional al término de la temporada 1990.
Solo unos días después, el quarterback titular de los Giants, Phil Simms, sufrió una lesión en el pie que terminó con su temporada durante un juego de la Semana 15, dejando a Hostetler al mando.
Lo único que hizo Hostetler fue guiar a los Giants a cinco victorias consecutivas: dos en temporada regular y tres en playoffs. El originario de Hollsopple, Pennsylvania, lanzó para 510 yardas, tres pases de touchdown y ninguna intercepción en esos tres triunfos de postemporada. La racha mágica culminó con una dramática victoria de 20–19 sobre los Bills en el Super Bowl XXV.
Kurt Warner, Rams — Super Bowl XXXIV
Una historia tan buena que terminó convertida en película. Warner, no seleccionado en el Draft de 1994, pasó de acomodar productos en los estantes de un supermercado en Iowa a jugar en la Arena Football League y en NFL Europe, antes de recibir finalmente su oportunidad con los Rams, luego de que el quarterback titular Trent Green sufriera una lesión de rodilla que puso fin a su temporada en la pretemporada de 1999.
En lo que sería una enorme subestimación, Warner aprovechó la oportunidad. Lideró la liga en pases de touchdown y rating de pasador, comandando la ofensiva de los Rams conocida como “The Greatest Show on Turf”. Los Rams ganaron 13 partidos de temporada regular y luego tres más en playoffs para completar el cuento de hadas, coronado con una victoria de 23–16 sobre los Titans en el Super Bowl XXXIV.
Warner es el único jugador no reclutado en ganar tanto el MVP de la NFL como el MVP del Super Bowl, y uno de apenas siete quarterbacks en la historia en conquistar ambos premios en la misma temporada.
Trent Dilfer, Ravens — Super Bowl XXXV
Luego de que la ofensiva de Baltimore pasara cuatro partidos consecutivos sin anotar un solo touchdown al inicio de la temporada 2000, el coach de los Ravens, Brian Billick, envió a la banca al titular Tony Banks y apostó por Dilfer.
Dilfer se encargó de manejar el juego y apoyarse en los corredores Jamal Lewis y Priest Holmes, así como en una defensa encabezada por Ray Lewis.
Y aunque su rol fue principalmente de gestor, Dilfer cumplió. Tras perder dos partidos consecutivos con Banks como titular, Baltimore registró marca de 7–1 en los juegos de temporada regular iniciados por Dilfer. La defensiva permitió apenas 23 puntos en cuatro encuentros de postemporada, Dilfer solo entregó un balón en ese lapso y los Ravens ganaron cuatro partidos consecutivos en playoffs, incluido el Super Bowl XXXV, en el que aplastaron 34–7 a los Giants.
Tom Brady, Patriots — Super Bowl XXXVI
Cuesta trabajo creerlo hoy, pero Tom Brady —siete veces campeón del Super Bowl y considerado el mejor jugador en la historia de la NFL— alguna vez fue suplente. Así era al inicio de la temporada 2001, después de que New England firmara a su quarterback titular, Drew Bledsoe, con un contrato de 103 millones de dólares en marzo de ese mismo año.
Solo unos meses después, Brady fue insertado como titular cuando Bledsoe sufrió una lesión de gravedad tras recibir un fuerte golpe en el segundo juego de la temporada.
Brady tuvo marca de 5–2 como titular y, más adelante, fue nombrado de manera permanente —y de forma controvertida— como el quarterback titular por el legendario coach Bill Belichick.
El resto es historia: Brady condujo a los Patriots al primero de seis campeonatos de Super Bowl en New England y grabó su nombre para siempre en la historia de la liga.
Nick Foles, Eagles — Super Bowl LII
En una de las historias más improbables en la historia de la liga, Foles —quien había alcanzado nivel de Pro Bowl en su primera etapa con Philadelphia— regresó para una segunda estancia como un quarterback trotamundos y suplente del pasador franquicia Carson Wentz. Wentz, en medio de una temporada con calibre de MVP, se rompió el ligamento cruzado anterior en la Semana 14, durante una victoria sobre los Rams.
Respaldado por la cuarta mejor defensiva en puntos permitidos y una línea ofensiva de gran talento, Foles condujo a Philadelphia a triunfos en la ronda divisional y en el juego por el campeonato de la NFC. Posteriormente, protagonizó un inolvidable duelo de pases con Tom Brady en el Super Bowl LII, victoria de 41–33 sobre los Patriots que incluyó la jugada de engaño que cambió el partido: el Philly Special.
Menciones honoríficas
Roger Staubach, Cowboys — Super Bowl VI
Staubach compartió de manera inusual la titularidad con Craig Morton y, a partir de ahí, impulsó su carrera rumbo al Salón de la Fama al liderar a Dallas al título del Super Bowl en la temporada de 1971.
Vince Ferragamo, Rams — Super Bowl XIV
Tras pasar sus primeros dos años en la liga como suplente, el ex seleccionado de cuarta ronda reemplazó al lesionado Pat Haden y llevó a los Rams a dos victorias como visitante en playoffs, antes de caer ante los Steelers en el Super Bowl.
Jake Delhomme, Panthers — Super Bowl XXXVIII
Delhomme tomó el mando en el primer juego de la temporada tras el bajo rendimiento del titular Rodney Peete, y posteriormente guió a Carolina a tres triunfos en playoffs y a una cerrada derrota en el Super Bowl frente a los Patriots.
Colin Kaepernick, 49ers — Super Bowl XLVII
El quarterback de doble amenaza sustituyó al titular Alex Smith, quien sufrió una conmoción cerebral en un juego de noviembre de esa temporada. Kaepernick se adueñó del puesto y brilló hasta llevar a San Francisco al Super Bowl, donde cayó ante Baltimore.
Brock Osweiler, Broncos — Super Bowl L
Osweiler relevó durante siete partidos al legendario Peyton Manning, lesionado a mitad de la temporada del campeonato. En ese lapso, ayudó a Denver a conseguir cinco victorias y asegurar la localía en los playoffs. Los Broncos terminaron imponiéndose a los Panthers en el Super Bowl.
Jimmy Garoppolo / Jacoby Brissett, Patriots — Super Bowl LI
Garoppolo y Brissett se combinaron para darle a New England marca de 3–1 mientras Brady cumplía una suspensión de cuatro juegos por el escándalo del Deflategate. Con Brady de regreso, los Patriots derrotaron a los Falcons en lo que quizá fue la actuación más legendaria de su carrera en un Super Bowl.