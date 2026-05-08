Las seis preguntas más importantes de la NFL después del Draft
Las dos partes más importantes de la offseason de la NFL —la primera ola de la agencia libre y el Draft— ya concluyeron. Los equipos alrededor de la liga han tenido múltiples oportunidades para adquirir talento, modificar sus rosters y preparar a sus planteles para tener éxito en 2026.
Aunque el Draft y la agencia libre ya moldearon cómo lucirán los equipos la próxima temporada, todavía quedan muchas interrogantes rumbo a las OTAs y el verano. Conforme continúa la offseason, aquí un vistazo a las seis preguntas más importantes que siguen sin respuesta en la liga.
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¿Aaron Rodgers volverá con los Steelers?
Por segundo año consecutivo, sigue siendo un misterio si Aaron Rodgers firmará con los Steelers y cuándo lo hará. El propietario Art Rooney II reconoció la semana pasada que pensó que el equipo ya tendría una respuesta sobre el regreso del quarterback. Aún no la tienen, así que mientras tanto colocaron una rara etiqueta contractual sobre el mariscal de 42 años, dándose cierta protección en caso de que Rodgers firme con otro equipo.
Si Rodgers no regresa, los Steelers recurrirán a un grupo de quarterbacks conformado por Mason Rudolph, Will Howard y Drew Allar. Howard, en su segundo año como profesional, y Allar, novato, aún no han realizado su primera apertura en la NFL, mientras que Rudolph inició un partido la temporada pasada cuando Rodgers estuvo fuera por lesión. Completó 24 de 31 pases para 171 yardas, un touchdown y una intercepción en una derrota 31-28 ante los Bears. Ninguna de las opciones de quarterback de Pittsburgh resulta demasiado alentadora, lo que quizá haga pensar al equipo que terminarán en una buena posición para encontrar a su solución de largo plazo el próximo abril.
¿Quién será el quarterback titular de los Vikings en la Semana 1?
Habrá varias competencias por la posición de quarterback en la liga durante esta offseason, pero ninguna será más grande que la de Kyler Murray y J.J. McCarthy. Los Vikings podrían ser contendientes de playoffs con un juego competente desde la posición, razón clave por la que llevaron a Murray a Minnesota. La competencia podría inclinarse a favor de Murray, ya que tanto el entrenador Kevin O’Connell como el receptor Justin Jefferson han hablado muy bien del veterano quarterback, al tiempo que enfatizan el trabajo que aún tiene por delante McCarthy.
¿Habrá más consecuencias por la saga entre Mike Vrabel y Dianna Russini?
El escándalo entre Mike Vrabel y Dianna Russini ha dominado los titulares durante el último mes. Vrabel se perdió el Día 3 del Draft de la NFL para acudir a terapia y sugirió que quizá no sea la única ocasión en la que se ausente durante esta offseason. Vrabel regresó a las instalaciones de los Patriots el lunes siguiente y varios jugadores del equipo expresaron su apoyo al entrenador al hablar por primera vez sobre la situación. Los Patriots buscan volver a la normalidad, pero ¿podrán evitar que esto se convierta en una distracción conforme se acerquen el training camp y la temporada?
¿Brendan Sorsby ingresará al Supplemental Draft?
El quarterback de Texas Tech, Brendan Sorsby, se encuentra actualmente en licencia indefinida luego de que supuestamente realizara miles de apuestas en línea e ingresara a rehabilitación por una adicción al juego. La NCAA está investigando el caso y Sorsby corre el riesgo de perder el resto de su elegibilidad universitaria. Si ya no puede jugar futbol americano colegial, podría dar el salto al profesionalismo mediante el Supplemental Draft, donde sería una opción atractiva para varios equipos necesitados de quarterback. Tiene un buen talento de brazo y fue colocado en el quinto puesto del ranking de quarterbacks rumbo al Draft de 2027 de Sports Illustrated. La pregunta es qué equipo estaría dispuesto a arriesgarse con él, especialmente considerando los riesgos de incorporar a un jugador envuelto en un escándalo relacionado con apuestas.
¿Qué jugadores reiniciarán el mercado con nuevas extensiones?
La NFL ya ha visto varios contratos récord en esta offseason, desde Will Anderson Jr. convirtiéndose en el jugador no quarterback mejor pagado en la historia de la liga hasta Jaxon Smith-Njigba transformándose en el receptor mejor pagado de la NFL.
Aun después de esos acuerdos, todavía hay extensiones importantes pendientes. Tanto Bijan Robinson como Jahmyr Gibbs ya son elegibles para una extensión y podrían competir por convertirse en el corredor mejor pagado de la liga.
El cornerback de los Seahawks, Devon Witherspoon, también podría convertirse en el jugador mejor pagado en su posición durante esta offseason. Después de que Seattle extendiera el contrato de Smith-Njigba, Witherspoon parece ser el siguiente en la fila para recibir un enorme acuerdo.
Mientras tanto, algunos equipos están optando por esperar antes de extender a sus estrellas. Los Cowboys dejarán que George Pickens juegue la temporada 2026 bajo la franchise tag, mientras que tanto los Texans como los Panthers parecen dispuestos a dejar que C.J. Stroud y Bryce Young jueguen una temporada más antes de decidir si les ofrecen una extensión.
¿Qué otros jugadores serán cambiados?
Ya se han concretado numerosos intercambios durante esta offseason y podrían venir más conforme los equipos buscan mejorar sus rosters rumbo a la temporada. Se espera que el receptor de los Eagles, A.J. Brown, sea cambiado, pero ¿qué otros jugadores podrían terminar en otro equipo? Jugadores como Anthony Richardson y Kenny Moore II han solicitado ser transferidos, aunque todavía no se concreta un acuerdo por ninguno de ellos. Otros jugadores también podrían pedir un cambio más adelante en la offseason, tal como hizo Micah Parsons el pasado agosto.
Publicado originalmente en www.sportsillustrated.com el 06/05/2026, traducido al español para SI México.