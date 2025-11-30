Semana 13 de la NFL: Enfrentamientos clave y predicciones para Colts vs. Texans y más juegos
El Día de Acción de Gracias marca el inicio de la temporada navideña. En el argot de la NFL, también significa el inicio de la recta final.
Quedan solo seis semanas en el calendario regular, con apenas un puñado de equipos prácticamente asegurando un lugar en playoffs o quedando, de hecho, descartados. En Thanksgiving hubo una triple cartelera destacada: los Packers ganaron de visita a los Lions y los Chiefs cayeron ante los Cowboys.
Te puede interesar: Bengals vencen a Ravens en reaparición de Joe Burrow: Resultados de la Semana 13 de la NFL
El domingo, Texans y Colts se enfrentan en Indianápolis, con Houston intentando recortar la diferencia en la AFC South a un juego, mientras Daniel Jones y compañía buscan empujar a los Texans hacia la zona de comodines.
En la ventana de la tarde, los Steelers reciben a los Bills en un juego crítico para ambos. Buffalo probablemente necesita ganar todos sus compromisos para aspirar al título de la AFC East, mientras Pittsburgh llega empatado con los Ravens en la cima de la AFC North.
Bears (8–3) en Eagles (8–3)
Línea: Eagles -7
Duelo clave: Saquon Barkley vs. la defensa terrestre de Chicago
Dato clave: Los Bears son 22.º en EPA por acarreo permitido (-0.01).
Si los Eagles desean reactivar su ofensiva, Saquon Barkley debe ser el motor.
La temporada pasada, Barkley firmó una de las mejores campañas históricas para un corredor, superando las 2,000 yardas rumbo al premio de Ofensivo del Año y un anillo de Super Bowl. Esta campaña ha sido totalmente distinta: apenas ha superado las 100 yardas en un juego.
Promedia 3.6 yardas por acarreo y registra EPA negativo tanto por dentro como por fuera de los tackles. Y Chicago ofrece poca resistencia: 22.º en EPA por acarreo y 26.º en tasa de “stuffs” (14%). Además, los Bears no contarán con su linebacker estrella Tremaine Edmunds por lesión en la ingle.
Tras desperdiciar una ventaja de 21–0 ante Cowboys en un revés 24–21, donde Barkley solo tuvo 10 acarreos para 22 yardas y un balón suelto, se espera que Kevin Patullo le dé mucho más volumen.
Pero si Barkley y los Eagles no logran correr ante este front seven, las alarmas sonarán al máximo.
Pronóstico: Philadelphia 22, Chicago 17
Texans (6–5) en Colts (8–3)
Línea: Colts -4.5
Duelo clave: Will Anderson Jr. y Danielle Hunter vs. la línea ofensiva de Indy
Dato clave: Anderson Jr. y Hunter combinan 21.5 capturas esta temporada.
En las últimas tres semanas, Daniel Jones ha sufrido contra la presión, y los resultados han sido desastrosos para los Colts.
Contra Houston, la presión será constante. No hay mejor pareja de pass rushers que Will Anderson Jr. y Danielle Hunter, quienes suman 21.5 capturas y 35 golpes al quarterback. En contraste, la línea de los Colts cedió 12 capturas contra Steelers y Falcons tras haber permitido solo nueve en ocho juegos.
Indianápolis enfrenta ahora a un equipo de Houston en racha y con mini bye tras jugar en jueves. Los Texans han ganado tres seguidos y capturaron ocho veces a Josh Allen el fin de semana pasado. Lo más preocupante: Houston casi no blitz ea, ubicándose 22.º en tasa de blitz (23.7%) y cuarto en tasa de captura (8.2%).
Sin presión, Jones ha sido brillante (+86.0 EPA). Bajo presión, su EPA cae a -34.3.
Pronóstico: Houston 19, Indianapolis 16
Bills (7–4) en Steelers (6–5)
Línea: Bills -3.5
Duelo clave: Josh Allen vs. la defensa aérea de Pittsburgh
Dato clave: Steelers son 22.º en tasa de presión (32.6%).
Si los Bills aspiran a ser campeones, será gracias al brazo de Josh Allen.
Y el domingo podría ser una oportunidad ideal, frente a una defensa de Pittsburgh que vive más de reputación que de rendimiento. Buffalo ha batallado para atacar por fuera, con Keon Coleman inactivo las últimas dos semanas y Joshua Palmer y Tyrell Shavers como principales opciones en banda.
Aun así, Allen será un desafío enorme: es quinto en EPA de pase (+53.9), detrás de Maye, Mahomes, Jordan Love y Matthew Stafford. Mientras tanto, Pittsburgh ocupa el puesto 21 en EPA aéreo permitido (-0.04) y 22.º en tasa de presión.
Para Buffalo, la clave serán los balones perdidos: los Bills tienen 15 entregas (noveno peor), mientras Steelers presume 20 robos, tercer mejor registro de la liga.
Pronóstico: Buffalo 23, Pittsburgh 20