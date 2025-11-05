Los Diablos Rojos crearán academia de baloncesto, como la que tienen en beisbol
Si por algo destaca el equipo de beisbol de los Diablos Rojos es, además de ser el más ganador de la Liga Mexicana (LMB), es por tener una de las academias más exitosas de formación de talento mexicano exportable a las Grandes Ligas.
La institución, que se llama Alfredo Harp Helú, como el dueño de los escarlatas, se inauguró en Oaxaca en 2009 y desde su fundación ha mandado a 13 peloteros tricolores a MLB, entre los que sobresalen nombres como el de Roberto Osuna, Julio Urías, Giovanny Gallegos, Victor Arano y en 2025, Omar Cruz y Tirso Ornelas.
Con el prestigio y experiencia que han ganado como creadores de jóvenes élite en la pelota, ahora buscan hacer una academia de primer nivel, pero en su equipo de basquetbol, que comenzó a competir en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP) en 2024, ya que uno de los objetivos de los Diablos como organización es apoyar al talento mexicano.
“Trabajamos junto con Jorge (del Valle, presidente ejecutivo de los Rojos y ex director de la academia de Oaxaca) para hacer la academia, en la que pretendemos desarrollar jugador jóvenes para nuestro equipo y que tengan calidad para migrar a las mejores competiciones del mundo como la española o la NCAA”, explicó Nick Lagios, gerente general de los Diablos basquetbol, a Sports Illustrated México.
El esfuerzo que hará el México pasa en un contexto en el que la LNBP ha cambiado sus reglas, al permitir ocho jugadores extranjeros por plantilla y exigir solo cuatro locales, lo que limita las oportunidades a los tricolores.
Para Lagios, que ocupó el mismo puesto pero en los Capitanes de la Liga de Desarrollo de la NBA, la competición debería bajar su cupo a seis foráneos y otros seis mexicanos.
“Hablaremos con la liga para cambiar la regla. Lo ideal serían seis y seis. De lo contrario, muchos equipos solo juegan con los ocho extranjeros”, comentó el ex director de operaciones deportivas de South Bay, filial de los Lakers en la G-League.
La falta de oportunidades en la liga local es una de las razones que han llevado a la escasez de mexicanos en la NBA, en donde no ha habido uno nacido en el país desde que Jorge Gutiérrez abandonó la competición en 2016.
De ahí la necesidad de tener una academia élite, enfocada solo en mexicanos, como pretende hacer Diablos. Existen esfuerzos como la de Capitanes, que busca llevar talento a su equipo de la G-League, el paso previo a la NBA, en donde se pulen varios juveniles para llegar a la máxima competición de baloncesto del mundo.
También, Capitanes suele tener uno o dos jugadores mexicanos en su plantilla, que no suman muchos minutos en el campo. Otra forma en la que se puede forjar un mexicano es en las universidades y también en los Astros de Jalisco de la LNBP, que cuentan con una escuela formativa, que despertó elogios de Lagios.
“Necesitamos un desarrollo élite y serio desde edades tempranas. Los Astros están haciendo un gran trabajo con su academia, los vi cuando jugamos ahí, pero hace falta un desarrollo mucho más elite en edades jóvenes, porque ahora mismo México no lo tiene”.
El plan de Lagios en los Rojos es reclutar jugadores desde los 13 años.
“A esa edad se empieza a trabajar en la academia de beisbol de Diablos. Los mexicanos tienen el talento para llegar a la NBA, solo falta que les den una oportunidad, desarrollarlos e invertir en ellos. No es falta de talento, es falta de oportunidades”, comentó.
En el roster 2025, Diablos cuenta con cuatro mexicanos: Gael Bonilla, Rodrigo Domínguez, Luis Andriassi y Alberto Cruz, este último ganó el premio de Revelación del año.
A pesar de que utilizan solo a los cuatro que le exige la liga, suelen darles más tiempo en el campo. Bonilla es titular en el quinteto y Andriassi es uno de los jugadores de rol del entrenador argentino Nicolás Casalánguida.
“Nos tomamos muy enserio contar siempre con mexicanos. Este año fuimos de los que más minutos les dimos en la liga. Queremos ser una organización mexicana, pero también una organización campeonatos”.
El plan de Diablos es también impulsar a entrenadores mexicanos. El coach Casalánguida cuenta en su equipo con cuatro asistentes tricolores.
Todos conviven día a día con uno de los estrategas más exitosos en México en los últimos años, quien ha ganado dos títulos: Fuerza Regia (2021) y Diablos (2024).
“Nos encantaría que uno de nuestros asistentes mexicanos, o cualquier otro mexicano, pueda ser el entrenador principal algún día. Ahora mismo tenemos al mejor coach de la liga, pero en un futuro nos encantaría que surgieran jóvenes mexicanos talentosos”, sentenció Lagios.
Antes de concretar el sueño de la academia, los Rojos deben de remontar la serie final de la LNBP ante Fuerza Regia, en la que van 2-0 abajo luego de recibir los primeros dos partidos en casa. Para no ser eliminados, deben evitar que sus rivales lleguen primero que ellos a cuatro victorias, en los siguientes tres partidos en Monterrey.