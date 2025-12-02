El proyecto latinoamericano de los Capitanes
Los Capitanes de la Ciudad de México nacieron con una ambición principal, convertirse en una largo plazo en una franquicia de NBA, sin embargo tienen otro objetivo importante en su día a día, desarrollar talento latino para llevarlo a la mejor liga del mundo.
Desde su debut en 2021 en la G-League, la Liga de Desarrollo de la NBA, mantienen una base de jugadores latinoamericanos en sus plantillas.
Por ahí han desfilado nombres como los dominicanos Jassel Pérez y Rigoberto Mendoza, el mexicano Moisés Andriassi o el venezolano Garly Sojo.
La consigna desde su primer año fue ser el puente que lleva latinoamericanos a la NBA y lo han conseguido con creces: de sus ocho “call-ups” a la NBA, cuatro son latinoamericanos: el mexicano Juan Toscano-Anderson (Kings), los dominicanos Justin Minaya (Trail Blazers) y David Jones (Jazz), y el brasileño Maozinha Pereira (Grizzlies).
La identidad latina seduce a los jugadores hispanos
En México, los basquetbolistas latinos se sienten en casa. El humor, el clima cálido y la comida, los hace percibirse cerca de sus país de origen, más próximo que si estuvieran en alguno de los otros 30 equipos de la G-League, que están en Estados Unidos y Canadá.
“La gente de México es parecida a la chilena, en cuestión de chistes cortos, de cómo somos, y me gusta esto. La comida es excelente y te favorece el día a día, también el clima, no te mueres de frío”, explicó el chileno Felipe Haase a Sports Illustrated México.
Pero no solo es el país, sino la identidad de la franquicia. Haase, quien vive su segundo año en el club, ha visto de primera mano cómo trabajan en scoutear a los mejores latinos.
“Siempre buscan latinos en las universidades de Estados Unidos, ha sido el énfasis. Ojalá salgan más David Jones y Justin Minaya. Para nosotros, existe un brecha luego de ser profesionales y debutar en la NBA, es difícil”, explicó.
El cuadro de Ciudad de México cobija a los jugadores de América Latina, con entrenadores que provengan de la escuela FIBA, más táctica y menos física que el baloncesto estadounidense.
En sus primeros ocho años de vida, el español Ramón Díaz fue el estratega. Él basó su juego en atacar a partir de la defensa y ahora el técnico es el brasileño Vitor Galvani, quien busca un cuadro más ofensivo, pero siempre con el orden que se aprende en FIBA.
“Volví a Capitanes porque te hacen sentir cómodo y estoy cerca de Chile. Además, te ayudan a entender el basquetbol de la NBA, entrenas con jugadores que han estado en la liga. En lo personal, mejoré mi tiro de tres, tengo que mantener esa consistencia y mejorar en defensa para llegar a la liga”, añadió Haase.
El chileno, seleccionado de su país, ha tenido protagonismo en la cancha con ambos estrategas.
En su primera campaña promedio 27.4 minutos por partido, en los que tuvo 9.4 puntos, 5.4 rebotes y 2.6 asistencias, además de encestar casi el 40 por ciento de sus triples, de las herramientas que más se valoran en el baloncesto actual.
En la campaña vigente, participa 30.7 minutos por salida, con 14.4 unidades, 6.3 tableros y 2.4 asistencias, junto a 43.8 de efectividad en los tiros de larga distancia.
“El año pasado hubo conversaciones con equipos de NBA, pero no se dio el 'call-up', tuve la suerte de habla con un par de agentes y gente involucrada en NBA. Hablaron bien de mí y que el trabajo iba por buen camino y ojalá”.
La esperanza de tener otro mexicano en la liga
México no cuenta con un mexicano de nacimiento en la NBA desde 2016, cuando salió Jorge Gutiérrez la liga; pero sí mexicoamericanos como Juan Toscano-Anderson, campeón con los Warriors en 2022, y ahora Jaime Jáquez Jr., quien vive su tercer año con el Miami Heat.
Los Capitanes suelen tener a uno o dos tricolores en su plantilla. Actualmente hay dos, Gibrán Avelino, de 24 años y que forma parte del equipo de prácticas, y Esteban Roacho, miembro de la selección mexicana, que ha disputado dos partidos esta campaña.
Roacho viene luego de cinco años en la NCAA, los dos últimos en la División II con los Dustdevils de la Texas A&M International University. Su plan era seguir un año más en el baloncesto colegial estadounidense, en busca de subir a la División I, pero la oferta de Capitanes echó para atrás su planes.
“Buscaba jugar en División I, pero salió esta oportunidad y la tomé. Pude estar un año o más en la NCAA, pero vi a Capitanes como la oportunidad de mi carrera. Me va a ayudar a crecer en lo físico y ser más veloz. Eso, con lo que he mejorado en mi tiro y defensa, me acerca a la NBA”, confesó Roacho a Sports Illustrated México.
Roacho, nacido hace 23 años en Chihuahua, es uno de los jugadores importantes de la nueva camada de la selección mexicana, junto a Gael Bonilla y Karim López, quien según los expertos estará en las primeras 10 selecciones del Draft de la NBA de 2026.
El chihuahuense comenzó a jugar a los 12 años, pero no fue hasta que se mudó a la extinta NBA Academy, años después, que creció como jugador y planeó el camino para llegar a la NCAA.
“En Chihuahua no tenía la visión clara, pero en NBA Academy me dieron la visión de que podía ir a la universidad en Estados Unidos, es tener esa visión y claro objetivo para lograr eso”, expresó.
En la NCAA se acostumbró al la forma de ver el juego en Estados Unidos, mejoró su tiro y se convirtió en un buen tirador de tres. En Capitanes, pulirá estas habilidades, de la mano de elementos ex NBA como James Bouknight.
“Estar aquí te permite trabajar con ex NBA, a los que les aprendes mucho. Si quiero llegar ahí, debo desarrollar más mi juego ofensivo”, señaló.
El caso de éxito de Brasil
Si hay un país que se ha beneficiado del proyecto de Capitanes es Brasil. De los 12 jugadores de la plantilla que ganó la AmeriCup 2025, seis tenían pasado en el equipo, Alexey Borges, Caio Pacheco, Ruan Miranda, Maozinha, Ruan Miranda, Bruno Caboclo y Reynan dos Santos, quien está en la nómina actual.
Maozinha fue el único de ellos que llegó a la NBA vía Capitanes, jugó tres partidos con los Grizzlies en 2023-24, mientras que Pachecho y Caboclo dieron el salto a Europa, y Miranda y Alexey, encontraron un sitio en el Flamengo, el equipo con mayor presupuesto en Brasil.
Vitor Galvani valora mucho lo que Capitanes ha hecho por su país. “Estos jugadores hicieron que Brasil juegue un estilo diferente que me gusta mucho”, afirmó.
Pero para Galvani, no es solo Brasil, el impacto está en toda América Latina. Ve una unión para trabajar todos juntos por mejorar el baloncesto de la región en Capitanes y en un futuro lejano conseguir la tan ansiada franquicia de la NBA.
“Traemos jugadores que sepan lo que es representar a Latinoamérica, porque crecieron ahí. A los latinos nos gusta hacer las cosas juntas y esta mentalidad buena cuando llevan las cosas a la cancha”, sentenció.
Los Capitanes sueñan con que el noveno “call-up” a la NBA sea latino y por el momento, en su plantilla actual hay cinco prospectos: el argentino Tomás Chapero, el puertorriqueño RJ Meléndez, el dominicano Gerónimo Rubio, Haase y De los Santos.