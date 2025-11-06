Fuerza Regia se inspira en el Monterrey para ser el más ganador de la LNBP
Eduardo Urdiales vio trabajar a su padre, Jorge, el directivo más ganador en la historia de los Rayados del Monterrey. A él le aprendió que el secreto para conquistar títulos y ser protagonista es mantener contentos toda la temporada a los jugadores.
Por ello, le “tropicalizó” una de sus prácticas en el futbol para implementarla en el basquetbol, en Fuerza Regia, del que es su director general desde 2016.
“Cuando mi papá estuvo en Rayados cambió la frecuencia de los bonos. Antes de él solo había incentivos por ser campeón, después se implementaron bonos por cada etapa que se pasaba o por ganar ciertos partidos, como el clásico regio o ante el América”, contó Urdiales, quien ha ayudado a Fuerza Regia a ganar los cinco títulos que lo tienen con el más ganador de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), a Sports Illustrated México.
El directivo recordó que, en el Monterrey, su papá hacía paquetes de bonos cada cuatro partidos, en los que pagaba cierta cantidad, dependiendo de la complejidad de las victorias, si era contra rivales difíciles e incluso si era como local o visitante.
Esa fue una clave del éxito del Monterrey de Jorge Urdiales, quien en su gestión 11 años obtuvo tres de los cinco campeonatos de Liga MX que tiene el club y dos de los cinco de la Copa de Campeones de la Concacaf.
En el caso de Fuerza Regia, Urdiales Jr. contribuyó con esta nueva práctica a que Fuerza Regia se haya clasificado a siete finales en los últimos 10 años, además de obtener la primera edición del torneo de Copa de la LNBP en 2023.
En los cinco títulos obtenidos, han intervenido tres entrenadores: Paco Olmos ganó los de 2017, 2019 y 2020, Nicolás Casalánguida, 2021, y Pablo García, actual entrenador en jefe, conquistó la liga y copa en 2023.
Además, García mantiene al cuadro en la lucha por ganar el trofeo en 2024, al ir 2-0 arriba sobre los campeones Diablos Rojos del México en la serie por el título de 2025, lo que comprueba que más allá del estratega, la base está en la cultura organizacional de Fuerza Regia.
Urdiales confesó que no solo se han inspirado en clubes mexicanos para tener mejores prácticas. También voltean a ver al extranjero, con los Rio Grande Valley Vipers, filial de los Houston Rockets de la NBA en la G-League.
Con ellos, han hecho intercambio comercial de patrocinadores y jugadores, y partidos amistosos, pero también inspirarse para hacer cambios en su organigrama, como robustecer su gerencia deportiva, que también se involucra en lo administrativo.
Un cambio implementado hace cinco años que les ha permitido hacer mejores fichajes.
“Hemos tenido mejores contrataciones cada año, con mejor "scouting". Es algo en lo que hemos mejorado mucho”, comentó.
En los últimos meses, Fuerza Regia, la institución más longeva en la LNBP (24 años), se ha acercado a los San Antonio Spurs de la NBA, para seguir aprendido cómo mejorar su franquicia y no dejar de ser la mejor de México.
Con los Spurs, el plan es hacer intercambio con sus jugadores de la G-League y algún partido de pretemporada, pero sobre todo ver si pueden aplicar algo de su forma de trabajo en la LNBP.
El estar en un constante mejoramiento mantiene a los regios en lo más alto de la LNBP y muestra de ello es que están cerca de ganar la serie final para confirmarse como el mejor equipo de baloncesto del país.