Por qué las bolsas saudíes encarecen el regreso de los campeones mexicanos a casa

En agosto, Ricardo Cabañas armó en Naucalpan una función con David “Rey” Picasso como estelar y dos meses después vio al mismo boxeador pelear en Riad, en la cartelera de Saúl “Canelo” Álvarez, donde se pagan bolsas que una promotora mexicana difícilmente puede igualar.

"Los que se quedan en México ya no quieren pelear en México. Cada vez cuesta más trabajo que un campeón pelee en México, o en Estados Unidos incluso", explicó Cabañas en entrevista con Sports Illustrated México en la Convención del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Te puede interesar: Canelo recupera el título mundial ante Mbilli; México cierra con cuatro triunfos y cinco derrotas en Arabia Saudita

Picasso venció en Naucalpan al colombiano Maicol Rincón y en Arabia Saudita enfrentó al filipino Carl Jammes Martin.

“Nosotros firmamos directamente con Sela”, precisó Cabañas sobre la empresa saudí que pagó la bolsa.

Según sus cálculos, una pelea en una cartelera saudí paga cuatro o cinco veces más que una pelea parecida en Las Vegas y esa brecha alcanza también a los boxeadores del cuarto o quinto turno, lejos de la estelar.

“Yo fui, tuve una pelea en la cartelera y fui el número cinco en el orden. En Estados Unidos o en México, con los promotores que estamos acá, esa bolsa es la mitad o menos”, detalló.

La bolsa cambia según el rival, la sede y quién tienes los derechos de transmisión, y para acercarse a esas cifras, señaló, las promotoras mexicanas necesitan más impulso de patrocinadores y gobiernos. Cabañas, aun así, celebró el dinero saudí, que le dio proyección global al boxeo y ayudó a convertir al Canelo en uno de los atletas mejor pagados del mundo.

Sean Gibbons, representante de Isaac “Pitbull” Cruz, puso el ejemplo de Álvarez, quien puede pedir una bolsa que pocos organizadores están en condiciones de cubrir. Cuando la oferta llega de Riad, le conviene ir aunque su público tenga que verlo a distancia.

Gibbons contó también que los organizadores saudíes ya le preguntaron por Cruz y que le gustaría colocarlo en una de sus carteleras.

Para el excampeón mundial Christian Mijares, las mejores bolsas reconocen el valor del trabajo del boxeador, algo que su generación no alcanzó.

“Ojalá nos hubiera tocado a nosotros esos tiempos”, dijo.

Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, también reconoció la mejora en los ingresos, aunque advirtió que algunos peleadores suben al ring con menos frecuencia. Cabañas vio el otro lado de esa espera.

“Hay campeones del mundo que no tienen peleas y, cuando de repente llega una con buena proyección, en DAZN o con los árabes, la agarran aunque la bolsa sea baja. ¿Por qué? Porque necesitas pelear”, contó.

El propio Cabañas tiene razones para buscarles lugar a sus boxeadores en Arabia Saudita, porque organizar una función en casa casi nunca le deja ganancia.

“Sales tablas o sales tablas. Ganas dinero cuando tienes un gran peleador, lo llevas a una de estas funciones y ahí te llevas un porcentaje”, explicó.