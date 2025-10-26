Checo Pérez: “Nos veremos el próximo año; vienen grandes años para nosotros”
Sergio “Checo” Pérez no corrió este fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez, pero se dirigió a su afición con un mensaje que sonó a promesa y a reencuentro: “Ya el poder estar aquí con toda la gente… Desafortunadamente no voy a poder estar en el circuito, pero nos vamos a extrañar este año y ya nos veremos el próximo. Estoy muy contento de que nos vamos a poder volver a ver en la pista y que el día que tengamos que tener una despedida la vamos a tener como nos la merecemos… ustedes han sido la mejor afición y vienen grandes años para nosotros”.
Te puede interesar: Lando Norris logra la pole en México y se mete de lleno en la pelea por el título
Esos “grandes años” ya tienen hoja de ruta. En noviembre de 2025, Checo se subirá a un Ferrari SF-23 en el circuito de Imola, dentro de un test TPC (Testing of Previous Cars) acordado por Cadillac, el equipo con el que regresará oficialmente a la parrilla en 2026. La sesión servirá para que pilotos e ingenieros trabajen en pista con un auto de Fórmula 1 reciente, recopilen datos y aceleren su proceso de adaptación antes de que el nuevo monoplaza esté listo.
El proyecto Cadillac F1, que debutará en 2026 con base en Silverstone, utilizará motores Ferrari en su primera temporada mientras General Motors desarrolla su propia unidad de potencia. En ese contexto, la experiencia de Checo Pérez, quien ya trabajó con motores Ferrari durante su paso por Sauber en 2011 y 2012, será fundamental para guiar al nuevo equipo en su etapa inicial. Su capacidad para desarrollar autos y traducir sensaciones técnicas será clave en un proyecto que busca ser competitivo desde el primer año.
El test de Imola no solo representa su regreso a la pista: también simboliza la conexión entre el legado histórico de Ferrari y la nueva apuesta estadounidense de Cadillac, dos mundos que rara vez se cruzan en la Fórmula 1. Checo se convierte así en el enlace ideal entre ambas filosofías: la tradición italiana de la perfección mecánica y la ambición tecnológica del gigante americano.
Aunque no tomó la salida en esta edición del Gran Premio de México, su presencia volvió a llenar de emoción el circuito que lo vio hacer historia. Su mensaje fue claro: no es un adiós, es el comienzo de un nuevo capítulo.
Pérez sabe que el tiempo corre, pero también que su historia en la Fórmula 1 aún tiene vueltas por dar. Su prueba con Ferrari y su regreso con Cadillac no solo abren una nueva etapa, también confirman que sigue siendo el piloto que mejor entiende lo que significa representar a México en el más alto nivel.