Checo Pérez revela que pudo ir a otro equipo y las razones por las que eligió Cadillac

Sergio ‘Checo’ Pérez pudo continuar su carrera con otra escudería y conseguir mejores resultados a corto plazo, pero optó por Cadillac porque sumar puntos o volver ocasionalmente al podio ya no representaba un desafío suficiente. El mexicano prefirió participar en la construcción de un equipo desde cero, aunque el tope presupuestario dificulta que el proyecto reduzca la distancia frente a las estructuras más poderosas de la Fórmula Uno.

“Podía ir a otra escudería y quizá tener mejores resultados a corto plazo”, reconoció Pérez durante una conferencia previa al Gran Premio de la Ciudad de México.

El piloto no identificó a los equipos con los que pudo continuar ni aclaró si existieron ofertas formales. Sin embargo, explicó que evaluó su futuro desde una perspectiva distinta. Después de conseguir seis victorias, 39 podios, tres posiciones de privilegio y un subcampeonato mundial, terminar algunas posiciones más adelante no modificaría su legado.

“¿Qué va a cambiar en mi carrera sumar puntos o conseguir algún podio si no tengo la oportunidad de pelear por campeonatos o victorias?”, cuestionó.

Cadillac le ofreció algo diferente: la posibilidad de participar desde el comienzo en la creación de una escudería. Checo no llegó únicamente para conducir el monoplaza, sino para aportar su experiencia en el desarrollo del auto, la organización interna y la construcción de una cultura competitiva.

“No hay nada más motivante en este momento que crear algo nuevo para una marca tan importante como Cadillac”, afirmó. “Es el reto más grande que he tenido en la Fórmula 1”.

Checo considera injusto el tope presupuestario en F1

La decisión también implicó aceptar una temporada con pocas posibilidades deportivas. Cadillac ingresó a la categoría en 2026 como el undécimo equipo de la parrilla y todavía no suma puntos. La escudería tampoco ha presentado una mejora importante desde el Gran Premio de Austria, por lo que Checo reconoce que actualmente se encuentra lejos de la zona media.

“Hace un año, Cadillac ni siquiera tenía licencia para estar en la Fórmula Uno. Una vez que se la dieron, armó un equipo para estar, pero es muy diferente armar un equipo para competir por cosas importantes”, explicó.

La dificultad aumenta por el funcionamiento del tope presupuestario. No se trata de un límite salarial y tampoco restringe directamente el sueldo de Checo, pues los salarios de los pilotos quedan excluidos. La regulación controla una parte importante del dinero que los equipos pueden utilizar para diseñar, fabricar, desarrollar y operar sus monoplazas.

Para 2026, el límite aumentó a 215 millones de dólares por la incorporación de nuevos conceptos dentro del cálculo y la magnitud del cambio reglamentario. En teoría, debe evitar que las escuderías más poderosas gasten sin restricciones y permitir que el resto reduzca progresivamente la diferencia.

Checo considera que el sistema perjudica a los equipos nuevos. Cadillac puede disponer de una cantidad similar a la de sus rivales, pero todavía no posee la infraestructura, los procesos ni la experiencia que Ferrari, Mercedes, McLaren o Red Bull construyeron durante años.

“Todos tenemos el mismo presupuesto, pero los equipos grandes llevan años con inversiones. La infraestructura que poseen es muy diferente a la que tienen los equipos pequeños”, afirmó.

La diferencia también aparece en el costo de producir cada componente. Una escudería consolidada posee instalaciones y procedimientos que le permiten fabricar piezas con mayor eficiencia. Cadillac debe crear parte de esa capacidad mientras compite durante una temporada completa.

“Cada vez que queremos construir una pieza, a nosotros nos cuesta tres o cuatro veces más de lo que le puede costar a un equipo de punta. Entonces también estamos muy limitados en la parte del presupuesto”, explicó Pérez.

Por ese motivo, el mexicano considera que el tope no ha cumplido por completo su intención original durante el cambio reglamentario de 2026.

“La idea del límite presupuestario era cerrar las brechas entre los equipos, pero creo que ha hecho todo lo contrario”, aseguró. “La diferencia entre las escuderías de punta y la zona media es de las más grandes que hemos visto en los últimos 15 años”.

Esa desventaja permite comprender la dimensión de su decisión. Checo pudo buscar un auto más competitivo, pero eligió un proyecto sin resultados inmediatos y cuyo crecimiento dependerá de utilizar mejor cada recurso.

Su renovación hasta 2029 muestra que el compromiso no se limita a la temporada de debut. Pérez espera que Cadillac consiga un avance importante en 2027 y utilice los dos años posteriores para acercarse a los podios.

“Si firmé aquí es porque voy a empujar al mil por ciento en todas las áreas para buscar llegar ahí”, declaró.