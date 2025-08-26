Checo sobre su regreso a F1: "No tengo nada que probar"
La caminata por Nueva York fue el broche perfecto tras la presentación oficial de Sergio Pérez y Valtteri Bottas como pilotos de Cadillac para la temporada 2026. Ambos lucían sonrientes mientras recorrían las calles de la ciudad, aún con la emoción del anuncio a flor de piel. “Estamos en la ciudad soñada, lo hicimos”, expresa Checo con entusiasmo. “Hoy fue un gran día, un anuncio importante por parte de Cadillac al presentar a sus pilotos”, responde Bottas. “Es un sueño hecho realidad”, remata Sergio.
Ambos pilotos sonríen. La jornada había sido intensa: múltiples entrevistas, cuestionamientos de reporteros de todo el mundo y una presentación que marcaba el inicio de una nueva etapa. Entre los medios presentes se encontraba Sports Illustrated México. Fue ahí donde Sergio Pérez habló con franqueza al ser cuestionado sobre si su regreso a la Fórmula 1 busca demostrar que Red Bull se equivocó al dejarlo ir.
“No siento que tenga nada que probar. No solo respecto a los pilotos actuales o quienes llegaron después de mí, sino incluso antes de eso”, respondió con firmeza. “Ahora todos lo olvidan, pero estar ahí fue muy complicado. Tenías que adaptarte constantemente y construir confianza, especialmente en el plano mental. Es un reto muy único”, compartió el piloto de 35 años, tras recordar aquel 18 de diciembre, donde concluyó su vínculo con el equipo austriaco.
“Y no, no creo que tenga algo que demostrar. Basta con ver los puntos que han sumado: solo cinco en toda la temporada. En ese sentido, no siento que deba probar nada”, añadió con un gesto adusto. “Para mí, este regreso es más sobre disfrutar. Quiero volver a disfrutar el deporte que amo, el que me ha dado tanto. No podía permitirme irme de la forma en que me fui”, expresó Sergio, aludiendo a sus últimas dos carreras en Qatar y Abu Dabi, donde no logró terminar.
“Por eso regreso con este nuevo proyecto. Espero que sea exitoso, claro, pero más que nada, quiero disfrutar esta segunda oportunidad”, remató el volante luego de conseguir cinco victorias, dos terceros lugares en el GP de México en 2021 y 2022, un total de 29 podios en 90 Grandes Premios con Red Bull. Además de un subcampeonato en 2023 y dos títulos de Constructores en 2022 y 2023.
Checo reflexiona sobre los 251 días que tuvo para saber cuál era el camino a seguir en su carrera de 14 campañas en la máxima categoría: “para mí fue muy importante tener este tiempo alejado del deporte, especialmente porque se fue aclarando hacia el final del año que no iba a continuar con Red Bull. Así que, en lugar de saltar a algo solo por estar en la parrilla, necesitaba ese tiempo para desconectarme un poco del deporte”.
Con ese pensamiento en mente –tras 281 Grandes Premios, 6 victorias, 3 pole positions y 39 podios en total—, Checo tuvo que pasar tiempo con su familia y hacer algo que no le gustaba: entrenar por su cuenta.
“Al principio no tenía muy claro qué quería hacer, especialmente en los primeros meses. Y cuanto más hablaba con el equipo Cadillac, más claro me quedaba que esto es lo que me emociona, volver. Y el proyecto en sí es diferente. No es solo volver a la parrilla con un equipo regular para pelear por podios, carreras y puntos. Este es un proyecto completo, la dinámica es diferente, y me he dado cuenta de que disfruto entrenar. Siempre pensé que lo odiaba, pero este tiempo fuera me hizo darme cuenta de que realmente disfruto entrenar. Así que he estado en forma”.
Checo quiere estar lo más cercano posible a los ingenieros y al equipo técnico para desarrollar el auto, por lo que espera viajar en las próximas semanas: “Estoy sin trabajo, así que es más fácil estar en contacto con el equipo. Definitivamente estoy planeando una visita a la fábrica muy pronto, y ya estamos en contacto con las cosas en las que quiero aportar. Definitivamente estaré en contacto con el equipo de manera muy regular, visitándolos, también espero ver si podemos hacer algunas pruebas de manejo este año antes de que termine, solo para ponerme a punto otra vez, porque quiero estar lo más preparado posible cuando comiencen las pruebas de invierno”.
Checo se mostró optimista tras observar lo que ha construido en meses el equipo estadounidense: “Para mí, está muy claro. Volver a la Fórmula 1 era mi principal objetivo, disfrutarla de nuevo. Tuve un año muy difícil, especialmente mi último año con Red Bull. Este es un deporte que amo y quiero volver a disfrutarlo. Este proyecto me trae esa emoción de nuevo porque puedo aportar todos mis años de experiencia con los diferentes equipos con los que he trabajado, tratando de ayudar a este equipo a avanzar”, comentó Checo, quien destacó al personal que ha contratado Cadillac y el respaldo técnico con el cual podrán construir para no estar en los últimos lugares, como es la expectativa en las primeras carreras de 2026.
“Sí, queremos avanzar lo más rápido posible. Sabemos que no tenemos tiempo de sobra, pero también podemos ser una gran sorpresa porque con los pilotos traemos tanta experiencia como sea posible, pero también compromiso. Y esto es igual para todas las áreas del equipo. Es un equipo nuevo, pero hay mucha experiencia en ingeniería, mecánicos, todos tienen mucha experiencia en este deporte. Así que definitivamente creo en el proyecto y en que podemos avanzar rápido”, concluyó el mexicano.