Dueño de la escudería de Checo Pérez en Fórmula 1 quiere vender su participación

Cadillac, la escudería que debutó este año en Fórmula 1 con Checo Pérez y Valtteri Bottas, podría experimentar un cambio de propietarios apenas tras su primera temporada, luego de que Mark Walter, dueño de Dodgers y quien recientemente acordó vender a los Lakers, estaría explorando la venta de su participación en el equipo, de acuerdo con Sportico.

El empresario controla Cadillac F1 a través de TWG Global y buscaría una operación que tome como referencia una valuación de al menos 3,000 millones de dólares para toda la escudería. Según Sportico, existen al menos siete posibles interesados.

Esto no significa que Walter vaya a recibir 3,000 millones de dólares, ya que esa cifra corresponde al valor que se pretende asignar al equipo completo, no al precio de la participación que vendería. TWG Global es el socio que controla Cadillac, en asociación con General Motors, pero no se conoce públicamente qué porcentaje exacto posee ni cuánto estaría dispuesto a vender. Por lo tanto, tampoco es posible calcular cuánto dinero recibiría Walter.

Cadillac, una inversión millonaria desde su llegada a la F1

Para ingresar a la Fórmula 1, TWG y General Motors pagaron 450 millones de dólares y destinaron al menos otros 1,000 millones a poner en marcha la escudería.

Según fuentes consultadas por Sportico, Cadillac se encamina a registrar pérdidas cercanas a los 400 millones de dólares en su primera temporada, principalmente por los costos iniciales y porque su negocio comercial todavía se encuentra en desarrollo.

Los resultados deportivos tampoco han acompañado al equipo, que aún no suma puntos en el campeonato. Sin embargo, la escudería apuesta por la continuidad de su proyecto, luego de que la semana pasada, Sergio Pérez extendió su contrato al menos hasta 2029.

El valor de los equipos de Fórmula 1 sigue creciendo

La valuación pretendida de Cadillac refleja el crecimiento del valor de las escuderías de Fórmula 1 durante los últimos años.

En 2025, Sportico calculó que los diez equipos que entonces participaban en el campeonato tenían una valuación promedio de 3,420 millones de dólares, un aumento de 48% respecto del año anterior y más del doble de los 1,610 millones estimados en 2023.

Este incremento se relaciona con la introducción de límites presupuestarios y la expansión comercial de la categoría bajo la gestión de Liberty Media.

La posible venta también se produce en medio de una reorganización de las inversiones deportivas de Walter. Además del acuerdo para vender a los Lakers por 12,500 millones de dólares, el empresario se desprendió de su participación de 13% en el Chelsea de la Premier League.

Estos movimientos ocurren mientras Walter enfrenta cuestionamientos por operaciones entre compañías aseguradoras vinculadas con Guggenheim Partners, firma de la que es director ejecutivo y cofundador, que derivaron en dos investigaciones federales.