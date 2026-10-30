El Gran Premio de la Ciudad de México comenzó con tres ausencias por indisposición o problemas de salud. Kimi Antonelli y Valtteri Bottas no acudieron al Autódromo Hermanos Rodríguez este jueves para cumplir con el día de medios. Checo Pérez, por su parte, no asistió al Fan Forum programado durante la mañana de este viernes. Ninguno quedó descartado para la carrera y sus equipos priorizaron su recuperación.

Antonelli fue el primero que encendió las alarmas. Mercedes informó que el líder del campeonato se recuperaba de una enfermedad viral y recibió autorización de la FIA para faltar a sus compromisos obligatorios con la prensa. El italiano permaneció en reposo antes de un fin de semana en el que puede conquistar el campeonato mundial si termina dentro de los primeros nueve lugares.

La precaución resultaba especialmente importante por el momento deportivo que atraviesa. Antonelli llegó a México después de ganar en Austin y con la oportunidad de convertirse en el campeón más joven de la historia de la Fórmula Uno. Mercedes evitó exponerlo a una jornada extensa en el circuito y concentró sus esfuerzos en tenerlo preparado para las actividades en pista del viernes.

Bottas tampoco acudió al autódromo durante el jueves. Cadillac comunicó que el finlandés se encontraba indispuesto y había regresado a su hotel para descansar. La escudería señaló desde el primer momento que la medida era preventiva y que su participación en el resto del Gran Premio no estaba comprometida.

El finlandés recibió autorización para retomar sus actividades el viernes. Su ausencia en la primera práctica no tuvo relación con la enfermedad, debido a que Cadillac ya había programado que Colton Herta utilizara su monoplaza durante esa sesión. Bottas recuperaría el automóvil para la FP2.

Checo se convirtió en el tercer piloto afectado. El mexicano tenía contemplada una aparición ante los aficionados durante la mañana del viernes, pero Cadillac canceló su participación tras una indisposición física. La decisión buscó concederle tiempo adicional de descanso antes de comenzar su actividad deportiva.

El equipo confirmó que el cambio afectó únicamente la agenda pública del tapatío. Pérez sí mantuvo su participación en la primera y la segunda práctica, por lo que su presencia en el resto del fin de semana no se encontraba en riesgo. La precaución cobró relevancia porque el mexicano disputa su Gran Premio número 300 ante su público y regresa al Autódromo Hermanos Rodríguez después de no formar parte de la parrilla en 2025.

Hasta el momento no existe información que permita relacionar los tres casos. Mercedes confirmó una enfermedad viral en Antonelli, pero Cadillac no reveló la causa específica de las indisposiciones de Bottas y Checo. Por ello, no puede afirmarse que los pilotos padezcan el mismo problema ni que exista un brote dentro del paddock.

¿Qué ha pasado en años anteriores?

El Gran Premio de México ya ha atravesado situaciones similares. El antecedente más cercano por la cantidad de personas afectadas se produjo en 2019, cuando un virus estomacal alcanzó a diferentes integrantes de la comunidad de la Fórmula Uno.

Pierre Gasly presentó un malestar que puso momentáneamente en duda su participación en la tercera práctica del sábado 26 de octubre de 2019, aunque finalmente pudo conducir. Tatiana Calderón no disputó una sesión de la Porsche Supercup y varios integrantes de McLaren, Renault y Toro Rosso también requirieron atención. El servicio médico del circuito reportó entonces casos de deshidratación, gastroenteritis y problemas estomacales, pero ninguno obligó a trasladar pacientes a un hospital.

Carlos Sainz vivió una situación parecida el jueves 26 de octubre de 2023. El español no acudió a las actividades de prensa debido a un problema estomacal y Ferrari decidió mantenerlo en reposo. Sainz regresó al día siguiente, completó el programa deportivo y terminó cuarto en la carrera.

Fernando Alonso tampoco se presentó al día de medios del jueves 24 de octubre de 2024 por una infección intestinal. Aston Martin ya había programado que Felipe Drugovich ocupara su automóvil en la primera práctica, por lo que el español reapareció directamente durante la FP2. Alonso disputó su Gran Premio número 400, aunque abandonó el domingo por un problema técnico y posteriormente regresó a Europa para recibir tratamiento.

El episodio más reciente ocurrió el viernes 24 de octubre de 2025. Pato O’Ward estuvo cerca de perderse su participación en la primera práctica con McLaren por una intoxicación alimentaria. El regiomontano consiguió completar la sesión, pero después acudió al centro médico del circuito y canceló el resto de sus compromisos públicos debido a los síntomas y la deshidratación.