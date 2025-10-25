La pasión por el Gran Premio de México va más allá de Checo Pérez, reconocen escuderías de F1
Diez años después de su regreso al calendario, el Gran Premio de México se consolida como una de las citas más vibrantes de la Fórmula 1. Lo que comenzó como el sueño de recuperar una carrera histórica hoy es una celebración que trasciende pilotos, escuderías y resultados. En el Autódromo Hermanos Rodríguez, la pasión mexicana se convirtió en un espectáculo mundial.
Aunque Sergio 'Checo' Pérez no participa este fin de semana, la pasión que él ayudó a encender sigue más vivo que nunca. Las gradas se llenaron con la misma energía de siempre, y los jefes de equipo coincidieron: el Gran Premio de México ya es mucho más que su piloto local.
Escuderías reconocen la pasión el Mexico GP
Jonathan Wheatley, jefe de equipo de Sauber, destacó que la conexión entre el público y el evento supera fronteras.
“El entusiasmo que tuvimos ayer con los fanáticos en la línea de boxes es enorme; está creciendo, sigue creciendo por todas partes. Hay aficionados incluso en países donde no hay pilotos locales, pero por supuesto que Checo ayuda, porque es un piloto mexicano. Al final del día, los fans están no solo con Checo, sino también con el evento. Ese entusiasmo seguirá por mucho tiempo.”
Frederic Vasseur, director de Ferrari, recordó con cariño su paso junto a Pérez y lo difícil que sería igualar la pasión que se vive en México.
“Tuve mucha suerte de haber estado aquí trabajando con Checo a lo largo de los años. La energía que tienen los aficionados es impresionante. Recuerdo que el año pasado había personas en los balcones con cañas de pescar bajando gorras para que las firmaran. Nunca había visto algo así. Y una parte de mí habría amado ganar la carrera aquí con Checo; no estoy seguro de que alguno de nosotros hubiera podido salir del circuito si eso hubiera pasado.”
Por su parte, Ayao Komatsu, jefe de Haas, compartió una reflexión que resume lo que significa correr en territorio mexicano.
“Recuerdo que él me dijo: ‘Tú no entiendes lo que significa ser mexicano corriendo aquí’. Y cuando ves la reacción de la gente, lo apasionados que son, lo entiendes un poco. Es algo realmente lindo, muy nacional, y aun sin eso, simplemente aquí se vive algo increíble.”
El Gran Premio de México ha sido reconocido en múltiples ocasiones por la FIA y Liberty Media como el “Mejor Evento del Año”, un reflejo del nivel de organización, la entrega de su público y la atmósfera incomparable que lo distingue del resto del mundo.
Y aunque Checo no esté en pista, la afición encontró una nueva razón para emocionarse: Pato O’Ward. El piloto regiomontano, que participó con McLaren en la práctica libre 1, devolvió a la grada el orgullo de ver a un mexicano sobre un monoplaza. Su presencia fue breve, pero suficiente para recordar que el futuro del automovilismo nacional sigue firme y lleno de esperanza.
A una década de su regreso, el Gran Premio de México no solo mantiene su lugar en el calendario: mantiene viva la esencia del país. Porque en el Hermanos Rodríguez no solo corren los autos; también corre el corazón de millones de aficionados que hacen de esta carrera una fiesta inigualable.