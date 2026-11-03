George Russell tuvo que ganar la GP3 y la Fórmula 2, pasar tres temporadas con Williams y esperar hasta su cuarto año en la Fórmula Uno para recibir una oportunidad permanente con Mercedes. Kimi Antonelli, en cambio, llegó directamente al equipo principal con 18 años y, durante su segunda campaña, conquistó el campeonato que el británico persiguió durante toda su carrera. La comparación resulta todavía más dolorosa para Russell: el italiano ya suma nueve victorias, una más que su compañero, pese a haber disputado 128 Grandes Premios menos.

Antonelli aseguró el Campeonato Mundial de 2026 con un tercer lugar en el Gran Premio de México. Lo consiguió con 20 años y 68 días, con lo que superó a Sebastian Vettel y se convirtió en el campeón más joven en la historia de la Fórmula Uno. George terminó sexto después de sufrir un problema con el despliegue de energía, perder posiciones y recibir una penalización de 10 segundos por un contacto con Isack Hadjar.

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Russell y Antonelli, dos caminos distintos en Mercedes

La escena en el Autódromo Hermanos Rodríguez resumió dos trayectorias opuestas. Antonelli celebró el título acompañado por Max Verstappen y Lewis Hamilton, mientras Russell observó cómo su compañero aprovechaba el Mercedes W17, el monoplaza que devolvió el campeonato de pilotos a Brackley después de cuatro años de reconstrucción.

El camino del británico fue mucho más largo. Mercedes lo incorporó a su programa de jóvenes pilotos en 2017 y Russell respondió con los títulos de la GP3 y la Fórmula 2 en temporadas consecutivas. Sus resultados parecían suficientes para ascender al equipo principal, pero los asientos pertenecían a Hamilton y Valtteri Bottas.

Mercedes encontró espacio para él en Williams. Russell debutó en 2019 con uno de los coches menos competitivos de la parrilla y superó a Robert Kubica en las 21 clasificaciones de aquella temporada. Durante sus primeros dos años no consiguió puntos para Williams, aunque su velocidad quedó demostrada constantemente.

Su primera oportunidad con Mercedes llegó en el Gran Premio de Sakhir de 2020, cuando sustituyó a Hamilton. Russell clasificó segundo, tomó el liderato y parecía encaminado hacia la victoria hasta que un error durante su parada en los pits y una posterior ponchadura destruyeron sus posibilidades. La carrera confirmó que podía ganar con un monoplaza competitivo, pero no aceleró su ascenso definitivo.

Todavía tuvo que completar la temporada 2021 con Williams. Ese año consiguió sus primeros puntos para la escudería y alcanzó el segundo lugar en Bélgica. La lluvia impidió una competencia normal, solo se completaron vueltas detrás del auto de seguridad y se entregaron medios puntos, pero el resultado fue oficial y representó el primer podio de Williams desde 2017.

Russell finalmente llegó a Mercedes en 2022, justo cuando terminó el periodo dominante de la escudería. El cambio reglamentario dejó al equipo por detrás de Red Bull y Ferrari, con un coche afectado por rebotes y problemas aerodinámicos. Aun así, George superó a Hamilton en el campeonato y consiguió en Brasil la única victoria de Mercedes durante aquella temporada.

En 2023 no ganó ninguna carrera. Regresó a lo más alto del podio en Austria y Las Vegas durante 2024, año en el que volvió a terminar por delante de Hamilton. Tras la salida del siete veces campeón rumbo a Ferrari, Russell asumió el liderazgo del equipo y respondió en 2025 con victorias en Canadá y Singapur, nueve podios y 319 puntos, su mejor producción en una campaña.

Antonelli y un proceso distinto con Mercedes

Antonelli recibió un proceso distinto. Mercedes aceleró cada etapa de su formación: después de conquistar campeonatos en la Fórmula 4 y la Fórmula Regional, se saltó la Fórmula 3 y pasó directamente a la Fórmula 2. Terminó sexto y consiguió dos victorias durante su única temporada en la categoría.

La escudería consideró que había visto suficiente y lo eligió para reemplazar a Hamilton en 2025. Antonelli no necesitó pasar por Williams, otro equipo de la zona baja o una escudería cliente. Debutó dentro de una de las estructuras más exitosas de la historia.

Su primera campaña no fue sencilla. Consiguió tres podios y 150 puntos, pero también se quedó fuera de la zona de unidades en 10 carreras y enfrentó cuestionamientos sobre si Mercedes lo había ascendido demasiado pronto. El equipo mantuvo su respaldo y aceptó que los errores formaban parte de su desarrollo.

La paciencia encontró recompensa en 2026. Mercedes construyó el mejor paquete de la nueva era reglamentaria y Antonelli ganó en China, Japón, Miami, Canadá y Mónaco de manera consecutiva. Después añadió triunfos en Bélgica, Italia, España y Estados Unidos para alcanzar nueve victorias, siete poles y 16 podios en 19 Grandes Premios.

Russell también demostró que podía ganar con el W17. Se impuso en Australia, Austria y Azerbaiyán, consiguió cinco poles y protagonizó actuaciones dominantes como la de Bakú. El problema fue la continuidad. Antonelli terminó por delante de él en 14 de las primeras 19 carreras y ganó el duelo de clasificación por 11-8.

Las cifras reflejan una diferencia imposible de ignorar. Antonelli aseguró el campeonato con 380 puntos, mientras Russell llegó a 250 y cayó al cuarto lugar después de la carrera en México. El italiano también superó las ocho victorias que George ha conseguido durante 171 Grandes Premios, pese a contar con apenas 43 participaciones.

La comparación necesita contexto. Russell disputó sus primeras tres temporadas con un Williams incapaz de luchar regularmente por los puntos y llegó a Mercedes cuando la escudería dejó de dominar. Antonelli encontró un equipo que ya había atravesado cuatro años de reconstrucción y recibió un coche ganador durante su segunda campaña.

Toto Wolff también reconoció que Mercedes perjudicó a Russell en distintos momentos de 2026. Problemas de fiabilidad, un margen reducido de funcionamiento del coche y tres abandonos ampliaron la diferencia frente a un Antonelli que solamente dejó de terminar una carrera.

Nada de eso convierte a Russell en un piloto menor. Superó a Hamilton en dos de sus tres temporadas como compañeros, consiguió la primera victoria de Mercedes después del cambio reglamentario de 2022 y ayudó a sostener al equipo durante su etapa más complicada. También participó en el desarrollo del coche y de la unidad de potencia que ahora devolvieron a la escudería a la cima.

Sin embargo, la Fórmula Uno rara vez recompensa únicamente la espera. Antonelli recibió una oportunidad que Mercedes nunca se atrevió a concederle a Russell a la misma edad: debutar directamente con el equipo principal, equivocarse bajo su protección y crecer dentro de la estructura que aspiraba a convertirlo en campeón.

El italiano también respondió cuando recibió el coche adecuado. Soportó la presión, ganó nueve carreras y mantuvo una regularidad que su compañero no pudo igualar. Russell lo reconoció antes de la definición al admitir que Kimi había competido “a un nivel más alto” durante la temporada.

Después del título, George felicitó a Antonelli y calificó su campeonato como completamente merecido. También aceptó que “2026 no estaba destinado a ser mi año” y prometió trabajar para recuperar el rendimiento que mostró durante gran parte de su trayectoria.

Russell ya no necesita demostrar que merece un lugar en Mercedes ni esperar la llegada de un coche capaz de ganar. Su nueva batalla consiste en derrotar al campeón que creció dentro del mismo programa, recibió un camino más corto y convirtió su primera oportunidad real en un título mundial.

George pasó años preparándose para el momento en que Mercedes volviera a construir el mejor coche. Cuando finalmente ocurrió, Antonelli ya estaba ahí.