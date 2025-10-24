Verstappen: “Para tener una oportunidad, tenemos que ser perfectos hasta el final”
A falta de cinco Grandes Premios en la temporada, Max Verstappen se mostró optimista sobre el momento actual del equipo y su enfoque en la lucha por el campeonato. Aunque reconoció que la situación es “muy diferente” a años anteriores, el neerlandés aseguró que sigue motivado y confiado en el potencial de su monoplaza.
Ahora el calendario llega a la Fórmula 1 a México, un escenario especialmente favorable para Verstappen, donde ha logrado cinco victorias en nueve participaciones (2017, 2018, 2021, 2022 y 2023).
“Intento ganar carreras desde el principio de la temporada. Tuvimos una buena racha, pero sabemos que, como equipo, tenemos que ser perfectos hasta el final para tener una oportunidad”, comparte Verstappen, quien suma tres victorias consecutivas y dos segundos lugares en las últimas cinco carreras.
“He ganado campeonatos muy tarde, muy temprano. Es muy diferente por lo apretado de la temporada. Ha sido, sí, un poco más difícil para nosotros; para serte sincero, seguir en la lucha es muy sorprendente. Y ahora, como dije antes, necesitamos ser perfectos. Pero para mí es una presión positiva”, añadió el ganador de cuatro campeonatos mundiales, quien se encuentra a 40 puntos del liderato general, que tiene en su poder Óscar Piastri.
Respecto al rendimiento del coche, Verstappen explicó que las últimas mejoras han permitido recuperar sensaciones positivas tras un periodo complicado: “Probamos muchas cosas y no todas funcionaron, pero las actualizaciones recientes nos permitieron correr con una configuración diferente. Eso me dio más confianza y mejor ritmo de carrera”.
El tricampeón mundial también se mostró tranquilo ante la presión de estar en persecución dentro de la tabla de pilotos: “Para mí es presión positiva. Prefiero competir con un coche competitivo que estar fuera de la lucha. Sabemos que no podemos permitirnos errores ni mala suerte, pero este equipo rinde bien bajo presión y lo seguirá haciendo hasta el final”.
Sobre las próximas carreras, incluido el Gran Premio de Brasil, Max fue cauto: “El coche es diferente al del año pasado y también los demás han mejorado. Es casi imposible saber qué tan competitivos seremos. Si está seco o llueve, puede cambiar todo”.
El piloto también se refirió a la multa recibida por el equipo tras el Gran Premio de Austin, lo que calificó el castigo como “comprensible” y le restó importancia al incidente, donde un miembro de la escudería austriaca ingresó al área de la parrilla después de la vuelta de formación e ignoró al personal de seguridad que intentó detenerlo.
“Hay procedimientos claros. Si no se cumplen, las sanciones son entendibles. No tiene nada que ver con la fecha ni con el rendimiento”.
Con cinco carreras por disputarse y un campeonato aún abierto, Verstappen confía en que la perfección operativa y la constancia marcarán la diferencia en la recta final de la temporada.