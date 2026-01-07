América: Jardine apuesta por Saint-Maximin y Dourado como los estandartes para levantar a una plantilla desgastada
El reto en este Clausura 2026 del América del entrenador André Jardine es demostrar que la plantilla, desgastada luego de un tricampeonato en cuatro finales seguidas, tiene gas para volver a pelear por títulos.
Para ello, Jardine pondrá como estandartes al extremo francés Allan Saint-Maximin, el segundo fichaje más caro en la historia de las Águilas según Transfermarkt, y la nueva adquisición, el mediocampista brasileño Rodrigo Dourado.
Ellos, la sangre nueva en la institución, tendrán que rejuvenecer a una nómina que envejece, luego de que del Apertura 2023 al Clausura 2025, ganó tres ligas en fila en cuatro finales.
El mismo sitio especializado Transfermarkt pone al equipo de Coapa con el tercer promedio de edad más alto entre los 18 clubes de la Liga MX: 28.1 años, solo superado por el Monterrey (28.2) y el Atlas (28.7).
Los kilómetros recorridos en los últimos dos años y medio cobraron factura en el Apertura 2025 pasado, en el que fueron eliminados por los Rayados en los cuartos de final, la primera ronda de la Liguilla, en la que dejaron escapar en el agregado su boleto a las semifinales.
En esa serie, Saint-Maximin solo pudo disputar seis minutos ya que un virus que le provocó gripe y fiebre lo dejó fuera de circulación en el partido de ida, que el América perdió 2-0, y en gran parte del de vuelta, en el que apenas participó en la parte final.
En la fase regular, Allan dio muestras de que aún puede alcanzar, a sus 28 años, el nivel que le hizo tener una valoración de mercado de 40 millones de euros en 2022, cuando era figura del Newcastle de la Premier League.
Sin hacer pretemporada con el equipo e integrándose a partir de la sexta jornada, el galo disputó 12 encuentros (siete como titular) en los que produjo cinco dianas: tres goles y dos asistencias.
Ahora, con pretemporada y luego del descanso navideño, Jardine espera que dé un paso al frente como el guía de una nómina que tiene entre sus principales figuras a futbolistas maduros: el capitán Henry Martín (33 años), Jonathan dos Santos (35), Rodrigo Aguirre y José Zúñiga (31) y Álvaro Fidalgo (28).
Rodrigo Dourado, un viejo conocido de Jardine que busca liderar el mediocampo
Dourado, parte de la selección brasileña que conquistó la medalla olímpica de oro en Río 2016, vuelve a encontrarse con su compatriota Jardine, quien lo trajo a México en 2022.
El pivote de 31 años no es un “refuerzo bomba”, pero sí efectivo. Es el equilibrio en el mediocampo que tanto buscaba Jardine. Rodrigo aporta en defensa, es un buen recuperador de balón, y funge como conexión para llevar la pelota a los ofensivos.
Tiene un físico que le permite imponerse en los duelos, conducir la pelota y hacer transiciones para comenzar ataques, además de tener un liderazgo probado cuando fue elegido uno de los capitanes del Inter de Porto Alegre, club del que surgió y en que el que conquistó cinco campeonatos Gaúchos.
En el San Luis de Jardine, Dourado jugó un rol fundamental en la clasificación a la Liguilla del Clausura 2022, la primera de la institución rojiblanca desde que obtuvo su ascenso en 2019 y desempeño que hizo al América fichar al estratega.
“Lo conozco bien. Rodrigo tiene el carácter y la calidad que este club exige. Viene a sumar mucho”, explicó Jardine, en el video en difundido en las redes sociales del América en el que se anunció el único fichaje que las Águilas llevan al momento.
La tarea de hacer resurgir a una plantilla “cansada”
Clasificarse a la final en cuatro torneos seguidos es un logro poco común en el futbol y más si ganas tres de ellas. El América lo obtuvo, con una nómina sin grandes figuras, pero comandada por Jardine, uno de los mejores entrenadores de la Liga MX.
El estratega carioca, ganador de la medalla de oro en los Olímpicos de 2020, sobresale por ser un estratega que se adapta a la plantilla y es pragmático, domina varios sistemas.
Así, aprovechó fichajes que no son los que se roban los titulares, como los de Rodrigo Aguirre, que no era tomado en cuenta en el Monterrey; Igor Lichnovsky, echado de los Tigres, o Cristian Calderón, expulsado de las Chivas, para mantener competitivo al América.
Como buen administrador de recursos, encarará un Clausura 2026 en el que tampoco pinta para sumar elementos de alta jerarquía, a pesar de que las Águilas anunciaron a final del año pasado que tienen un nuevo socio, el fondo de inversión General Atlantic, que por unos 240 millones de dólares compró el 49 por ciento de las acciones del club, el Estadio Azteca y los terrenos adyacentes al inmueble dos veces mundialista.
Saint-Maximin y Dourado deberán ser los futbolistas que acarreen a sus compañeros en un certamen diferente a los anteriores: se eliminó la fase de “Play-In”, por lo que solo los ocho mejores aspirarán a clasificarse a una Liguilla que se realizará sin los seleccionados nacionales que Javier Aguirre elija para el Mundial México, Canadá y Estados Unidos 2026.
El francés y el brasileño no entrarán a este grupo, por lo que de alcanzar su máximo nivel podrían cargar con las aspiraciones del club, que podría perder a futbolistas clave como el portero Luis Ángel Malagón, los laterales Israel Reyes, los mediocampistas Érick Sánchez y Fidalgo, quien tiene nacionalidad mexicana y según reportes está en los planes de Aguirre para ser convocado, una vez que reciba el permiso de la FIFA en el primer trimestre de 2026.
El debut del equipo de Jardine será este viernes, una visita al Tijuana en la primera jornada. El camino inicia y el brasileño espera contar con la mejor versión de sus nuevos estandartes.