Dos argentinos, un destino: Mohamed y Pizarro disputan la Final que redefine a la Liga MX
Antonio Mohamed y Guido Pizarro se miran desde áreas técnicas distintas, pero los une algo más que la Final del Apertura 2025 entre Toluca y Tigres: los dos son argentinos y cada uno carga una historia que coloca esta serie en un plano especial. De un lado aparece un técnico consagrado, el “Turco”, que ya forma parte del olimpo de entrenadores históricos de la Liga MX. Del otro, un excapitán que apenas inicia su camino como estratega y que llega a su primera Final con Tigres en su primer torneo completo.
El recorrido de Mohamed ya describe una carrera casi de colección. Toluca lo presentó en diciembre de 2024 como el técnico ideal para recuperar protagonismo y competir por títulos. Un año después, el argentino tiene a los Diablos en su segunda final consecutiva, con un título reciente en el bolsillo y la posibilidad real de un Bicampeonato.
Mohamed y Pizarro: dos caminos distintos, un mismo objetivo
La conquista del torneo anterior lo convirtió en el tercer entrenador en la historia en ganar cuatro ligas con cuatro equipos distintos —Tijuana, América, Monterrey y Toluca— al nivel de Ignacio Trelles y Víctor Manuel Vucetich. Si levanta otra vez el trofeo, alcanzará cinco títulos de liga y empatará a Manuel Lapuente y al propio Vucetich, lo que lo acercará a los máximos ganadores de la historia: Raúl Cárdenas, Nacho Trelles y Ricardo Ferretti.
Además, Mohamed se presenta en esta Final con un expediente que respalda su fama de especialista en Liguillas. En la Liga MX ya dirigió a Morelia, Jaguares, Veracruz, Tijuana, América, Monterrey, Pumas y Toluca; con sus últimos cinco clubes sumó una docena de participaciones en fases finales y cerca de cincuenta partidos en instancias de eliminación directa. En el recuento reciente, superó siete de ocho Semifinales, una efectividad que refuerza su etiqueta de técnico que casi siempre aparece en las noches decisivas. Toluca encaja perfecto en ese perfil: campeón vigente, con un estilo práctico, intenso y con la sensación de que la Liguilla siempre lo encuentra preparado.
Enfrente aparece Guido Pizarro, cuyo nombre hasta hace poco se asociaba ante todo con la cancha. El argentino, naturalizado mexicano, jugó más de una década con Tigres, se identificó con el club como símbolo de carácter en el medio campo y conoció cada rincón de la institución desde dentro. En marzo de 2025 decidió cerrar su etapa como futbolista y el club lo anunció como nuevo director técnico en reemplazo de Veljko Paunović, despedido en medio de tensiones internas. Su salto del vestidor al banquillo describe una transición poco común: del brazalete a la pizarra en cuestión de semanas.
El Apertura 2025 representa su primer torneo completo como entrenador, y lo lleva directo a una Final. Tigres eliminó a Cruz Azul en Semifinales y Pizarro defendió el pase con seguridad: habló de un equipo superior en la serie, de un objetivo trazado desde el inicio de la campaña y de un grupo que entiende el modelo de juego que propone.
Los números respaldan esa sensación. El equipo felino se mantuvo competitivo en la parte alta de la tabla, sostiene un ataque productivo con figuras como Gignac, Ibáñez y Ozziel Herrera, y ya presumió una victoria simbólica en el torneo: el 4-3 sobre Toluca en el Nemesio Diez en la Jornada 3, un partido que encendió la rivalidad y dejó claro que los felinos no se sienten inferiores ante el campeón.
La Final también refleja un cruce de épocas dentro de la escuela argentina que domina el banquillo en la Liga MX desde hace décadas. Mohamed representa la versión clásica: técnico que pasa por varios clubes, se adapta a distintos contextos y suma títulos hasta entrar en la conversación sobre los grandes de la historia.
Pizarro encarna otra forma de influencia: el ídolo del vestidor que permanece en la misma camiseta y luego dirige a los compañeros que lo vieron como capitán. De hecho, está a un paso de convertirse en el primer exjugador inmediato de Tigres que alcanza una Final como director técnico, algo que subraya su conexión con el club.
El contexto añade capas a la historia. Para Toluca, este Apertura 2025 ofrece la oportunidad de cerrar un año redondo: Bicampeonato, cinco títulos de liga para su entrenador y la consolidación definitiva de un proyecto que ya rompió hegemonías, entre ellas la que Tigres había impuesto sobre los Diablos en eliminatorias previas.
Para Tigres, la final sirve como validación del riesgo que asumió cuando apostó por Pizarro en el banquillo: si gana, la institución confirmará que la continuidad de su propia identidad puede sostener una nueva etapa de éxito sin depender de un nombre externo.
El duelo, al final, se resume en una imagen poderosa: dos argentinos ante la misma noche, con caminos opuestos. Mohamed se acerca a la zona donde solo están los entrenadores que acumulan trofeos en vitrinas y recuerdos en varias aficiones. Pizarro abre la puerta de su primera Final con la posibilidad de estrenar su palmarés como técnico y de colocar su nombre en una lista muy corta de exjugadores que levantan un título de Liga MX con el mismo club desde la zona técnica.
Entre ambos, la serie define más que un campeón de torneo. Define si el cierre del 2025 pertenece a la experiencia de un técnico que ya marca época o al impulso de un entrenador nuevo que intenta escribir la primera línea de su propia leyenda.