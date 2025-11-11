De aprendiz a goleador: el “Hormiga” González y la huella de “Chicharito”
Cada que se sentía ansioso, Armando “Hormiga” González, campeón de goleo del Apertura 2025 de la Liga MX, volteaba a la banca para pedir una palabra de aliento de su ídolo, Javier “Chicharito” Hernández.
“Chicharito”, veterano de 37 años, siempre le decía que iba bien y le daba tranquilidad a González, el duodécimo mexicano que termina como máximo romperredes en la historia de los torneos cortos, que comenzaron en 1996.
“No hay palabras para agradecer lo que Javier ha hecho por mí este torneo. Yo tenía la idea de lo que quería lograr y él me ayudó a pulirla”, explicó González, de tan solo 22 años.
Javier Hernández es una de las razones por las cuales la “Hormiga” tuvo su semestre de revelación, en el que se ganó a base de dianas un lugar en el cuadro titular del entrenador Gabriel Milito.
Las primeras tres jornadas arrancó desde el banco, pero fue un suplente regular para Milito, que, a partir de que el mexicano anotó un doblete en la victoria ante el San Luis en la tercer fecha, lo incluyó en sus 11 iniciales.
Siempre con el “Chicharito”, goleador histórico de la selección mexicana, como su guía y maestro, quien le enseñó no solo a ser un mejor artillero, sino a controlar las emociones, algo clave para un delantero centro.
“Para triunfar, se requiere de mucho trabajo interno. Los goles no caen por suerte, él ha trabajado mucho, ha sido una persona humilde que escucha. Tiene mucho talento y su techo es su límite, ojalá pueda ir al Mundial”, señaló Hernández, quien en el Bicentenario 2010, también con 22 años, fue monarca de goleo de la Liga MX y vendido al Manchester United.
Javier regresó a las Chivas para una segunda etapa en enero de 2024, pero no ha sido fructífera como la primera; en el segundo capítulo apenas lleva cuatro tantos y una asistencia en 39 duelos.
Su segundo lapso en el Guadalajara ha sobresalido más por perderse recuerrentemente partidos por lesiones y por sus polémicas en redes sociales, en las que ha difundido mensajes machistas.
A pesar de todo el ruido que ha generado en su vuelta a su casa, Hernández ha usado la experiencia que acumuló tantos años fuera, en los que brilló en clubes como el Manchester United y en el Real Madrid, para ser el líder de la nueva camada de jóvenes de las Chivas de Milito.
Se ha dedicado a hacer grupo en la quinta plantilla con el promedio de edad más bajo de la Liga MX, según datos de Transfermarkt (26 años).
“En el grupo hay buenos seres humanos y cero envidia, algo que predomina mucho en nuestro país predomina mucho. Gabi y todos nosotros, los experimentados, le hemos dicho a los jóvenes que lo que queremos es que Chivas gane, no importa quién haga los goles o inicie. Para ganar un campeonato con Chivas necesitamos de todos”, expresó Hernández.
Al final, la estrategia rindió frutos, no solo en González, quien se unió a Alan Pulido (Apertura 2019), “Chicharito” y Omar Bravo (Clausura 2007), como los únicos jugadores de Chivas campeones de goles en los torneos cortos, sino porque el Guadalajara se volvió a clasificar de forma directa a unos cuartos de final desde el Clausura 2024.
González firmó 12 tantos en el Apertura 2025, los mismos que Paulinho, del Toluca, y Joao Pedro, del San Luis, con los que compartió el campeonato de goleo de este semestre.
Para la “Hormiga”, la forma de trabajar de Milito, quien vive su primer certamen al frente de las Chivas, también influyó para su buena actuación y la del Guadalajara, que acabó en el sexto lugar de la tabla con marca de nueve victorias, dos empates y seis derrotas, para 29 puntos.
“Desde que llegó el profe (Milito) nos inculcó una idea nueva y la ambición que habíamos perdido, estoy contento con el esfuerzo de todos mis compañeros por entrar a la Liguilla de nueva cuenta”, confesó la González.
Las ideas frescas de Milito, el acompañamiento del “Chicharito”, sumado al cobijo de su padre, el exfutbolista del Guadalajara Armando “Mandín” González, han construido la mejor versión hasta el momento del delantero juvenil.
Su método de trabajo hace recordar al del “Chicharito de los primeros años: es el primero en llegar a entrenar y el último en irse. En casa, cuida de su alimentación y se mantiene fuera de escándalos.
“Desde muy chiquito sus actitudes más fuertes han sido la tenacidad y tener sus objetivos claros”, contó Armando González padre a Claro Sports.
El buen camino que lleva en su carrera podría dejar al “Otaku del gol”, como también es apodado, con uno de los tres lugares que hay para delanteros en la lista al Mundial 2026. Por lo pronto, su actuación en el Apertura 2025 fue premiada por Javier Aguirre, con su primera convocatoria al Tri, que será en los partidos amistosos de noviembre ante Uruguay y Paraguay.