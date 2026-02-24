🇲🇽 Claudia Sheinbaum, presidente de México, no ve peligrar el Mundial pese a los incidentes en el país:



❌ "No hay ningún peligro".



✅ Confirma la información de @JulioSuarezTV en #JUGONES. https://t.co/ZBrCx6TSnh pic.twitter.com/WIpxWpGDMQ