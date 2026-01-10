Clausura 2026: El Monterrey quiere verse en el espejo de los Tigres
Las burlas en las calles en Monterrey, en donde solo existen estos dos clubes, por encima de la selección mexicana, han sido para un lado los últimos años, los Rayados, que sueñan con tener el mismo presente ganador que los Tigres en la Liga MX.
Son instituciones parecidas. Ambas cuentan con dos de los presupuestos más altos de la competición, suelen tener a las figuras más importantes del campeonato y a las aficiones más fieles del país.
En los éxitos deportivos es en donde hay grandes diferencias. Los Tigres suman ocho títulos del torneo local en su historia, la cuarta máxima cantidad, mientras que los Rayados cinco, la séptima mejor cifra en la competición.
La distancia se acrecentó en la segunda parte de la primera década de los años 2000. Mientras que los Tigres sumaron cinco trofeos, el Monterrey apenas uno. En los tiempos contemporáneos, solo uno figura.
Nos es por falta de ganas de intentarlo, al contrario, cada mercado de fichajes los Rayados están entre los clubes que más invierten, han traído futbolistas del balompié europeo como Sergio Canales, del Real Betis; Lucas Ocampos, del Sevilla, e incluso al campeón del mundo Sergio Ramos, pero ni con billetazos logran el éxito que tienen los Tigres.
Los de la UANL, finalistas en el semestre pasado, tampoco se quedan cortos en las contrataciones, en sus filas también tiene a un campeón del mundo, Ángel Correa, uno de los mejores fichajes del certamen anterior que provenía del Atlético de Madrid; Fernando Gorriarán y Juan Brunetta, de buenos torneos con Santos; Diego Lainez, repatriado del Betis; Nahuel Guzmán, de los mejores porteros extranjeros de la historia, y André Pierre-Gignac, el goledor histórico de la institución.
En comparación con el Monterrey, los refuerzos felinos suelen ser más efectivos, se adaptan mejor al futbol mexicano y dan títulos.
De igual forma hay más estabilidad en los proyectos deportivos de los Tigres. Desde 2010, el cuadro universitario ha tenido siete cambios técnicos, los Rayados, 14. En ese mismo tiempo, Tigres suma seis trofeos, cinco obtenidos al mando del entrenador Ricardo “Tuca” Ferretti, y el Monterrey apenas dos, el primero con Víctor Manuel Vucetich como estratega y el segundo con Antonio Mohamed como el líder del timón.
El Clausura 2026, una nueva oportunidad para los Rayados
El Monterrey tiene en el Clausura 2026 una nueva oportunidad de sentarse en la misma mesa que los Tigres y ser de los campeones regulares en la Liga MX.
Su plantilla sufrió la dura baja de Sergio Ramos, el líder de su defensa que no renovó contrato, pero mantuvo a gran parte de su columna vertebral: Canales, el motor ofensivo del equipo; Ocampos, quien cuando ha estado sano marca diferencia por la banda izquierda, y a Antonhy Martial, antigua figura del Manchester United que pasó un semestre de adaptación.
Además, cerró el fichaje de Alonso Aceves, un lateral derecho que le suma profundidad a la plantilla, que podría perder para la Liguilla, que se jugará sin seleccionados nacionales, a elementos clave como Germán Berterame, eje del ataque, y Fidel Ambriz, un contención suplente; ambos están en la mira de Javier Aguirre, para la lista de México en el Mundial 2026.
Será también el segundo torneo de Domenec Torrent, antiguo auxiliar de Pep Guardiola, como entrenador. En el primero, el pasado, dejó al Monterrey quinto en la fase regular y los llevó hasta las semifinales.
Una de sus oposiciones serán los Tigres, que en su primer torneo completo con Guido Pizarro como manejador, terminaron en el segundo lugar de la tabla, a un punto del líder y bicampeón Toluca, que los venció en la final.
Pizarro, quien, un día después de retirarse como jugador y capitán felino, asumió la dirección técnica, ha sabido darle solidez y gestionar una plantilla dominada por veteranos como Guzmán y Gignac, a los que ha ayudado a cobijar a las nuevas figuras como Gorriarán, Brunetta, Lainez y Correa.
Tigres también está en el pelotón de clubes que sufrirán bajas por el Mundial: Lainez, Jesús Angulo e incluso Juan José Purata han sido considerados por Aguirre.
El Clausura 2026 puede ser el certamen de redención para el Monterrey o uno más en el que se quedan detrás de los Tigres, su rival más odiados en la Liga MX.