Cruz Azul se clasifica a la Liguilla del Clausura 2026

🦅 REMONTADA Y GOLEADA AZULCREMA 🔄

El Ave vino de atrás en La Corregidora para firmar su triunfo #12 en el CL2026 🤯💥



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