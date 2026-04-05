Cruz Azul se clasifica a la Liguilla del Clausura 2026
Cruz Azul está dentro de la fiesta grande del futbol mexicano en el Clausura 2026 de la Liga MX femenil.
La Máquina goleó de visita a Toluca 4-0 con un triplete de la nigeriana Uchenna Kanu y a falta de una jornada aseguró su boleto por segundo torneo consecutivo a la Liguilla, un hecho histórico para las celestes.
Las escarlatas perdieron la esférica a mitad de cancha, Uche ganó a toda velocidad en el mano a mano y llegó al área rival para simplemente definir al minuto 13. Después al 24’, las cementeras aprovecharon una jugada que nació de un saque de manos y la delantera nigeriana remató de cabeza a centro de Araceli Torres.
La fiesta continuaba para Cruz Azul y evidenciaron la deficiente defensa del equipo mexiquense al sorprenderlas desde un tiro libre directo que aprovechó Ana Martínez al 54’. Y fue la misma Uche quien selló la victoria al capitalizar un balón que la portera Valeria Martínez dejó escapar por debajo de las piernas.
Cruz Azul llegó a 30 puntos y está en la séptima posición, es decir, en zona de Liguilla, aunque Juárez gane sus tres partidos pendientes La Máquina solo bajaría al octavo lugar, podría mejorar su lugar en la tabla general solo si Chivas no suma en sus partidos restantes.
Está logrando su mejor torneo a falta de una jornada y ha superado los 28 puntos totales del torneo anterior en el Apertura 2025, donde llegó por primera vez a las Semifinales.
América consiguió un contundente triunfo 4-1 sobre Querétaro con un doblete de Irene Guerrero al 45+2’ y al 90+5’, un tanto de Isadora Haas al 73 y de Alexa Soto en el 51'. Las azulcremas ya tienen su boleto a la Liguilla del futbol mexicano y están disputando el liderato con Rayadas.