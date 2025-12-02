Cuéllar considera que dejar de trabajar en categorías menores ha provocado ausencia de México en Mundiales
Leonardo Cuéllar fue invitado en octubre de 1998 a asesorar a laFederación Mexicana de Futbol (FMF) en su naciente plan de selecciones de mujeres. En ese momento, el descrito por la Liga MX como “precursor” del balompié femenil en el país, tomó un proyecto que describió como “silvestre”.
“No teníamos una liga en México, todo dependía de las ligas llaneras. Teníamos, obviamente, muchas áreas de oportunidad. En el equipo había ocho jugadoras arriba de los 30 años, la mayoría en los 23 y tres menores de 20. Era una plantilla diversa y había que buscar la mejor manera de estructurar este equipo”, explicó a Sports Illustrated México.
Enrique Borja, entonces presidente de la FMF, lo llamó como asesor, al aprovechar que Cuéllar, a su retirada del futbol profesional en 1984, comandó un club en Estados Unidos, en el que tenía 24 cuadros, 18 de niños y seis de niñas.
El mundialista con México en 1978 se encontraba en tierras norteamericanas porque Pumas lo vendió en 1979 a los San Diego Sockers y comenzó una vida en aquel país.
En Estados Unidos se familiarizó con el futbol de mujeres. Ahí son potencia, con cuatro copas del mundo ganadas, y tienen una tradición de años, más longeva que su balompié de hombres.
“A mis hijos, cuando tenían 5 años, los metí a equipos mixtos. Me famirialicé con el futbol femenil, lo vi con mucha admiración. Cuando me retiro empiezo a trabajar en un club y en una universidad. Me fui preparando con mis cursos y con esa facilidad que me daba vivir allá de dirigir equipos femeninos y masculinos”, añadió el canterano de los Pumas y actual líder del proyecto femenil de los felinos.
Su cercanía entrenando mujeres lo volvió el candidato de Borja para tomar a las selecciones femeninas. Fue el líder y entrenador del equipo absoluto por casi 18 años. Entre sus éxitos están las tres clasificaciones que tiene el Tri al Mundial, la única a Juegos Olímpicos y una medalla de plata en los Panamericanos.
La construcción de las selecciones femeniles
En 1998, Borja lo trajo para asesorarlos de cara al repechaje al Mundial de 1999 y al final se le pidió asumir la dirección técnica, rol en el que consiguió el objetivo al vencer a Argentina en la repesca para ir a la justa.
La preparación para la Copa del Mundo fue deficiente, se reunían un fin de semana al mes para entrenar, lo que provocó que la nación se quedara en la fase de grupos.
Pero solo fue el primer paso de su idea, ya que ese mismo año jugaron los Juegos Panamericanos en Winnipeg. El impulso del Mundial y la motivación de las jugadores, provocaron que México llegara a la final, que perdieron ante Estados Unidos, campeón del Mundial del 99, y obtuvieran una medalla de plata que le dio crédito ante los directivos de la FMF.
“A raíz de la medalla, se pensó que podíamos hacer algo en fútbol femenino y buscamos reestructurarnos. Entonces, dependíamos mucho dos torneos para captar talento, el Nacional Abierto del sector aficionado, y un torneo Sub-19 de la CONADE”.
Leonardo daba los primeros pasos para que el futbol de mujeres dejara de ser silvestre en México y se convirtiera en un plan con bases. Por ello apostó por captar talento desde temprana edad, algo que cree se dejó de hacer y provocó, entre otras cosas, la ausencia de México en los Mundiales desde 2015.
Entonces, modificó el certamen de la CONADE, al punto de que cada estado debía contar para participar con equipos representantes en las categorías Sub-13, Sub-15, Sub-17 y Sub-19, que se sumaban al talento del sector aficionado.
“Contamos con una mejor captación de talento y mejores oportunidades para a las niñas de desarrollarse en sus estados. Ahora se hacía por regiones, íbamos a los torneos regionales a visoriar, a encontrar el talento. Luego se sumaron más eventos como la Copa Coca-Cola, que era para niñas más pequeñas, el Futbolito Bimbo y el Torneo de Telmex, que era categoría abierta”, añadió Cuéllar.
Eso nutrió de talentos joven a las selecciones femeniles, que comenzaba sus equipos Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-19 y Aub-20. Se empezó a trabajar desde edades tempranas y México consiguió participaciones a los Olímpicos de 2004 y los mundiales de 2011 y 2015.
Su salida en 2016
“Leo” salió de las selecciones en 2016, acusado por la prensa de ser un cacíque del futbol femenino de México. Él ha reconocido que debió abandonar el proyecto antes.
Antes de su salida, fue uno de los impulsores de la Liga MX Femenil, que se inauguró un año después, sin embargo reconoció que la estructura que montó, con buena captación infantil, se esfumó.
“Cada vez que hay nuevos proyectos, hay nuevas ideas y casi se tiene que empezar de cero porque no se acepta lo del pasado”, añadió.
Para Cuéllar, desde que en 2021 la FMF, con Yon de Luisa como presidente, volvió a enfocarse en un proyecto femenil, se ha vuelto a trabajar en captar talento desde edades tempranas, pero cree que hay mucho trabajo por hacer.
“Tenemos un gran reto. No veo que tengamos suficientes ligas infantiles o juveniles. Nos falta mucho trabajo en las áreas formativas, que empiecen más tempranas a jugar con equipos organizados. Eso nos daría el el verdadero empuje para sacar todo el talento que ya debe de haber en el en el país”.
En la Liga MX Femenil, los equipos solo están obligados a contar con equipos Sub-19, mientras que desde 2021 se permiten extranjeras.
“Necesitamos trabajar más con nuestras niñas mexicanas. Ahora hay una corriente en la liga más hacia la competitividad con tantas jugadoras extranjeras. Creo que necesitamos trabajar para producir más jugadoras nacionales porque si no esto puede ser reversible y podemos a empezar a a poder tener problemas a futuro a nivel de selección nacional”, confesó.
Elogia el trabajo de Rodebaugh y Pedro López
Entre los cambios que hubo con Yon de Luisa, estuvo el de nombrar en 2022 a Andrea Rodebaugh como la primera directora de selecciones femeniles, para tener a una persona especializada y enfocada 100 por ciento en el futbol de mujeres.
Rodebaugh es una vieja conocida de Cuéllar, fue su jugadora en el Mundial 1999 y su entrenadora en 2003 de las categorías Sub-13 y Sub-19. Ella nombró en el cargo al español Pedro López, quien venía de ganar el Mundial Sub-20 y la Eurocopa Sub-19 con su país.
Cuéllar cree que el nuevo proyecto se ha enfocado de nuevo en captar talento a edades tempranas, lo que ha permitido cosechar medallas de oro en los Centroamericanos y el Caribe y los Panamericanos 2023, además de ser uno de los candidatos a ir al Mundial de 2027 en la Concacaf.
“Andrea siempre ha sido una persona muy preparada, aparte de que fue una una excelente jugadora. Ella está muy bien muy capacitada. Ella estuvo y sigue estando muy relacionada con todo lo con lo que es FIFA femenil y las actualizaciones y toda la la modernidad de los proyectos. Entonces, creo que es una persona ideal para para apoyar el fútbol femenino”.
Lo único que pide Cuéllar es no perder más tiempo y enfocarse no solo en talento juvenil, sino en las niñas, al crear más ligas infantiles. El pionero habló.