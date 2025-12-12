Diego Lainez, del fracaso europeo a ser una figura de la Liga MX y el Tri
Diego Lainez regresó del futbol europeo a México en enero de 2023, con apenas 22 años. Fichó por los Tigres, una decisión que muchos vieron como un retroceso en su carrera, una con potencial para ser quien cargaría con el ataque del Tri en los siguientes años.
Lainez irrumpió en la Liga MX con el América con tan solo 16 años, uno más que con la que debutó Gilberto Mora, el nuevo “Golden Boy” mexicano. Desde su debut, se mostró como un jugador diferente, encarador y hábil con el balón, veloz por la banda e inteligente.
Su descubridor fue Ricardo La Volpe, cuando era entrenador del América. “El Bigotón”, seleccionador de México en Alemania 2006, lo encontró en las fuerzas básicas de Coapa y al ver su potencial lo ascendió al primer equipo en 2017.
En poco tiempo se ganó un lugar en el cuadro principal. Con las Águilas participó en 51 partidos con cinco dianas, tres asistencias y fue clave para el título de liga del Apertura 2018.
Su rápido crecimiento en las Águilas llamó la atención de clubes europeos como el Ajax neerlandés, experto en formar futbolistas, y el Real Betis, de la clase media en España.
Al final, se decantó por el Betis, para muchos la decisión que inició el declive de su naciente carrera. Tenía apenas 18 años y le faltaba formarse para dar el salto a LaLiga, de las dos mejores competiciones en el Viejo continente.
“Él tenía que haber ido al Ajax, era un equipo más formador, que juega más vistoso. Mientras que el Betis busca estar dentro de los equipos que cada año busca entrar a la Champions o la Europa League”, explicó La Volpe sobre la decisión de Lainez.
En cuatro temporadas con el Betis apenas totalizó 72 encuentros, con cuatro dianas y seis pases para anotación. Nunca se consolidó y salió cedido 2022 al Braga portugués, en donde tampoco se adaptó a Europa.
Llegó la propuesta de los Tigres, que le prometían lo que no había tenido: protagonismo en un proyecto que envejecía y necesitaba nuevos referentes. Al principio le costó ganarse minutos, pero desde el final del año pasado se ha vuelto fundamental en la plantilla.
En este Apertura 2025, en el que su cuadro llegó a la final (contra el Toluca), fue el tercer máximo anotador en la fase regular, con cinco tantos, solo detrás de Juan Brunetta y Ángel Correa, ambos con ocho. En cuanto a asistencias, fue el mejor en la estadística junto a Correa, los dos con cuatro.
“Estoy disfrutando mucho este torneo. Me siento cómodo con el sistema y físicamente me siento bien. He trabajado la parte física para estar bien en todos los partidos y entrenamientos. He reforzado esta parte, para estar listo siempre”, confesó Lainez, sobre los secretos de su buen rendimiento.
Su alto nivel lo devolvió a la selección mexicana, en donde ya es un infaltable en las convocatorias de Javier Aguirre y apunta a ganarse un cupo para la lista del Mundial 2026, que México organiza junto a Estados Unidos y Canadá.
Si bien, todavía no es un titular asiduo, no ha faltado en una lista desde septiembre. Su oportunidad para confirmarse como una realidad es en esta final, que arrancó el jueves.
Dar un paso adelante y ser un factor determinante es lo que necesita para que Aguirre lo tenga como incondicional. Está en el camino.