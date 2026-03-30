El Azteca, el máximo recuerdo que se llevó Portugal
El día que el Estadio Azteca volvió a abrir sus puertas —ahora también bajo el nombre de Estadio Ciudad de México/Banorte— no fue una reinauguración: fue un reencuentro con su propia historia. Un latido. De esos que no se explican, que se instalan en el pecho antes de que ruede la pelota. No nació un estadio nuevo: volvió uno eterno.
Fue, también, una declaración silenciosa: la historia sigue aquí. Un estadio que no necesita presentación, pero sí testigos. Y esta vez, los testigos hablaron en portugués. Porque no todos los días se pisa el Azteca. Y no todos salen iguales después de hacerlo.
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Para la selección de Portugal, la noche comenzó como un amistoso más y terminó convertida en algo más difícil de traducir. Porque hay lugares donde el futbol se juega y otros, como este, donde te deja marcado.
En la cancha, el partido dejó sensaciones contenidas. Un empate sin goles que se explicó desde múltiples factores. “Fue un poco de todo… el viaje, el cambio de horario, la altitud, un campo difícil y un rival con calidad”, explicó Gonçalo Ramos, delantero del Paris Saint-Germain. Incluso antes del partido, el cuerpo ya hablaba: “Es difícil respirar, hay tos, una sensación en la nariz… hace parte”.
Pero nada de eso alcanza para explicar lo que pasa en el Azteca. Porque mientras los jugadores intentaban ajustar el aire, el estadio respiraba por sí solo.
“El Estadio Azteca me impresionó bastante”, confesó João Cancelo, jugador del Barcelona. Y no se quedó ahí: “Hicieron una ceremonia muy bonita… nos recibieron muy bien”. No era cortesía. Era reconocimiento. El reconocimiento de alguien que ha jugado en los escenarios más grandes del mundo y que, aun así, encuentra algo distinto aquí.
Ese “algo” no se ve en las gradas. Se siente cuando 81 mil voces se ponen de acuerdo sin ensayar. Cuando el “Cielito Lindo” baja como un eco antiguo. Cuando la ola recorre concreto y memoria al mismo tiempo. Cuando un estadio entero decide empujar, aunque en la cancha no se responda.
“Fue la primera vez que estuve aquí… es un sueño. Muy precioso, muy bonito”, dijo Catarina Cardoso, reportera de CNN Portugal. Y en su voz había algo más que sorpresa: había emoción. Esa que no distingue entre periodista o aficionado, entre quien analiza y quien simplemente se deja llevar.
Desde la tribuna de prensa, el análisis bajó de intensidad, pero no de claridad. “Fue un partido con ritmo bajo… la altitud influyó, pero no es una disculpa”, apuntó Manuel Fernández, reportero de RTP. Y enseguida giró hacia lo importante: “El ambiente es increíble. Sigue siendo un estadio mítico”.
Y en esa palabra —mítico— cabe todo lo que el Azteca ha sido y sigue siendo. Porque el Azteca no compite con los estadios modernos. No necesita pantallas más grandes ni estructuras futuristas. Su fuerza está en lo invisible. En lo que no se remodela.
Paulinho lo dijo desde otra perspectiva, más cotidiana: “Es un estadio histórico… está hermoso, aunque no ha cambiado mucho”. Y justo ahí está su secreto. En no cambiar lo esencial.
“Tenemos tiempo para ajustar lo que falta”, dijo Ramos. “Queremos llegar lejos”, proyectaron desde la prensa. La sensación en Portugal es clara: esta generación puede aspirar a algo grande.
Cancelo dejó claro que el entorno impacta. “Creo que tenemos que controlar más el juego… tenemos jugadores para hacerlo mejor”. Incluso fue directo en su lectura: “Somos un equipo muy mejor que México… y podríamos haber hecho más”. Una declaración que combina autocrítica con jerarquía, pero que también reconoce que el partido no fue sencillo.
México, mientras tanto, dejó otra impresión. Un equipo intenso, físico, incómodo. “Un campo difícil, contra un rival con calidad”, resumió el delantero del PSG.
La noche también dejó silencios que hablan. Los momentos en que el balón se detenía, pero el estadio no. Los instantes en que el partido se apagaba, pero la tribuna lo encendía. Los niños corriendo en el césped, las luces pintando de verde, blanco y rojo, la sensación de que algo estaba pasando más allá del juego.
Incluso los jugadores lo entendieron. “Es una experiencia única”, resumió Ramos. Y no hacía falta más. Pero al final, nada de eso fue lo que definió la noche. Portugal no tuvo un análisis táctico perfecto ni una actuación redonda. Se llevó algo más difícil de procesar: la certeza de haber estado en un lugar donde el futbol pesa distinto. Donde cuesta respirar, pero también cuesta irse.
El Estadio Azteca volvió a abrir sus puertas. Y en su reinauguración, recordó que su grandeza no está en lo que cambia, sino en lo que nunca deja de ser. El Estadio Azteca volvió a latir.
Y para los portugueses, ese fue el verdadero marcador.