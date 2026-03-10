El desafío de Luis Ángel Malagón: recuperar su mejor versión en América
La salida de Luis Ángel Malagón al banco de suplentes en el último partido del América en la Liga MX desató una serie de rumores y afirmaciones falsas en redes sociales. Para muchos, la supuesta baja de nivel del arquero ya le había costado no solo la titularidad en la selección mexicana, sino también en su propio equipo.
Sin embargo, aunque Malagón reconoce que no atraviesa su mejor momento, la decisión de que Rodolfo Cota fuera titular ante el Querétaro, en la décima jornada del Clausura 2026, formaba parte de un plan previamente establecido. La rotación tiene relación con que el guardameta azulcrema se ausentará durante la Liguilla al concentrarse con la selección mexicana que disputará el Mundial.
“Deseo volver a la mejor versión que conocieron de mí. Han pasado muchos factores, pero al final del día la única forma de salir adelante siempre es trabajar (…) A veces la vida es así, de momentos buenos y malos, pero lo importante es no dejar de creer. En este equipo sabemos lo que significa y siempre vamos en la misma dirección (…) Sé que estoy en deuda, pero tengo el deseo de volver a mi mejor faceta y sé que, con la ayuda de Dios, así será”, confesó antes del partido de los octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf entre el América y el Philadelphia Union.
El panorama, sin embargo, no es tan dramático como muchos lo retrataron en redes sociales. En realidad, se trata de una decisión planificada por el técnico brasileño André Jardine.
“Seguimos con las rotaciones. Le dimos ritmo de juego a Cota porque imaginamos a Malagón con selección mexicana. Cota debe tener su momento para llegar bien a la Liguilla”, explicó el estratega.
Lo que sí es un hecho es que Malagón atraviesa un momento complicado en la selección dirigida por Javier Aguirre. El arquero pasó de ser el titular en el actual proceso del “Vasco”, desde septiembre de 2024, a ocupar el banquillo tras perder la carrera con Raúl Rangel, a tres meses del inicio de la Copa del Mundo.
Antes de ceder el puesto en enero, Malagón acumulaba 15 titularidades con el Tri, entre ellas los seis partidos de la Copa Oro, por cinco del “Tala”.
La situación cambió este año: Malagón fue suplente en los tres partidos que ha disputado México, mientras Rangel se adueñó del arco.
Por eso, su presencia en la banca ante Querétaro encendió rumores e información imprecisa en redes.
“A veces fuera de nuestro entorno se dicen muchas cosas, pero dentro sabemos cómo es la situación. Quiero felicitar a mi compañero Rodo por su actuación ante Querétaro (…) La competencia ha sido muy sana desde el día uno que tuve el honor de llegar a esta institución. El profe Jardine ha sido muy claro: la competencia siempre va a estar y, con tantos partidos de por medio, todos debemos estar preparados”, explicó.
Para el duelo de ida de los octavos de final de la Concachampions, Malagón apunta a regresar a la titularidad cuando las Águilas visiten al Philadelphia Union, después de haber eliminado al Olimpia en la primera ronda.
El torneo internacional representa una deuda pendiente para el América, que no lo conquista desde 2016. Además, el incentivo es mayor: un nuevo título lo consolidaría como el club más ganador en la historia del certamen y le otorgaría un boleto al Mundial de Clubes de 2029.
Jardine también asume el reto como un pendiente en su exitoso ciclo con el América. Desde que tomó al equipo en el Apertura 2023, ha conseguido el primer tricampeonato de torneos cortos en la Liga MX, además de un Campeón de Campeones, una Supercopa MX y una Campeones Cup.
“El rival aquí es Philadelphia. Estamos enfocados en este partido y no nos permitimos pensar ni un segundo en cualquier otro”, sentenció el entrenador.
Con el objetivo de que Malagón recupere su mejor versión y de trascender a nivel internacional, las Águilas de Jardine afrontan la serie ante el Philadelphia Union.