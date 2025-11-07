El Play-In y repechaje, benéficos para que “súper líderes” sean campeones en la Liga MX
El cambio de formato de la Liga MX por la pandemia de la covid-19 ha provocado que la “maldición del súper líder” sea cosa del pasado. Desde la implementación del repechaje o Play-in, han habido cinco campeones que terminaron primeros en 10 torneos.
Antes de la entrada de la repesca, el último monarca que terminaba como el mejor en la fase regular había sido el América, en el lejano Apertura 2014.
La emergencia sanitaria provocó que el Clausura 2020 se cancelara luego de 10 jornadas, en marzo, tras lo cual el balompié entró en una pausa hasta que el 24 de julio se reanudó con el Guard1anes 2020 (Apertura 2020).
Previo al inicio del semestre, Enrique Bonilla, presidente de la competición, anunció que habría dos cambios en el futbol mexicano: fin del ascenso y descenso, y un nuevo sistema de competencia, en el que 12 de los 18 clubes de la primera división aspirarían a entrar a la Liguilla.
De esos 12, los cuatro primero de la tabla irían directo a los cuartos de final y los puestos del quinto al duodécimo, se enfrentarían en partido único según su posición en la fase regular para definir a los otro cuatro invitados a la Fiesta Grande.
A partir del Apertura 2023, el repechaje se modificó. Ahora, los seis primeros irían a la ronda de los ocho mejores y los restantes saldrían de un minitorneo llamado Play-in, en el que el séptimo y octavo se enfrentan, el vencedor avanza a los cuartos, y el perdedor de este primer duelo se mide al ganador del duelo entre el noveno y décimo, para definir al último boleto a la Liguilla.
Estas nuevas medidas acarreraron críticas en los medios de comunicación y en parte de la “Familia del futbol”, que creían que llevaría a la mediocridad al balompié mexicano y sería desfavorable para los de mejor desempeño en la clasificación.
Al momento, desde la reinstauración del repechaje, los Tigres del Clausura 2023 y el América del Apertura 2024 son los únicos que han ganado el título viniendo desde la repesca.
Los Tigres vencieron en la reclasificación al Puebla para entrar a Liguilla y las Águilas, que lo hicieron bajo el formato del Play-in, fueron octavas y en el primer encuentro de Play-in le ganaron en penaltis al Tijuana, para luego convertirse en el primer cuadro tricampeón en los torneos cortos.
En cambio, sí ha beneficiado a los súper líderes. En el primer torneo, el Guard1anes 2020, el sorprendente León de “Nacho” Ambriz le ganó en la final a los Pumas, que fueron segundos clasificados.
En el siguiente certamen, el Guard1anes 2021 (Clausura 2021), el Cruz Azul de Juan Reynoso, que rompió la sequía de más 23 años sin un trofeo de liga, terminó con sus fantasmas al derrotar al Santos (quinto), para sumar su novena estrella.
Luego de una pausa, el América fue el otro líder en ser monarca, lo hizo de formar seguida en el Apertura 2023 y Clausura 2024. El último fue el Toluca de Antonio Mohamed el certamen pasado (Clausura 2025), que evitó un tetracampeonato de las Águilas, que fueron segundas.
Para este Apertura 2025, hay cuatro equipos que pueden quedar en la cima en la última jornada. Cruz Azul, con una victoria sobre Pumas, firmaría el liderato con 38 puntos, de lo contrario, cualquier resultado entre el Toluca, segundo, y el América, tercero, podría bajarlo de la primera posición, que ocupa con 35 unidades; Diablos y Águilas tienen 34.
En el cuarto lugar también amenazan los Tigres, con 33 puntos, que podría apropiarse de la primera posición si vencen al San Luis y se combinan resultados.