¿Grupo de la Muerte o camino libre? México enfrenta sorteo decisivo rumbo al Mundial
ESCENARIO 1: EL GRUPO MÁS DIFÍCIL POSIBLE PARA MÉXICO
Grupo de México – “Grupo de la Muerte”
- México (CONCACAF)
- Bombo 2 (UEFA): Croacia (10)
- Bombo 3 (UEFA): Noruega (29)
- Bombo 4 (CAF): Ghana (72)
- Restricción 1: México no puede enfrentar a equipos de CONCACAF
- Restricción 2: No se pueden repetir confederaciones… excepto UEFA
FIFA permite hasta 2 equipos UEFA por grupo, pero ninguna otra confederación puede repetirse.
Por eso, si México (CONCACAF) toma en Bombo 2 un europeo, aún puede tomar otro europeo en Bombo 3, pero entonces en el Bombo 4 no podrá ser UEFA.
Elección del Bombo 2: Croacia (UEFA – ranking 10)
Croacia es el rival más fuerte posible del bombo después de los gigantes ya colocados como cabezas de serie.
Entre los elegibles (Croacia, Marruecos, Colombia, Uruguay, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Ecuador, Austria, Australia), el mejor ranking disponible es:
- Croacia (10) – selección subcampeona y tercer lugar en los últimos mundiales.
- Esto convierte al grupo en inmediatamente complicado.
Elección del Bombo 3: Noruega (UEFA – ranking 29)
Al elegir un europeo en el Bombo 2, todavía se permite un segundo europeo en el Bombo 3.
De los equipos disponibles que no violan confederación, el mejor rankeado del bombo es Noruega (29)
- Es el rival más fuerte del Bombo 3.
- Su presencia eleva el nivel del grupo.
Con Croacia + Noruega, México cae en un grupo de doble europeo competitivo, uno de los escenarios más duros posibles en sorteos FIFA.
Elección del Bombo 4: Ghana (CAF – ranking 72)
Como ya hay dos equipos UEFA en el grupo, FIFA prohíbe un tercero, así que del Bombo 4 NO se puede elegir:
- Repechaje Europa 1
- Repechaje Europa 2
- Repechaje Europa 3
- Repechaje Europa 4
Y a México tampoco le puede tocar a Haití o Curazao por ser CONCACAF.
Las opciones disponibles eran CAF, AFC, OFC o repechaje intercontinental.
Entre ellas, el equipo más fuerte por ranking es Ghana (72)
Ghana históricamente es de las selecciones africanas más sólidas, con mundiales memorables y un físico dominante.
Grupo extremadamente duro
- México (CONCACAF)
- Croacia (UEFA – ranking 10)
- Noruega (UEFA – ranking 29)
- Ghana (CAF – ranking 72)
El rival más fuerte del Bombo 2
El rival más fuerte del Bombo 3
El rival más fuerte del Bombo 4 que no viola confederaciones
Configuración máxima de dificultad permitida por FIFA (México + 2 europeos + 1 africano)
Este escenario combina nivel, físico, experiencia mundialista y estilos difíciles, convirtiéndolo en uno de los grupos más duros que México podría enfrentar.
ESCENARIO 2: GRUPO EQUILIBRADO
- México (CONCACAF)
- Bombo 2 (AFC): Japón (18)
- Bombo 3 (CAF): Egipto (34)
- Bombo 4 (UEFA – Repechaje): Repechaje Europa 1 (Italia,Gales,Irlanda del Norte y Bosnia y Herzegovina)
No coinciden dos asiáticos, dos africanos ni dos de ninguna confederación distinta a Europa.
Elección del Bombo 2: Japón (18)
Japón es un rival:
- competitivo, disciplinado y técnicamente sólido,
- pero no es potencia mundial como Croacia o Uruguay.
- Por eso encaja en la idea de grupo equilibrado: exigente pero no imposible.
Además, Japón es uno de los mejores equipos AFC y representa un nivel medio-alto, complementa la idea de balance.
Elección del Bombo 3: Egipto (34)
En el bombo 3 hay equipos europeos, africanos, asiáticos y árabes.
Si a México le toca Japón en el Bombo 2 (AFC), en el Bombo 3 no puede ser otro equipo AFC.
Entre los candidatos fuertes y disponibles, Egipto (CAF) se justifica porque:
- Es el equipo africano mejor rankeado del bombo.
- Es competitivo históricamente (7 veces campeón de África).
- Tiene un nivel medio-alto, aportando equilibrio al grupo.
Ni demasiado fuerte (como Noruega en UEFA), ni demasiado débil.
Aporta balance futbolístico y diversidad de estilos.
Elección del Bombo 4: Repechaje Europa 1 (UEFA)
Como en el grupo ya hay:
- CONCACAF (México)
- AFC (Japón)
- CAF (Egipto)
El único espacio para el Bombo 4 es:
- UEFA
- OFC
- Repechaje intercontinental
Elegir un europeo de repechaje tiene sentido por dos razones:
a) Cumple la regla FIFA de permitir hasta 2 equipos UEFA por grupo.
b) El nivel futbolístico es moderado, ya que el Repechaje Europa 1 incluye:
- Italia (fuerte pero irregular)
- Gales (competitivo pero no élite)
- Bosnia (nivel medio)
- Irlanda del Norte (nivel medio-bajo)
Todos son equipos manejables, pero complicados en su estilo europeo.
Esto evita que el grupo sea “muy fácil”, pero también evita que sea un “grupo de la muerte”.
Equilibrio total: un europeo sólido, pero no del top 10.
Grupo balanceado, variado y competitivo
- México (CONCACAF)
- Japón (AFC – 18)
- Egipto (CAF – 34)
- Repechaje Europa 1 (UEFA)
Este grupo es:
- Exigente, con Japón y Egipto como rivales de respeto.
- Tácticamente diverso, enfrentando estilos asiáticos, africanos y europeos.
- Equilibrado, sin gigantes como Croacia, Uruguay o Noruega, pero con selecciones capaces de complicar a México.
Un grupo ideal para clasificar, pero para nada sencillo.
ESCENARIO 3: EL MÁS ACCESIBLE PARA MÉXICO
- México (CONCACAF)
- Bombo 2 (AFC): Irán (20) o Australia (26) (Ambos son los más accesibles del bombo).
- Bombo 3 (CAF): Sudáfrica (61)
- Bombo 4 (OFC): Nueva Zelanda (86)
Este grupo es uno de los más suaves que puede tocarle a México según ranking.
Elección del Bombo 2: Irán (20) o Australia (26) — Los rivales más accesibles
Del Bombo 2, para México los equipos más difíciles están en UEFA, Conmebol y selecciones africanas de élite. Por eso, los rivales más amables del bombo son:
Irán (20)
- Ranking más bajo entre los fuertes del bombo.
- Selección competitiva, pero con menos potencia que Croacia, Uruguay o Colombia.
- Históricamente no ha pasado de fase de grupos.
Australia (26)
- Menos peligrosa que Uruguay, Japón, Marruecos o Suiza.
- Físicamente fuerte, pero con menor profundidad futbolística.
Ambos representan el nivel más manejable del Bombo 2 sin afectar las reglas.
Elección del Bombo 3: Sudáfrica (61) — El rival más débil del bombo
Sudáfrica es:
- el ranking más bajo de su bombo (61),
- una selección en reconstrucción,
- lejos de su nivel del Mundial 2010,
- competitiva en África, pero sin influencia internacional reciente.
Comparada con rivales como Egipto, Noruega, Argelia, Escocia o Paraguay, Sudáfrica es claramente la opción más accesible. Esto contribuye directamente a que sea el escenario soñado.
Elección del Bombo 4: Nueva Zelanda (86) — El rival más débil del mundial
Nueva Zelanda es:
- el equipo con peor ranking de todos los bombos (86),
- la selección más débil de la OFC,
- de las menos competitivas a nivel mundial,
- sin triunfos en mundiales desde 1982 y 2010 (y casi siempre ausente).
- Es objetivamente el rival más sencillo disponible.
La opción más accesible del Bombo 4, deportiva y reglamentariamente.
El grupo más manejable para México
- México (CONCACAF)
- Irán (20) / Australia (26) – AFC
- Sudáfrica (61) – CAF
- Nueva Zelanda (86) – OFC
Este grupo es soñado porque:
- No incluye a ningún europeo (habitualmente los más peligrosos).
- Tampoco incluye a sudamericanos, que suelen ser los rivales más incómodos para México.
- Reúne a los rivales más débiles por ranking de cada bombo posible.
- No presenta estilos de juego históricos que complican a México (como europeos tácticos o sudamericanos intensos).
- Tiene a dos selecciones fuera del top 60, algo rarísimo en un grupo mundialista.
- Es uno de los pocos escenarios en el que México sería favorito claro para avanzar como primer lugar.
Deportivamente, el camino más accesible posible.