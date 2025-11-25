Gudiño, el portero 660 mejor valorado en el mundo, sueña con ser el número uno del Cruz Azul
Andrés Gudiño es un portero acostumbrado a vivir en las sombras. En su carrera, ha asumido con orgullo su rol de suplente. No busca ser el arquero principal del Cruz Azul, entiende su papel, ser el motivador de Kevin Mier, el guardameta titular, al que suplirá por primera vez.
“Mi función en el Cruz Azul ha pasado desde estar en la grada, ser suplente y algunas veces estar en el campo. Mientras no juego, mi rol es exigir, lo hago en los entrenamientos. Acepto mi papel y no me tomo personal el no ser titular”, señaló el arquero de 28 años, quien será el arquero celeste en la Liguilla del Apertura 2025.
El oriundo de Mérida es el arquero 660 en valor en el mundo, lejos del lugar 85 de Mier, según datos de Transfermarkt. Andrés está tasado en apenas 700 mil euros, por los 7.50 millones del sudamericano.
Sin embargo, luego de la lesión en la tibia y peroné de Mier en el último partido de la fase regular del Apertura 2025, Gudiño tendrá que salir de la oscuridad, ponerse los guantes y demostrar que puede ser el portero número del Cruz Azul, a pesar de que su trayectoria y valor de mercado digan lo contrario.
Los inicios de Gudiño
Gudiño nació en Yucatán, una tierra que destaca más por el beisbol que por el futbol. A pesar de que en su ciudad natal no había mucha tradición del balompié, Andrés optó por ser profesional y siempre se asumió como portero, posición que es de las menos queridas en este deporte.
“Toda mi vida he sido portero. Soy alguien alegre, positivo, que siempre tiene buena actitud, a pesar de estar cansado. Siempre tengo ganas y la mejor disposición”, señaló el guardameta.
El cancerbero comenzó su carrera con los Pioneros de Cancún, en la tercera división, con ellos no logró protagonismo y salió de las institución en 2014. En ese momento, pensó en el retiro.
Pero a su puerta tocó el equipo de su estado, los Venados, que lo ficharon para su escuadra de tercera, en donde permaneció por dos años para luego dar el salto al cuadro del Ascenso.
Ahí tampoco se estableció, fue cedido un par de veces al Inter Playa del Carmen de Tercera, hasta salir de los Venados en 2018, luego de disputar apenas dos partidos en el primer equipo, para fichar por Cruz Azul Hidalgo, la entonces filial de La Máquina en Liga Premier.
Gudiño sumó actuaciones destacadas en un año en el que participó en 32 partidos y fue ascendido al primer equipo, como un tercer arquero que alternó entre la Liga MX y la Sub-20.
No le alcanzó para afianzarse, así que, para sumar minutos, fue prestado al Tepatitlán de la Liga de Expansión, en donde fue titular en el Clausura 2022, en el que equipo de Jalisco cayó en la repesca.
Volvió para debutar en Liga MX y desde ese momento no ha salido de la institución, en la que suma 29 partidos, con 36 goles permitidos y siete vallas en cero.
Su mejor momento fue en el Apertura 2023, en el que, dirigido por Ricardo “Tuca” Ferretti, le ganó la partida a Sebastián Jurado por el puesto en el once y jugó 14 partidos; en ese certamen el Cruz Azul no llegó a la fase final.
Tras ello, con la salida del Tuca, vino el fichaje de Mier, quien no ha dejado la portería celestes desde que llegó al club.
“Mier es un gran portero y persona. Es un tipo tranquilo, con buena vibra. Tengo una buena relación con él, dentro y fuera del campo. Yo le aprendo mucho, como su juego de pies, que es de otro mundo”, confesó Gudiño, sobre su rival en el arco celeste.
La prueba definitiva de Gudiño
Desde su llegada al Cruz Azul, Gudiño aún no ha disputado un partido de Liguilla, aún sí tiene una cosecha de una Copa de Campeones de la Concacaf, un Campeón de Campeones, una Supercopa y la Liga MX de 2021, con la que el equipo capitalino rompió una racha de 23 años sin levantar un título de liga.
Este semana afrontará su mayor prueba en el club, unos cuartos de final, ante las Chivas del Guadalajara. Ahí deberá demostrar que aprendió de su rol en el equipo, exigir en los entrenamientos y estar disponible para situaciones de emergencia.
Entre sus partidarios está el "Tuca", quien, como analista de ESPN, lo validó como una apuesta segura en el arco.
“Cruz Azul va a estar mejor con Gudiño que con Mier. Gudiño es más serio, más atajador. Es un jugador confiable, tiene buen juego aéreo y con los pies. Si alguien piensa que Cruz Azul va a sufrir sin Mier, les aseguro que no”, expresó Ferretti.
“Gudi” deberá probar que el Tuca no está equivocado y secar al Guadalajara, un cuadro que cerró con una racha de nueve goles en sus últimos tres partidos y que tiene a uno de los máximos goleadores del campeonato, Armando González. No es una prueba fácil.