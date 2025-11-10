Historia de la Jornada 17: Paulinho supera a Cardozo
Apenas tenía seis años y Paulinho, el tricampeón goleador de la Liga MX, sabía que su destino era el futbol. Él, en su natal Barcelos, vivía cerca de las canchas del Santa María de la cuarta división de Portugal. Sin algún adulto supervisándolo, fue al club a pedir una oportunidad.
Cualquiera hubiera rechazado a un niño que acudía solo, pero según Joao Paulo Dias Fernandes, su nombre de pila, el gesto fue tomado como una señal de madurez. Aquella iniciativa le permitió comenzar una carrera que hoy lo tiene como tricampeón de goleo de la Liga MX.
“Crecí cerca de una cancha del club Santa María, en el que jugué hasta los 18 años. En mi ciudad no había más para hacer, pasaba el día jugando. Sí o sí me tenía que convertir en futbolista. Fui con seis años solo y dije, quiero jugar, y lo empecé a ser”, señaló en una entrevista.
Paulinho abandonó Barcelos a los 18 años. Hasta entonces su vida pasaba solo en el balompié. Su ciudad era pequeña, por lo que la única forma en la que se divertía era pateando la pelota. Podía ser en un entrenamiento con el Santa María o en los juegos improvisados con sus amigos.
Su disciplina y constancia lo mantuvieron hasta 2012 en el club de su entidad, año en el que fichó por el Trofense de la segunda división. Ahí pasó una campaña y a los 20 debutó en la primera con el Gil Vicente.
Su carrera siguió en ascenso y dos años después se fue al Braga, uno de los conjuntos portugueses que sobresalen por desarrollar talento. Ahí perfeccionó su instinto goleador, al marcar 62 veces en 151 partidos y dio el salto al Sporting de Lisboa, que pagó más de 16 millones de euros por su carta.
Con el Sporting, uno de los grandes de su país, se confirmó como una realidad. Ganó dos títulos de liga, uno de copa y otro de supercopa. Era el protagonista del club. En total: 53 goles en 145 encuentros.
Luego de cuatro temporadas, necesitaba su primer reto fuera de Portugal. Tuvo ofertas para ir al Medio Oriente, una fuente que arroja millones de euros, pero llegó la llamada de Renato Paiva, entonces entrenador del Toluca.
Renato, también portugués y ex estratega en las fuerzas básicas del Benfica, lo seguía hace más de un año. Era su obsesión, contar con un “killer” del área europeo que se adaptara bien a la Liga MX.
Fue así como Paiva le marcó. No fue fácil convencer a Paulinho de dejar Europa y venir a México, las noticias que leía sobre el país eran negativas, violencia, asesinatos, narcotráfico, inseguridad.
“Renato me habló bien del Toluca, como si fuera su club. También me habló bien de México, porque nosotros tenemos una idea rara del país. De lo único que no me habló fue de la altitud de Toluca, inteligente”, señaló el artillero.
Desde el primer momento, Paulinho se sintió en casa. En el vestidor tenía a un cuerpo técnico que hablaba portugués, eso le facilitó mucho las cosas, además de que el estilo ofensivo del Toluca de Paiva beneficiaba a los delanteros.
Sucorazón late por la afición toluqueña, que cada fin de semana llena el estadio y que los días de partido suele teñir de rojo las calles. Lo que le costó fue la altitud de la ciudad, 2,660 metros sobre el nivel del mar, la más elevada México.
Los primeros días se sofocaba al correr, pero luego hizo que la altura fuera una ventaja para obtener el campeonato de goleo en su primer semestre, con 13 anotaciones. Eso lo convirtió en un héroe del Toluca, la historia de amor crecía cada semestre, a pesar de que Paiva fue despedido luego de su primer torneo.
Entonces llegó Antonio Mohamed para el Clausura 2025 y Paulinho repitió como el mejor goleador, esta vez con 12 tantos. Sin embargo, no celebraba. Se sentía en deuda con los aficionados, que en la calle lo trataban como uno de los reyes de la ciudad.
Para él, nada valía la pena sin el trofeo de liga que rompiera una sequía para un club que llevaba 15 años sin ser campeón. Si con Pavia se sentía cobijado por los jugadores que le surtían balones, ahora con la versión del Toluca de Mohamed se sentía mejor.
El “Turco” construyó y afianzó al mejor mediocampo del futbol mexicano: Jesús Angulo, Marcel Ruiz y Alexis Vega, todos potenciaron a Paulinho y al club, para ganar el trofeo del Clausura 2025.
Paulinho prefiere no compararse con Cardozo
Con la deuda saldada, Paulinho jugó el presente Apertura 2025 más suelto y ahí repitió por tercera vez como campeón de goleo, al tener otras 12 celebraciones, algo que nunca obtuvo José Saturnino Cardozo, el “Diablo Mayor” y goleador histórico del club.
Cardozo es el máximo anotador del Toluca, con 249 anotaciones. En total obtuvo cuatro campeonatos de goleo, un récord en los torneos cortos en la Liga MX que comparte con Christian Benítez, sin embargo solo dos de ellos de forma consecutiva.
Benítez es, junto a Paulinho, los únicos tricampeones de goleo en fila. En este Apertura, el portugués compartió el título de los goleadores junto al mexicano Armando "Hormiga González (Chivas) y Joao Pedro (San Luis), todos con 12 goles, pero el europeo lo obtuvo en menos minutos jugados (988).
A pesar del logro, Paulinho muestra respeto por Cardozo.
“Cardozo es una leyenda, no solo del Toluca, sino del futbol mexicano, es uno de los jugadores más grandes de la historia. Imposible compararme con un jugador como él, que ganó mucho en lo individual y colectivamente. Para alcanzarlo, tenemos que ser campeones en muchos torneo y aún sí nadie podría compararse con él”.
Es verdad, Cardozo no solo fue cuatro veces el mejor romperredes mexicano, tiene el récord de más tantos en un torneo corto, 29, cuando se jugaban dos jornada más, y conquistó cuatro veces la Liga MX con los Diablos Rojos . Paulinho todavía está lejos.
El secreto de Paulinho para ser tricampeón de goleo
No solo se trata de tener compañeros en la cancha que te surtan de pases, para ser un delantero efectivo que lleva 44 goles en 60 partidos con los escarlatas se requiere de una dura preparación.
La suya va más allá de mantenerse al tope físicamente y saber de táctica, él es un estudioso del gol. Su trabajo teórico se basa en saber qué zonas del área son las mejores para definir o crear espacios.
Le pone empeño, ve videos y estadísticas para conocer el punto débil de sus rivales. Eso explica mucho el por qué su alta cuota goleadora.
“Es importante que los compañeros tengan calidad, y en el equipo hay mucha, hacen todo más fácil. Pero nosotros como delanteros tenemos trabajar adentro del área para saber cómo movernos y crear espacios para los compañeros. En el área tienes poco tiempo para pensar y reaccionar, a veces sale y otras no”, sentenció Paulinho.
El europeo tendrá más de 15 días de descanso antes de debutar en la Liguilla, en la que tratará de hacer al Toluca bicampeón para acercarse a Cardozo. Con su método, es posible que lo consiga, a pesar de estar en la parte final de su carrera.