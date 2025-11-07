Javier Aguirre revela la última convocatoria del año: nuevas caras, nuevo impulso
El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, dio a conocer la última convocatoria del año, lo hizo con un mensaje claro: su proyecto rumbo al Mundial 2026 se construye sobre rendimiento y proyección, no solo sobre nombres consagrados. Por eso, entre las 26 figuras citadas para los amistosos de noviembre ante Uruguay y Paraguay, destacan tres jóvenes que simbolizan el futuro del Tri: Armando González, Obed Vargas y Jorge Ruvalcaba.
Fiel a esa filosofía, el estratega decidió abrirle la puerta a tres futbolistas que atraviesan un gran momento con sus clubes y representan el futuro inmediato del futbol mexicano.
Armando “Hormiga” González (Guadalajara)
Con apenas 19 años, el delantero de Chivas se ha convertido en una de las grandes revelaciones del torneo. Su velocidad, atrevimiento y olfato goleador llamaron la atención del cuerpo técnico nacional, que lo ve como una alternativa fresca para el ataque. González, formado en las fuerzas básicas del Rebaño, es considerado una de las joyas más prometedoras de su generación. Y ahora pelea por ser el goleador mexicano número 12 en torneos cortos y ser el cuarto campeón de goleo de Chivas en la historia desde 1996.
Obed Vargas (Seattle Sounders)
Nacido en Alaska pero de raíces mexicanas, Vargas ha mostrado una madurez táctica inusual para su edad. Su capacidad para recuperar y distribuir el balón lo ha consolidado como una pieza clave en el mediocampo del Seattle Sounders en la MLS. Esta será su segunda experiencia con la selección mayor, un paso importante para integrarse al proceso rumbo a 2026.
Jorge Ruvalcaba (UNAM)
Extremo veloz y encarador, Ruvalcaba regresa al Tri con la misión de ganarse un lugar definitivo. Ya tuvo participación en etapas anteriores, pero ahora su llamado llega en un momento clave, ante la ausencia de Alexis Vega y César “Chino” Huerta. Su desequilibrio por las bandas y su capacidad para romper líneas son virtudes que Aguirre valora especialmente para darle dinamismo al ataque.
Con estas incorporaciones, el técnico busca inyectar juventud y energía a una selección que combina experiencia y renovación. Aguirre sabe que, de mantener este nivel, estos tres futbolistas podrían llegar al Mundial 2026 no solo como promesas, sino como realidades, como sangre nueva clave para llegar con frescura, intensidad y hambre al Mundial que se jugará en casa.
La lista
Javier Aguirre aprovechará estos encuentros para afinar su proyecto rumbo a la Copa del Mundo 2026, en la que México será anfitrión. Las lesiones volvieron a afectar la convocatoria: Alexis Vega, Julián Quiñones, Santiago Giménez y César “Chino” Huerta quedaron fuera debido a molestias sufridas con sus clubes, por lo que se concentrarán en su recuperación de cara al próximo año.
Los partidos se disputarán en Torreón, Coahuila, donde México enfrentará a Uruguay y presentará su nueva indumentaria mundialista, y en San Antonio, Estados Unidos, ante Paraguay. Ambos rivales ya están clasificados para el Mundial y podrían ser posibles oponentes del Tri en la justa veraniega.
Estos compromisos marcarán el cierre de un año exitoso para Javier Aguirre, en el que la Selección Mexicana recuperó protagonismo al conquistar la Copa Oro y la Nations League. El estratega mexicano, nominado por la FIFA como mejor técnico del año 2025, devolvió al equipo su papel dominante en la zona de Concacaf.
La actividad del combinado nacional se reanudará en enero de 2026 con dos amistosos en Centroamérica, posteriormente habrá una convocatoria en marzo, donde se espera la reinauguración del Estadio Azteca ante una selección europea; se ha filtrado sobre Portugal y la posible participación de Cristiano Ronaldo.
Aguirre aún mantiene abiertas algunas competencias internas, especialmente en la portería y el lateral derecho, donde rota jugadores en busca de definir a sus titulares para el próximo verano. Los duelos ante Uruguay y Paraguay serán una nueva oportunidad para que tanto los jóvenes talentos como los habituales consoliden su lugar en la lista final rumbo al Mundial de 2026.
Convocatoria de México – Fecha FIFA de noviembre
Porteros:
Luis Malagón (América), Raúl Rangel (Guadalajara), Carlos Acevedo (Santos).
Defensas:
Kevin Álvarez (América), Israel Reyes (América), César Montes (Lokomotiv), Johan Vásquez (Genoa), Jesús Orozco (Cruz Azul), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar).
Mediocampistas:
Edson Álvarez (Fenerbahce), Erik Lira (Cruz Azul), Fidel Ambriz (Monterrey), Gilberto Mora (Tijuana), Erick Sánchez (América), Orbelín Pineda (AEK), Obed Vargas (Seattle Sounders), Marcel Ruiz (Toluca).
Delanteros: Alexis Gutiérrez (América), Roberto Alvarado (Guadalajara), Diego Laínez (Tigres), Raúl Jiménez (Fulham), Germán Berterame (Monterrey), Armando González (Guadalajara), Jorge Ruvalcaba (UNAM), Hirving Lozano (San Diego).